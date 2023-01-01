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750 Words

750 Words

750words.com

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يتعلق الأمر بتعلم عادة جديدة: الكتابة. كل. يوم. لقد ألهمتني منذ فترة طويلة فكرة تعلمت عنها لأول مرة في The Artist's Way والتي تسمى الصفحات الصباحية. الصفحات الصباحية عبارة عن ثلاث صفحات من الكتابة يتم إجراؤها كل يوم، ويتم تشجيعها عادةً على أن تكون "في متناول اليد"، ويتم إجراؤها عادةً في الصباح، ويمكن أن تكون حول أي شيء وكل شيء يتبادر إلى ذهنك. يتعلق الأمر بإخراج كل شيء من رأسك، وليس من المفترض أن يتم تحريره أو مراقبته بأي شكل من الأشكال. الفكرة هي أنه إذا تمكنت من الاعتياد على كتابة ثلاث صفحات يوميًا، فسيساعد ذلك على تصفية ذهنك وتدفق الأفكار لبقية اليوم. على عكس العديد من التمارين الأخرى في هذا الكتاب، وجدت أن هذا التمرين نجح بالفعل وكان مفيدًا حقًا. لقد استخدمت التمرين كطريقة رائعة للتفكير بصوت عالٍ دون الحاجة إلى القلق بشأن الأفكار غير المكتملة، والظلال العشوائية، والأشياء الخاصة، وكل الأشياء الأخرى الموجودة في رؤوسنا والتي غالبًا ما نقوم بتصفيتها قبل التعبير عنها أو الكتابة عنها هم. انها تفريغ الدماغ اليومي. وبمرور الوقت، وجدت أنه أيضًا مفيد جدًا كأداة لتحريك الأفكار التي أصبحت عالقة، أو للمساعدة في الوصول إلى أعماق الحالة المزاجية الفاسدة. 750 كلمة هي الترجمة الإلكترونية والمستقبلية والممتعة لهذا التمرين.

الموقع الإلكتروني: 750words.com

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