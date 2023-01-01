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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Sirvez 是一款基於雲端的工具，專為視聽系統整合公司設計，用於實現工作流程管理數位化。該系統大大提高了員工管理、專案和產品管理的效率，同時改善了利害關係人關係。它是與視聽整合商和最終用戶密切合作開發的，確保產品適合用途並滿足 AV/IT 市場的需求。

網站： sirvez.com

免責聲明：WebCatalog 與 Sirvez 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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