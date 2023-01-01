WebCatalog
Lindywell

Lindywell

app.lindywell.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Lindywell على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا بك في تطبيق Lindywell: البيلاتس والحياة المتوازنة لروبن لونج. في الداخل، ستختبر أسلوب Lindywell في البيلاتس في جوهره، والتغذية (وليس التقييد)، والعقلية المزدهرة، كل ذلك في متناول يدك. البيلاتس عبارة عن تمرين لكامل الجسم واستعادة وضعيته وتمركزه، وهو مثالي لكل الأعمار ونوع الجسم. من خلال الحركة الواعية، ستتصل بجسمك وتمرن عضلاتك بطريقة جديدة تمامًا. ناهيك عن أنه يمكنك الحصول على النتائج في أقل من 15 دقيقة يوميًا وليس هناك حاجة إلى معدات للبدء.

الموقع الإلكتروني: lindywell.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Lindywell. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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