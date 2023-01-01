WebCatalog
24Six

24Six

24six.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 24Six على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مرحبًا بك في 24Six: الموسيقى والبودكاست ومقاطع الفيديو الخاصة بك... كل ذلك في تطبيق واحد يمكن التحكم فيه بشكل لا يصدق.

الموقع الإلكتروني: 24six.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 24Six. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CBC Listen

CBC Listen

cbc.ca

Hungama

Hungama

hungama.com

Fesliyan Studios

Fesliyan Studios

fesliyanstudios.com

Audacy

Audacy

audacy.com

4English

4English

4englishapp.com

HookSounds

HookSounds

hooksounds.com

Anghami

Anghami

anghami.com

Acast Podcaster

Acast Podcaster

open.acast.com

ALDI USA

ALDI USA

aldi.us

ANTON

ANTON

anton.app

Oberlo

Oberlo

app.oberlo.com

BIGVU

BIGVU

desk.bigvu.tv

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية