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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
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Worksection 是一款適應性強的全方位專案管理工具，從一開始就為您提供可見性、組織性和安心。您可以使用任何裝置從雲端存取它。我們的主要特點： 直覺而簡單的設計 無與倫比的價格 出色的客戶支持
網站： worksection.com
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