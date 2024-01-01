語音辨識軟體 - 最受歡迎的應用程式

語音辨識軟體透過語音辨識演算法將口語轉換為文字。它有多種用途，包括幫助殘疾人、為車載系統提供動力、支持軍事行動以及促進商業聽寫。此外，它將音訊和視訊檔案轉換為文本，服務於客戶服務、醫療保健和法律文件流程。 企業利用語音辨識軟體來增強溝通，將互動轉化為可管理、可搜尋的資料格式。先進的解決方案融合了人工智慧和生物語音辨識技術。有些提供 API 或 Web 服務，以便與網頁或呼叫中心工具等其他軟體無縫整合。 要包含在語音辨識類別中，產品應該： * 支援多種自然語言，具有全面的詞彙和識別模型。 * 使用透過語音辨識轉換的文字來建立和共用文件。 * 處理多種音訊和視訊檔案格式。 * 提供語言模型的更新並允許使用者驅動的詞彙改進。 * 提供用於轉錄雜訊語音的自適應功能。 * 從電話、手持錄音機或行動裝置擷取資訊。
提議新的應用程式
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Jasper
jasper.ai
利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，擁有超過 3,000 條 5 星評論。最適合撰寫部落格文章、社群媒體內容和行銷文案。
SpeechTexter
speechtexter.com
語音到文字轉換器。用你的聲音聽寫。用於使用語音打字的免費網路應用程式。支援 70 多種不同語言！
Speechnotes
speechnotes.co
語音轉文字 - 語音輸入和轉錄。 免費用語音做筆記，或當場自動轉錄音訊和視訊錄音。安全、準確且超快。
Krisp
krisp.ai
在遠端會議、播客和錄音期間享受沒有背景噪音和迴聲的高清語音。 Krisp 可防止噪音幹擾，提高生產力和專業水平。
Notta
notta.ai
錄製並轉換您最喜愛的播客、新聞和談話廣播、Discord 聊天、Zoom Classes 音訊到文字。您可以播放錄音並編輯文字記錄、添加註釋、標籤、插入圖像以捕獲每次對話中的有價值資訊。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 語音產生器免費複製您的聲音！使用 Resemble 的即時語音轉語音軟體來建立聽起來真實的 AI 聲音。
Jammable
jammable.com
用您最喜歡的聲音創建人工智慧封面！ 幾秒鐘內即可製作高品質 AI 封面的排名第一的平台！
Hour One
hourone.ai
在 15 分鐘內創建 AI 影片內容。 在幾分鐘內將任何文字、幻燈片或提示轉變為專業簡報者主導的影片。任何語言
AssemblyAI
assemblyai.com
存取強大的 AI 模型來轉錄和理解語音 我們簡單的 API 公開了用於語音辨識、說話者偵測、語音摘要等的 AI 模型。我們以最新、最先進的人工智慧研究為基礎，透過簡單的 API 提供可投入生產、可擴展且安全的人工智慧模型。被數千家突破性新創公司和數十家全球企業用於任務關鍵型工作負載。
Gladia
gladia.io
使用單一 API 透過 AI 轉錄、轉錄和音訊智慧附加元件釋放資料的全部潛力。
Shownotes
shownotes.io
產生包含摘要、7 點和令人難忘的引言的登陸頁面。 使用 Whisper 轉錄音檔。 轉錄法語、德語、中文等。 將您的想法轉化為部落格文章。 支援 Youtube、Spotify、Spreaker 和 Buzzsprout。 支援音訊格式 mp3、mp4、mpeg、mpga、m4a、wav 或 webm。
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智慧研究和部署公司，致力於確保通用人工智慧造福全人類。人工智慧是一種極其強大的工具，其創建必須以安全和人類需求為核心。 OpenAI 致力於將利益一致性放在首位——置於利潤之上。 為了實現我們的使命，我們必須包容並重視構成全人類的許多不同觀點、聲音和經驗。我們對多元化、公平性和包容性的投資是持續不斷的，透過廣泛的舉措執行，並得到領導層的倡導和支持。 在 OpenAI，我們相信人工智慧有潛力幫助人們解決巨大的全球挑戰，我們希望人工智慧的優勢能廣泛分享。
