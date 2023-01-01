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Alludo

Alludo

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الموقع الإلكتروني: alludolearning.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Alludo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Alludo عبارة عن منصة للتطوير المهني تتمحور حول المتعلم للمعلمين والمناطق التعليمية والتي تتيح للمعلمين اختيار دروسهم.

الموقع الإلكتروني: alludolearning.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Alludo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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