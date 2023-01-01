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Adobe Lightroom

Adobe Lightroom

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الموقع الإلكتروني: lightroom.adobe.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Adobe Lightroom على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل التعديلات وشرائح التمرير والمرشحات غير المدمرة على تحسين الصور عبر الإنترنت بكل بساطة. تساعدك منظمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة على إدارة الصور ومشاركتها. قم بتجربته مجانا!

الموقع الإلكتروني: lightroom.adobe.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Adobe Lightroom. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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