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There Is No Game 是一款棘手的益智遊戲（或不是遊戲）。不遵守指示，因為沒有遊戲！這個有趣的冒險與規則無關。事實上，你全部的工作就是忽略敘述者！打破標題，玩揚聲器圖標，並解鎖迷你遊戲。嘗試找到山羊！

網站： poki.com

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