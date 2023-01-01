透過使用 Fireberry，您可以透過使用者友好的系統輕鬆管理您的所有業務需求。透過系統直接與您的客戶溝通，並使用客製化的物件和欄位來追蹤您需要的任何業務資訊。讓 Fireberry 為您提供自動化服務，您可以有效率地自動化日常任務。使用人工智慧助理產生的欄位和回應，輕鬆對工單進行分類和回應。儀表板和報告將幫助您做出明智的決策以改善您的業務。 Google、Office 365 和 Facebook 等內建整合可協助您將工作集中到一處。如果系統中尚未包含您需要的任何內容，您可以使用 API 輕鬆整合第三方。

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