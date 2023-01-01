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smartQ — 適合任何工作流程的視覺化任務板！它允許您輕鬆分配工作、追蹤其進度並與您的團隊在線上協作。 smartQ 可以追蹤任務、問題、票證 - 它可以自訂以適應任何工作流程。
網站： getsmartq.com
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