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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

透過使用 Fireberry，您可以透過使用者友好的系統輕鬆管理您的所有業務需求。透過系統直接與您的客戶溝通，並使用客製化的物件和欄位來追蹤您需要的任何業務資訊。讓 Fireberry 為您提供自動化服務，您可以有效率地自動化日常任務。使用人工智慧助理產生的欄位和回應，輕鬆對工單進行分類和回應。儀表板和報告將幫助您做出明智的決策以改善您的業務。 Google、Office 365 和 Facebook 等內建整合可協助您將工作集中到一處。如果系統中尚未包含您需要的任何內容，您可以使用 API 輕鬆整合第三方。

網站： fireberry.com

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