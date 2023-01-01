جلب الذكاء الاصطناعي للعمل أنشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تدمج بسلاسة نماذج اللغات الكبيرة مثل ChatGPT + بياناتك + منطق الأعمال.

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