Symbl.ai
symbl.ai
企業的人類智慧。 Symbl.ai 的對話理解和產生 AI 技術釋放了人類對話的全部潛力 - 實現您的目標。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一個使用先進的人工智慧工具來簡化播客製作的平台，提供快速轉錄、說話者識別、元數據生成和支援人工智慧主持人互動等功能。
Jupitrr
jupitrr.com
Jupitrr 是一款 AI 影片製作工具，透過自動化影片編輯工作（例如素材產生、字幕產生、自動修剪等），幫助創作者將內容行銷影片的製作速度提高 10 倍！
Deepgram
deepgram.com
將語音 AI 建置到您的應用程式中。 從新創公司到 NASA，Deepgram API 每天都用於轉錄和理解數百萬分鐘的音訊。快速、準確、可擴展且經濟高效。開發人員充滿信心地建立並更快交付所需的一切。
SpeechAce
speechace.com
在 SpeechAce，我們致力於透過多功能語音辨識技術幫助語言學習者提升口語能力。我們開發了世界上第一個語音辨識 API，不僅可以幫助語言學習者評估他們的口語技能，還可以確定他們需要改進的確切領域。雖然我們的語音識別API 的第一個版本僅提供發音分數，但我們現在增強了我們的產品，包括完整的語音轉錄以及對詞彙、語法、流暢性、連貫性和相關性等更高水平技能的評估。 SpeechAce 擁有多元化的全球客戶群，其中包括一些最小（但最熱門）的新創公司以及世界上一些最大的語言學習提供者。
Phonexia
phonexia.com
Phonexia 是一家創新捷克軟體公司，成立於 2006 年，其願景是透過語音生物辨識和語音辨識技術釋放語音潛力。透過與布爾諾理工大學著名語音研究小組的密切關係，Phonexia 正在將最新的科學突破轉化為由深度神經網路驅動的高精度、最先進技術的日常現實。 Phonexia 為政府、法醫和商業部門提供一系列先進軟體，支援全球 60 多個國家的創新專案。
Speech to Note
speechtonote.com
Speech To Note 是一款由人工智慧驅動的語音辨識工具，可立即將語音轉換為文字。我們的工具使用先進的語音轉文字技術將您的文字轉錄成您可以編輯或分享的簡潔摘要。 體驗我們人工智慧驅動工具的強大功能，它可以立即將您的口語轉化為簡潔且資訊豐富的摘要。
SpeechFlow
speechflow.io
SpeechFlow 是一款尖端的語音轉文字工具，可為企業和個人提供無與倫比的準確性和效率。我們先進的人工智慧技術可確保將音訊和視訊內容精確轉錄為書面文本，支援多達 14 種語言，而不僅僅是英語。 主要特點： * 多語言轉錄：支援 14 種語言，克服語言障礙。在不同的語言環境中獲得準確可靠的轉錄。 * 一體化轉錄解決方案：API與線上平台：針對企業和個人，SpeechFlow提供語音辨識API介面和線上轉錄功能，簡單易用。 * 準確的轉錄：受益於業界領先的準確性、了解行業特定術語以及全面可靠轉錄的背景。 * 行業特定模型：我們訓練有素的語音識別模型專為滿足各個行業的獨特需求而定制，可提高醫療...
ArtPro
artpro.com
ArtPro 是一款藝術品庫存管理軟體，旨在協助線上編目、存檔、追蹤、分享和儲存藝術品。
Waanee AI
waanee.ai
Waanee.ai 專注於開發用於建立客戶體驗實用程式的人工智慧聚合器平台。 Waanee.ai 正在開發一個人工智慧聚合器平台，用於建立客戶體驗實用程式。該平台可實現各種生成式人工智慧和語音模型之間的無縫轉換，為聯絡中心提供無債務解決方案。它提供一系列功能，包括人工智慧驅動的互動式語音回應 (IVR)、CRM 整合和一整套撥號器軟體。這個尖端解決方案利用人工智慧和自然語言處理技術的力量來提升客戶服務並實現呼叫互動自動化。透過利用 Waanee.ai，聯絡中心可以自動執行審核、輔導和向座席提供協助等任務。 Waanee.ai 開發的卓越虛擬代理能夠以類似於人類的方式與客戶互動，有效地理解對話...
