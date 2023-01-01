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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

BasicOps 是專案和任務管理以及更多功能。這是一個簡單但功能強大的平台，可幫助您保持井井有條，並清楚需要完成什麼、何時完成以及由誰完成。借助 BasicOps，您可以建立專案、在會議中做筆記、將其轉換為您自己和團隊的任務、設定截止日期、使用線上聊天以及透過聊天輕鬆啟動 Zoom 通話。聰明工作、快樂工作，在這裡工作：您的營運基地。開始免費使用 BasicOps。

網站： basicops.com

免責聲明：WebCatalog 與 BasicOps 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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