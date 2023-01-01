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捲起袖子，放下手中的牌！ Urban Rival 是一款真正原創、免費、集換式卡牌遊戲。這是一款技巧和策略遊戲，讓您可以創建自己的幫派並在快速而激烈的戰鬥中挑戰其他玩家。 遊戲簡單但激烈，只需幾分鐘，你就可以透過充分利用 Pillz、Fury 和虛張聲勢的技能來控制整個克林特城！ Urban Rivals 是一款大型多人線上虛擬集換式卡牌遊戲。該遊戲擁有 2,000 多個具有不同稀有度和能力的角色，可以透過與來自世界各地的玩家進行現場戰鬥來發現、收集和升級。

網站： urban-rivals.com

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