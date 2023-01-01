Daily Dadish 是一款平台遊戲，您是蘿蔔爸爸，負責尋找您的孩子。不惜一切代價，跳躍並穿過障礙物與孩子團聚。這款遊戲如此特別的原因在於，與之前的 Dadish 遊戲不同，您每天都會發現不同的關卡。 365個獨特的手工製作關卡和眾多驚喜等著你去探索。擁有 10 個可解鎖的角色和該系列標誌性的 rad 配樂，玩這款遊戲永遠不會感到無聊。您準備好進行一場持續一整年的爸爸冒險了嗎？移動 - WASD 或箭頭鍵跳躍 - 空格鍵Daily Dadish 是由新西蘭的遊戲開發者 Thomas K. Young 創建的。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Dadish、Dadish 2、Dadish 3、Fowlst、Super Fowlst 和 Super Fowlst 2 您可以在 Poki 上免費玩 Daily Dadish。Daily Dadish 可以在您的電腦、手機和平板電腦上玩。

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