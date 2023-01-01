Guess Who?

猜猜是誰？是一款適合兩個玩家的經典趣味遊戲，每個玩家開始遊戲時都會使用一個棋盤，棋盤上有 24 個人的卡通圖像和他們的名字，所有圖像都站著。每個玩家從包含相同 24 張圖像的單獨卡片堆中選擇一張自己選擇的卡片。遊戲的目標是先確定對手選擇了哪張牌。玩家輪流問各種是或否的問題來淘汰候選人，例如“你的人戴眼鏡嗎？”然後，玩家將透過向下翻轉這些圖像來消除候選者（根據對手的反應），直到只剩下一張。精心設計的問題可以讓玩家消除一張或多張可能的牌。問題可能包括：猜猜誰？由 Codethislab 開發。他們創造了更多經典棋盤遊戲，現在都可以在 Poki 上找到。

網站： poki.com

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