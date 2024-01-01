你準備好迎接新的爸爸冒險了嗎？ 《Dadish 3》是一款平台遊戲，您是蘿蔔爸爸，負責尋找您的孩子。一輛可疑的巴士載著你的孩子去郊遊，你父親的感覺告訴你出事了，你的孩子可能會變成蘿蔔湯！透過濺過下水道、在沙漠中迷路、與海豚交朋友並騎乘海豚、以及不情願地與疏遠的配偶重聚來拯救你的小蘿蔔——不是別人，正是 Momato！您準備好迎接最具娛樂性和挑戰性的 Dadish 冒險了嗎？移動 - WASD 或箭頭鍵跳躍 - 空格鍵Dadish 3 由新西蘭的遊戲開發者 Thomas K. Young 開發。在 Poki 上玩他們的其他遊戲：Dadish、Dadish 2、Fowlst、Super Fowlst 和 Super Fowlst 2

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