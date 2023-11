There Is No Game 是一款棘手的益智遊戲(或不是遊戲)。不遵守指示,因為沒有遊戲!這個有趣的冒險與規則無關。事實上,你全部的工作就是忽略敘述者!打破標題,玩揚聲器圖標,並解鎖迷你遊戲。嘗試找到山羊!

網站: poki.com

