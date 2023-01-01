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下一代。以 B2B 流程為中心的 CRM，具有任務和銷售自動化功能 - Livespace 是一個直覺且適應性強、基於雲端的 CRM 平台，由業內人士為專業人士建立。簡化您的銷售流程、設定目標並保持所有客戶資訊最新。利用其適應性強的潛在客戶評分系統及其自動化銷售流程，Livespace 使用者能夠從每個潛在客戶中獲得最大收益。憑藉其用於無縫整合的開放 API 以及行動/平板電腦訪問，Livespace 允許用戶優先考慮並將時間花在重要的事情上。

網站： livespace.io

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