替代項 - Clarus R+D
Gusto
gusto.com
Gusto 的人才平台可協助像您這樣的企業加入、支付費用、為您辛勤工作的團隊提供保險和支援。薪水、福利等等。
Pilot
pilot.com
專注於您的業務，了解我們的專業簿記員在軟體超能力的幫助下，正在照顧您的帳簿。
Neo.Tax
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針對早期新創企業的研發稅收抵免。 neo.tax 是有史以來最簡單、最準確的稅務申報軟體。 早期新創公司可以在 10 分鐘內申請研發稅收抵免，並只需支付所獲得現金回饋的 10%！
TaxCredible
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TaxCredible 是一個功能強大的 SaaS 平台，可讓註冊會計師快速識別並為其客戶提供州和聯邦營業稅優惠。在與註冊會計師合作 20 年後，我們意識到需要簡化稅收抵免流程。 TaxCredible 提高勞力密集流程的效率，提升您服務客戶的能力，同時創造額外收入。
GOAT.tax
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GOAT.tax 為新創公司和企業（包括製造商、軟體、遊戲和物聯網公司）提供了透過線上平台申請研發稅收抵免的機會。 GOAT.tax 透過提供易於使用的自助式體驗以及與薪資系統的集成，消除了複雜的稅收抵免激勵中的所有猜測。 GOAT 的 SmartCreditEngine 有助於確保每家公司獲得最大的稅收優惠。
TaxRobot
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TaxRobot 是自動計算研發信用並接收資金的最快、最簡單、最實惠的方式。我們提供一流的證實報告、審計辯護，無需額外付費，最重要的是，除非我們確定有好處，否則我們不會收取費用。
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 為高成長新創公司提供最佳的全端財務功能。財務經理和強大的軟體為新創公司提供無與倫比的會計、研發稅收抵免和金融服務。每個新創公司都可以使用我們的軟體，該軟體提供財務報告和管理資訊以協助決策。在過去 5 年裡，客戶的收入平均成長了 3 倍，估值超過 5 億英鎊，我們支援了 10 個退出，其中包括 Facebook、Coinbase 和 Just Eat。