什麼是 Team365 CRM？ Team365 CRM 是一個基於雲端的整合式客戶關係管理平台，可滿足各種規模和類型的企業和產業的需求。全球超過 150,000 家企業使用 Team365 CRM 來建立持久的客戶關係並最大限度地提高團隊生產力。我們對電話、電子郵件、即時聊天和麵對面會議的擴展支援使 Team365 CRM 成為市場上整合最緊密的系統。 Team365 的人工智慧銷售助手，人工智慧為銷售人員提供高階解釋、解決方案和預測。借助工作流程自動化、潛在客戶評分、即時通知和內建遊戲化功能，您的銷售團隊可以將更多時間用於銷售，而不是輸入資料。我們的主要功能包括： - 銷售線索管理 - 工作流程自動化 - 進階分析 - 流程管理 - 行銷自動化 - 通路管理 使用 Team365 CRM 自動執行日常銷售、行銷和支援功能，讓您有更多時間專注於客戶。建立優化的工作流程，幫助您減少手動資料輸入、消除冗餘並加快整體流程。透過準確預測潛在收入來提高銷售團隊的生產力，並利用生產力遊戲來超越您的銷售配額。設定多種貨幣，使用人工智慧預測來優先考慮可能轉換的潛在客戶和交易，並追蹤網站訪客以轉換更多潛在客戶。讓您的行銷和銷售團隊達成共識。使用 Google Ads 整合產生新的潛在客戶、執行有針對性的電子郵件行銷活動以及比較廣告支出與銷售收入。您的安全是我們的首要任務。我們瞭解，每個組織都需要在保護客戶資料和讓員工自由完成工作之間取得適當的平衡。 Team365 CRM 成功滿足了這兩個要求。

網站： team365.io

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