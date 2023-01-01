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Furcifer's Fungeon

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Furcifer's Fungeon 是一款自動捲軸 Roguelike 遊戲，你所做的一切都會影響你的天賦選擇。成為一隻死靈法師鵝，或是揮舞雷霆之刃的狂戰士！在每次運行中收集傳奇物品，並將它們帶回家，以便在未來獲得更多構建選項。對抗大量不同類型的敵人並進行大量升級，以升級自己並擊敗真菌！

網站： poki.com

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