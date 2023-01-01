مرحبًا بك في تطبيق Lindywell: البيلاتس والحياة المتوازنة لروبن لونج. في الداخل، ستختبر أسلوب Lindywell في البيلاتس في جوهره، والتغذية (وليس التقييد)، والعقلية المزدهرة، كل ذلك في متناول يدك. البيلاتس عبارة عن تمرين لكامل الجسم واستعادة وضعيته وتمركزه، وهو مثالي لكل الأعمار ونوع الجسم. من خلال الحركة الواعية، ستتصل بجسمك وتمرن عضلاتك بطريقة جديدة تمامًا. ناهيك عن أنه يمكنك الحصول على النتائج في أقل من 15 دقيقة يوميًا وليس هناك حاجة إلى معدات للبدء.

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