Blumgi Bloom
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Blumgi Bloom 是一款割繩遊戲，您必須切開將所有小種子固定在一起的繩子，嘗試將它們直接扔到地下，讓它們開花！巧妙地剪斷繩子，讓你的小種子飛向地面，長成巨大的花朵！如果你被困住了，檢查螺旋槳，它會給你一點推動力，幫助你前進！你必須聰明才能確保所有的小種子都能開花！您認為自己的幾何水平如何？
網站： poki.com
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