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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

使公司知識始終可用且可操作。研究表明，員工每天花費 2 小時搜尋資訊。只有能夠做好自己的工作。現在是讓您的團隊能夠利用這段時間做重要事情的最佳時機。 Elium 為共享和豐富公司知識提供了值得信賴且靈活的來源。它有助於簡化決策過程、提高協作和創新能力。

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