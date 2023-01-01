D-Tools Cloud 是一種易於部署的基於 Web 的解決方案，為小型住宅 AV 整合商和專案提供簡單但功能強大的端到端工作流程。 D-Tools Cloud 可透過任何行動裝置提供銷售管道管理、視覺化報價和互動式多媒體建議。售後功能包括使用供應商授權的經銷商特定定價進行採購、變更管理和新的專案管理功能套件。

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