CrystalSound
crystalsound.ai
CrystalSound 是一款使用人工智慧技術的桌面應用程序，有助於消除通話、錄音和線上會議期間所有不必要的噪音和乾擾。憑藉其先進的演算法和最先進的功能，CrystalSound 可以消除背景噪音、迴聲、嘯叫效果和其他聲音，確保您能夠清晰有效地進行溝通。 CrystalSound能夠運作在Mac、Windows、Linux作業系統上，滿足使用者下載和使用的需求。有了 CrystalSound，您不必再擔心通訊應用程式的相容性問題。我們的解決方案旨在與 Teams、Zoom、Google Meet、Loom、Discord 等流行應用程式無縫協作。
PromptSmart
promptsmart.com
PromptSmart 是一款提詞器應用程序，可跟隨您的聲音，幫助您製作影片或簡報。 PromptSmart 是首款具有語音辨識功能的提詞器應用程式 - 最先進的公共演講工具！ 2014 年 8 月推出！ PromptSmart 的誕生源自於對公開演講的熱情。 PromptSmart 的創辦人對 MBA 學生進行公開演講藝術的指導和指導。我們意識到直覺的揚聲器控制提詞器可以更好地支援許多演講者，因此我們也認識到當今的行動裝置可以滿足這一需求。考慮到這一點，PromptSmart 應運而生。 PromptSmart 也滿足了喜歡使用筆記而不是完整書面演講的演講者的需求。我們設計了數位記錄卡...
AI Voice Detector
aivoicedetector.com
AI語音偵測器是一款語音驗證工具，可協助偵測真偽並過濾AI產生的語音。它讓用戶安心，並防止口頭評估中的音訊操縱、錯誤訊息、語音詐騙和抄襲。 * AI Voice Detector 是一款旨在區分電腦生成的聲音和真實人類聲音的工具，專門針對業務用例，確保客戶服務互動中內容的真實性和可靠的報告。 * 審閱者對該軟體針對音訊操縱和語音詐騙的防護實施、其易用性、快速處理以及無縫處理各種音訊檔案格式而沒有任何問題的能力表示讚賞。 * 使用者提到了一些限制，例如係統要求音訊檔案長度至少為 8 秒且沒有背景音樂、偶爾會將真聲誤識別為假聲，反之亦然，以及軟體整合功能有限。
DeepAI
deepai.org
為天生富有創造力的人類提供人工智慧工具
Voiceitt
vocitec.com
Voiceitt 是一家屢獲殊榮的語音辨識新創公司和社會企業，開發了專有的自動語音辨識(ASR) 技術，可將非標準語音模式即時轉換為清晰的語音，使患有嚴重言語障礙和殘疾的兒童和成人能夠存取主流語音啟動技術和設備。 一款支援非標準語音人士進行語音交流的應用程式。您可以使用 Voiceitt 與他人以及使用 Alexa 等語音啟動設備進行語音交流！
Vatis Tech
vatis.tech
以卓越的準確性和經濟性徹底改變語音辨識。 Vatis Tech 的 API 提供先進的語音到文字技術，使用專有的深度學習語音辨識演算法，自動將音訊或視訊檔案轉換為文本，準確率超過 95%。 Vatis Tech 為敏捷新創公司、大型企業、播客、記者和開發人員等提供語音轉文字 API 引擎和 Web 平台。這使得解決方案和服務提供者能夠將技術整合到他們的應用程式中，無論行業或用例如何。 * 部署在本地或雲端 * 使用我們的 API 以任何程式語言構建 * 取得可擴展的 GPU 基礎設施以進行訓練和推理 * 情境功能，例如說話者分類、實體偵測、標點符號以及大寫或數字轉換。 * Web 應用程...
U-Capture
uniphore.com
Uniphore 是最大的 B2B AI 原生公司之一——經過數十年的驗證、規模化、專為企業設計。該公司在多個垂直行業和最大的全球部署中推動業務成果。 Uniphore 將人工智慧融入企業影響客戶的每個部分。我們提供唯一以客戶為中心的多模式架構，結合了生成人工智慧、知識人工智慧、情感人工智慧和工作流程自動化，並有一個副駕駛來引導您。我們比任何人都更了解如何捕捉語音、視訊、文字以及如何分析所有類型的數據。隨著人工智慧變得越來越強大，影響客戶的企業的每個部分都將被顛覆。我們相信，未來將在人、機器和數據之間的結締組織上運作：所有這些都是為了為客戶和員工創造最人性化的流程和體驗。 在 Uniphor...
