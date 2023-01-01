Sirvez 是一款基於雲端的工具，專為視聽系統整合公司設計，用於實現工作流程管理數位化。該系統大大提高了員工管理、專案和產品管理的效率，同時改善了利害關係人關係。它是與視聽整合商和最終用戶密切合作開發的，確保產品適合用途並滿足 AV/IT 市場的需求。

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