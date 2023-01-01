8mb.video
8mb.video
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 8mb.video على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.
يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!
استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.
منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.
قد يعجبك أيضًا
Diffchecker
diffchecker.com
Exelero
id.exelero.app
ElephantSQL
customer.elephantsql.com
Vienna Hypertext
vienna.earth
Bloo
app.bloo.io
RankIQ
rankiq.io
CloudMQTT
customer.cloudmqtt.com
Stacker
studio.airportal.app
Disroot Cloud
cloud.disroot.org
pCloud Transfer
transfer.pcloud.com
Mubert Render
mubert.com
OptiMole
dashboard.optimole.com