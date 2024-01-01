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Clarus R+D 應用程式可自動執行申請研發稅收抵免的流程。各種規模和類型的企業都有資格獲得研發稅收抵免。然而，絕大多數的信用額都是由非常大的製造公司所獲得的。為什麼？因為傳統上，研發稅務研究既複雜又昂貴。在 Clarus R+D，我們的使命是讓中小型企業（包括尚未獲利的新創公司）更容易獲得研發稅收抵免。並將其價值擴展到軟體、工程、生物技術和醫療技術等產業。將資金重新投入您的企業中，用於招募、創新和發展。所有這些費用只是傳統研發稅收研究成本的一小部分。
目錄:
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