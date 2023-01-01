7taps
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الموقع الإلكتروني: 7taps.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 7taps على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
أنشئ تعليمًا مصغرًا مؤثرًا في دقائق معدودة. منصة التعلم المصغر الأكثر تقدمًا في العالم. قم بتدريب الموظفين في دقائق معدودة باستخدام 7taps، منصة التعلم المصغر رقم 1 الجاهزة للمؤسسات. تستخدمه أكثر من 12000 منظمة حول العالم.
الموقع الإلكتروني: 7taps.com
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