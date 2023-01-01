WebCatalog

7taps

7taps

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: 7taps.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 7taps على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنشئ تعليمًا مصغرًا مؤثرًا في دقائق معدودة. منصة التعلم المصغر الأكثر تقدمًا في العالم. قم بتدريب الموظفين في دقائق معدودة باستخدام 7taps، منصة التعلم المصغر رقم 1 الجاهزة للمؤسسات. تستخدمه أكثر من 12000 منظمة حول العالم.

الموقع الإلكتروني: 7taps.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 7taps. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Copy.ai

Copy.ai

copy.ai

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

7Geese

7Geese

7geese.com

Colossyan

Colossyan

colossyan.com

Writey AI

Writey AI

writey.ai

PowerDMS

PowerDMS

powerdms.com

Coassemble

Coassemble

coassemble.com

Bananatag

Bananatag

bananatag.com

Testofy

Testofy

testofy.com

Sonix

Sonix

sonix.ai

Ghost

Ghost

ghost.org

Mendable

Mendable

mendable.ai

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية