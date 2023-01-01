Time Clones

在《時間克隆》中，你控制一個可以複製自己的角色！但您的克隆不僅僅是普通的副本。每當您建立克隆時，您都會回到過去，您的克隆將複製您之前所做的所有步驟！您可以使用這些時間旅行替身來按下按鈕、跳上平台和解鎖門。有 24 個具有挑戰性的關卡，讓您以新穎且富有創意的方式使用您的副本。如果您遇到困難，請不要擔心 - 您隨時可以觀看提示，以了解如何完成關卡。你能成為克隆時間旅行者專家並解決每個關卡嗎？

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