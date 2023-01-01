爬行世界，佔領每個街區！ Splix.io 讓您在終極統治遊戲中對抗其他蛇。在這場多人戰鬥中，你的任務是用你的顏色填滿整個網格。您可以捕獲任何空閒區域，將其變成您自己的區域。如果有人觸及你目前的蹤跡，你就會立刻失敗。每條蛇都想佔領更多的土地並獲得第一名。聰明而小心地超越世界的新區域，而不被擊中！關於創作者： Pelican Party 是由位於荷蘭鹿特丹的兩個荷蘭人合作開發的。他們還創建了 Nugget Royale 和 Ducklings.io。

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