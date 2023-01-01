BasicOps 是專案和任務管理以及更多功能。這是一個簡單但功能強大的平台，可幫助您保持井井有條，並清楚需要完成什麼、何時完成以及由誰完成。借助 BasicOps，您可以建立專案、在會議中做筆記、將其轉換為您自己和團隊的任務、設定截止日期、使用線上聊天以及透過聊天輕鬆啟動 Zoom 通話。聰明工作、快樂工作，在這裡工作：您的營運基地。開始免費使用 BasicOps。

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