Thirdlane
thirdlane.com
為企業、網路電話服務供應商和呼叫中心營運商開發 VoIP PBX 和統一通訊平台和解決方案。
Spellex
spellex.com
Spellex 透過向 Spellex 客戶提供創新產品和世界一流的服務，提供拼字檢查、聽寫和輔助技術軟體解決方案。
SpeechWrite
speechwrite.com
SpeechWrite 是一家專注於工作流程解決方案、數位聽寫、語音辨識和 PDF 解決方案的完整解決方案提供者。 SpeechWrite 的實用技術複雜而簡單，可讓您改善工作環境並更聰明地工作。 SpeechWrite 與 OEM 和技術合作夥伴密切合作，對最新技術發展和市場趨勢有廣泛的了解。 SpeechWrite 成立於 2001 年，在聽寫行業擁有 100 多年的經驗，並以其上市速度和售後支援而自豪。
SoundHound AI
soundhound.com
作為對話智慧的領先創新者，我們提供獨立的語音人工智慧平台，使各行業的企業能夠為其客戶提供一流的對話體驗。 SoundHound 的先進語音AI 平台以專有的Speech-to-Meaning® 和Deep Meaning Understanding® 技術為基礎，提供卓越的速度和準確性，使人類能夠透過自然說話的方式與產品和服務進行交互，就像彼此互動一樣。 SoundHound 受到全球各地公司的信賴，包括現代、梅賽德斯-奔馳、Pandora、高通、Netflix、Snap、Square、LG、VIZIO、Kia和 Stellantis。
Recordator
recordator.com
Recordator.com 是一個快速、簡單的解決方案，適合任何想要以出色的錄音品質錄製通話的人。它適用於任何行動裝置和運營商，無需任何設定。
Recognosco
recognosco.com
基於人工智慧的語音辨識 SDK 利用神經網路和深度學習技術。專為合作夥伴打造。 * 採用間接方法－創新技術，不與我們的合作夥伴競爭 * 全球廣大的市場和語言覆蓋範圍 * 靈活部署：可在本地或雲端使用 * 互惠互利、長期的關係 * 公平靈活的商業模式 * 由合作夥伴推動的產品路線圖 * 終極夥伴體驗 - 協商、細心、平易近人。 Recognosco 的語音支援平台提供醫療保健和法律領域的專門主題，使我們的合作夥伴能夠透過我們的語音支援 SDK 豐富他們的解決方案，並且只需最少的整合工作。 Recognosco 的人工智慧語音技術在全球範圍內得到應用，幫助專業人士最大限度地提高生產力和效率。...
Picovoice
picovoice.ai
Picovoice 是一個端對端平台，可根據您的需求為任何內容添加語音。 透過創新加速語音人工智慧的採用。 Picovoice 透過在裝置、行動裝置、網路瀏覽器、本地端和雲端上運行的準確、私密且快速的語音 AI 技術，將控制權帶回給企業。
Datch
datch.io
Datch 是一個利用人工智慧來捕捉高度詳細、以人為中心的結構化資料的平台，同時提供用於決策和資源管理的資產洞察。我們的目標是透過提供減少資產 MTTR、增加 MTBF、支援更好的規劃並加快決策速度所需的數據和情報，深入解決可用性不足的問題。 為了支援跨資源管理、報告、規劃、調度和可靠性的資產可用性目標，該產品圍繞著單一價值主張進行設計：「完美數據」。我們所說的完美數據是指來自前線的完整、高度準確、上下文豐富的報告，以及在正確的時間向正確的人員完美地回憶和提煉數據。資料擷取是透過結合工作人員支援功能（例如語音轉文字、即時翻譯和對話式人工智慧）以及資料豐富（透過添加上下文和指導來轉換捕獲的資料...
