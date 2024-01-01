Anycolor 是一款填色遊戲，您可以使用獨特的調色板來填充各種預先設計的繪圖中的部分。遊戲讓您完全控制如何以及在何處使用每種顏色，因此可能性是無限的。使用填充工具和畫筆來客製化每幅畫，與眾不同。有動物、人類、食物、車輛，甚至是抽象概念的圖畫！繪圖清單會不斷更新，因此您偶爾會發現新的繪圖可供處理。您還可以解鎖額外的調色板，因此請務必探索顏色選單來探索它。完成著色後，不要忘記下載您的作品。請務必與您的朋友分享 Anycolor 並展示您的創作！Anycolor 由芬蘭的遊戲開發團隊 Aniway 創建。在 Poki 上玩他們的另一款益智配對遊戲：Koala Bros Bash 您可以在 Poki 上免費玩 Anycolor。Anycolor 可以在您的電腦以及手機和平板電腦等行動裝置上玩。

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