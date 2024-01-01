VR內容管理系統 - 最受歡迎的應用程式

組織使用 VR 內容管理系統 (CMS) 在集中位置收集、儲存和分析所有 VR 內容。隨著 VR 的不斷發展，這些工具對於希望管理和組織為公司目的創建的所有虛擬內容的企業來說將變得越來越重要。用戶可以將 360 度影片和圖像直接上傳到這些平台上，並通常使用拖放功能在解決方案中進行編輯。這些工具允許企業直接從平台發布 VR 內容。其中許多解決方案還提供報告和分析，因此用戶可以更好地了解訪問該內容的受眾的行為。該軟體使用戶能夠在 VR 體驗之間創建一致性，確保一致的品牌識別或政府法規。 VR CMS 不應與 AR CMS 混淆，AR CMS 是一個允許使用者上傳、管理和發布 AR 內容的平台。
提議新的應用程式
Contentful
contentful.com
利用現代內容平台更快啟動。 這是管理內容最簡單、最快的方法：整合您的工具。跨通路發布。使用我們行業領先的應用程式框架解鎖您的團隊。
Contentstack
contentstack.com
您想要的數位體驗無所不在 透過唯一由排名第一的無頭 CMS 支援的全自動可組合 DXP，將您的業務拓展到更多地方
ManageXR
managexr.com
ManageXR是專為VR和AR設備設計的企業設備管理平台。隨著越來越多的企業使用 XR 來培訓員工、醫生使用 XR 來治療患者、學校使用 XR 來教導學生，組織在將業務從早期試點擴展到組織範圍內的解決方案時面臨著重大障礙。 ManageXR 是核心基礎設施，使組織能夠擴展其 XR 部署。使用 ManageXR，管理員可以遠端控制其 XR 設備群的各個方面，包括分發應用程式和檔案、自訂主螢幕使用者體驗、追蹤設備運作狀況和使用情況等等。
Slip.Stream
slip.stream
最大的免版稅音樂庫，包含 70,000 首歌曲和 65,000 種音效，按心情、流派、藝術家、內容類型和 AI 工具精心策劃，可幫助您快速找到適合您內容的完美曲目。
Viar360
viar360.com
Viar360 是最直觀的創作和發布平台，可減少從 360° 影片和照片創建高度引人入勝的沉浸式培訓和學習體驗所需的時間、精力和知識。 Viar360 可讓您建立身臨其境的學習場景，您的學習者可以在其裝置上以「全景模式」或使用 VR 耳機以「虛擬實境」體驗。 Viar360 讓您可以匯入 360° 媒體資產並添加熱點、常規媒體檔案、測驗或其他互動元素，讓學習者參與現實生活場景。透過Viar360，您可以進行「虛擬導覽」、「代入X」、訓練「安全演習」、體驗「危機管理」等等。
EZ360 Cloud
ez-360.com
透過 EZ360 Cloud，您可以透過雲端將 360 度影片內容分發到 VR 裝置。在線上內容管理系統 (CMS) 中上傳和管理您的影片。輕鬆將影片推送到 VR 裝置。 VR 耳機在啟動應用程式時會自動下載新影片。不再需要同時在一台耳機上側載或傳輸檔案。透過 EZ360 Cloud，您可以輕鬆在世界各地分發 360 度影片。 EZ360 Cloud 確保所有裝置都擁有最新、最好的內容。
Headjack
headjack.io
Headjack 是一個針對 360 度影片製作者的應用程式創作和內容管理平台。受 Wordpress 的啟發，Headjack 允許非技術用戶輕鬆創建和管理在所有當前可用的 VR 耳機上運行的獨立 VR 應用程序，同時還使開發人員能夠使用 Headjack 的 Unity API 根據自己的喜好調整源代碼。
ArborXR
arborxr.com
ArborXR 是一個 AR & VR 設備管理平台。 90 個國家的 2000 多家公司已在使用 ArborXR 來管理其 VR 和 AR 車隊。借助 ArborXR，您可以管理設備、遠端部署內容和更新，以及控制使用者在耳機中可以看到的內容和執行的操作。 ArborXR 採用企業級安全性構建，並與數十家財富 500 強公司密切合作。
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) 是一個 3D 資產管理平台，可供開發人員和公司在整個組織內外即時儲存、保護和共享 3D 內容。我們提供 3D 優先的內容管理系統 (CMS) 和交付網路 (CDN)、資產壓縮和轉換工具以及可擴展的 BaaS 基礎設施，使開發人員和組織能夠跨平台即時管理、處理和串流其 3D 內容裝置.我們為超過 100,000 名用戶提供服務，他們使用我們的平台創建即時 3D 體驗（用於醫療保健、娛樂、零售、遊戲、行銷、培訓等）並管理他們的互動式內容並發現、處理和共享 3D 資產團隊及其他。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。它使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫...
Trimble Connect
connect.trimble.com
Trimble Connect for HoloLens 透過在工作現場提供全像資料的精確對齊，利用混合實境進行專案協調，使工作人員能夠檢查疊加在物理環境中的模型。