CueMe
cueme.com
CueME 是世界上最好的撞球應用程序，可找到人們親自或虛擬地參加任何級別的單打、雙打和錦標賽比賽。使用 CueME 影片、評分和排名技術與世界各地的任何人進行比賽。當您玩遊戲時，您將贏得 CueME 籌碼以及勝利和成就，以獲得認可和獎品。
Voxpow
voxpow.com
由機器學習提供支援的語音到文字轉換。直接在您的網站上免費。 Voxpow 支援您的全球用戶群，可識別超過 100 種語言及其變體。
Dictanote
dictanote.co
我們透過使用語音輸入幫助用戶提高工作效率！ Dictanote 是一款現代筆記應用程序，具有內建語音到文字整合功能，讓您可以輕鬆以 50 多種語言語音輸入筆記。 Voice In 是語音轉文字 Chrome 擴充程序，可讓您使用語音在任何網站上的任何文字方塊中鍵入內容。
Spokestack
spokestack.io
Spokestack 是一個強大的開源庫平台和強大的服務，使您的軟體完全支援語音，包括： * 自動語音識別 * 語音活動偵測 * 喚醒詞 * 文字轉語音 * 自訂語音 * 自然語言理解
Jotengine
jotengine.com
Jotengine 將對話和會議轉化為音訊轉錄和視訊字幕，從而提高對話和會議的效率。
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI 是一款智慧語音轉文字工具和內容中心，可將音訊片段轉換為可立即發布的文章，充當寫作的快速助理。 Flipner AI 引入了一種革命性的文本創作方法，使作家能夠隨時隨地輕鬆捕捉和組織他們的無數想法。這個創新平台提供了一個獨特的內容中心，可以儲存文字和音訊筆記，透過其用戶友好的人工智慧工具，促進思想無縫轉換和合併為結構化草稿或精美的、隨時可用的文件。
Dubber
dubber.net
Dubber 是全球統一的雲端通話錄音和語音 AI 解決方案，可提高合規性以及銷售和服務績效。 Dubber 完全相容的通話錄音解決方案只需單擊即可打開，並且可以在雲端中無限擴展 - 無需任何硬體。 每個通話或對話都會自動捕獲，安全地儲存在 Dubber 語音智慧雲中，並透過人工智慧進行豐富，並可立即作為重播或富有洞察力的轉錄，並具有即時搜尋、情緒分析、警報和通知。
Dictalogic
dictalogic.com
Dictalogic 提供專門的模組，包括音訊到文字、語音到文字、對話到文字和任務委派，所有這些都透過一個儀表板進行。 * 純音訊：傳統的音訊聽寫，其中音訊被錄製並發送給轉錄員，轉錄員可以在任何地方（包括在家工作）。 * 音訊轉文字：數位轉換可實現語音到文字的動態轉換。在這種方法中，音訊被記錄並發送以進行轉錄，並且音訊在到達轉錄者之前被轉換為文字。我們提供多種作業選項供您探索。 * 語音轉文字：我們也提供即時語音轉文字的功能。工作流程與其他聽寫相同，可以發送給任何轉錄員。 * 對話到文字：Dictalogic Conversation 模組是一種語音到文字解決方案，它結合了語音識別、說...
Cochl
cochl.ai
Cochl 是一家專注於機器聆聽技術的研究型新創公司。我們為開發者和企業提供完善的人工智慧系統，讓他們的產品和服務擁有類人的聆聽能力。
ai|coustics
ai-coustics.com
ai|coustics 正在開創基於人工智慧和深度學習模型的創新音訊演算法，並從根本上提高數位通訊和媒體內容中的語音音訊增強功能。
Scribbl
scribbl.co
使用 Scribbl 改變您的會議體驗 – 這是終極人工智慧驅動的工具，可提高生產力和協作。告別記筆記的麻煩，擁抱高效會議的新時代。 Scribbl 可以輕鬆捕捉、轉錄和記錄您的會議，確保您不會錯過任何一個節拍。 我們先進的人工智慧將每次會議分解為易於理解的主題和行動項目，從而簡化了審核流程。透過 Scribbl 的 Chrome 擴充程序，即時標記關鍵時刻，在即時討論和會後分析之間建立無縫橋樑。 分享見解從未如此簡單。無論是與您的團隊還是外部利害關係人，Scribbl 直覺的共享功能都可以讓您快速有效地傳播訊息。
Philips SpeechLive
speechlive.com
Philips SpeechLive 是一種基於雲端的聽寫、轉錄和語音辨識工作流程解決方案。它可以幫助作者比以往更快地從語音轉換為文字。 SpeechLive 使用 Microsoft Azure 雲端服務透過多重驗證進行完整的端對端加密。我們的附加語音辨識服務具有多語言功能、即時和延遲選項以及語音命令功能，可在您口述時格式化您的文件。
Crescendo
crescendo.com
Crescendo Systems Corporation 是醫療、法律、執法和保險領域文件、數位聽寫、語音處理、轉錄和工作流程管理系統的領先開發商。
Altered
altered.ai
Altered 是一款新一代音訊編輯器，它將多種語音 AI 技術整合到用戶友好的應用程式中，為各個行業（包括播客、視訊遊戲工作室和電子學習）製作高品質的語音內容。
VoxSciences
voxsci.com
VoxSciences 將您的語音郵件轉換為文本，並以文字 (SMS) 訊息和/或電子郵件的形式傳送到您的手機。
Synth
usesynth.com
Synth 是一款全面的人工智慧驅動解決方案，用於管理和利用業務對話。 Synth 會轉錄、翻譯和分析您的所有通話 - 無論是銷售通話、內部或外部會議，還是呼叫中心通話和客戶支援互動。 Synth 也提供單一或多個呼叫的自動摘要。憑藉自動化 CRM 資料擷取、多語言轉錄和翻譯、預測分析以及透過 Slack 提供的即時洞察等一系列高級功能，Synth 可以將您的通話資料轉化為可行的業務策略。 特徵： * 轉錄和翻譯：為國際客戶提供 50 多種語言的轉錄和翻譯服務。 * 自動呼叫摘要：利用 Synth 提供單一或多個通話的全面摘要的能力，將大量對話資料轉化為簡潔、可操作的要點以及自動報告和文件。...
