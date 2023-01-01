Crush: Interactive Stories

Crush：互動故事是RisingMeta開發的模擬遊戲。您可以決定冒險及其條款。玩互動小說遊戲《Crush》將讓您進入一個充滿奇異而迷人故事的世界。在每個美麗而驚心動魄的故事的每一章中，你都可以選擇決定走哪條路。 一個選擇可以完全改變敘述的進程，每組新的選擇都會產生一個對於做出這些選擇的人來說特定的敘述。玩《Crush》這款全新的視覺故事遊戲將讓您體驗充滿浪漫、冒險、超自然和愛情的故事。 你可以假扮成辦公室女士，與你迷人的老闆發生外遇。你可以變成吸血鬼獵人，對抗誘人但潛在危險的吸血鬼。即使你是農村人，你也可能會愛上狼人。您可以完全掌控自己在生活中所做的選擇，包括與誰一起度過美好的餘生。 透過《Crush：熱門互動故事》這款互動小說遊戲，您可以從充滿狂野和令人興奮的可能性的世界中選擇自己的故事。每個迷人而浪漫的故事的每一章都有你的選擇。僅使用 PC 或行動裝置上的網頁瀏覽器即可在線上玩 Crush：互動故事。無需下載任何遊戲，只需開始免費在線玩遊戲，僅限 now.gg。

網站： now.gg

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