Kukarella
kukarella.com
畫外音具有完美的音訊清晰度、節奏、語調和發音。在 Kukarella 上，您可以嘗試最好的 AI 神經語音。包括所有商業權利。 Kukarella 提供 130 種語言和口音的 800 多種人工智慧語音，適合我們任何付費方案的商業用途。除了配音之外，您還可以使用 Dialogues AI 工具創建對話，或使用 Simdubbing 工具將文字翻譯和配音成數百種語言。 這還不是全部 - 您可以轉錄各種視頻、音頻和 YouTube 視頻，從網頁中抓取文本，以及識別圖像上的文本。此外，Kukarella 與一些科技領域的知名企業合作，例如 Google、Amazon、Microsoft 和 IB...
LumenVox
lumenvox.com
LumenVox 是為世界各地的組織提供營運商級語音技術的領先供應商。作為Capacity的一部分，LumenVox透過人工智慧驅動的語音辨識和語音認證技術改變客戶體驗。 LumenVox 的 DNA 植根於 20 年的語音技術，提供最全面、最具成本效益且靈活的語音服務。該公司在語音和語音技術方面擁有悠久的歷史，使公司能夠打造不僅能理解所說內容，還能辨識說話者的語音體驗。 LumenVox 是唯一能夠為企業提供所需的靈活性和控制力的供應商，以便在任何環境（本地、多雲或混合模型）中輕鬆開發應用程式。 與其他語音提供者相比，LumenVox 通常可以將總擁有成本 (TCO) 降低多達 35%。...
Speechlogger
speechlogger.com
Speech Logger 是一款基於網路的語音辨識和語音翻譯軟體，包括自動標點符號、自動儲存、時間戳記、文字內編輯功能、音訊檔案轉錄、匯出選項等。 * Speechlogger 是一款專為演講、會議或活動的自動即時字幕和翻譯而設計的工具，具有自動標點符號、發言者識別和情緒分析等附加功能。 * 審查者讚賞Speechlogger 即使在嘈雜的背景下也能準確轉錄語音的能力、其用戶友好的設計以及自動標點符號、說話人識別和情緒分析等獨特功能，他們認為這些功能優於某些付費轉錄工具。 * 用戶遇到的問題包括影響免費版本表現的廣告、偶爾出現的翻譯錯誤、轉錄不常見口音時的準確性較低、缺乏語音控制以及情緒分...
Talkatoo
talkatoo.com
Talkatoo 正在為醫療專業人員重塑聽寫功能。無論您是在獸醫行業還是人類醫療行業，Talkatoo 都是適合您的語音轉文字軟體解決方案。 Talkatoo 在 Windows 和 Mac 上相容，適用於您可以鍵入的任何領域（包括 PIM 和 EHR），並且非常易於使用。 * Talkatoo 是一款專為臨床使用而設計的桌面聽寫解決方案，重點是將語音轉換為文本，包括專業詞彙和醫學術語。 * 審查者讚賞 Talkatoo 能夠準確地將語音轉換為文字（包括複雜的醫學術語），並且其用戶友好的介面有助於提高創建醫療記錄的效率和生產力。 * 審閱者指出，Talkatoo 在處理大量指令時可能會很慢，...
Speechmatics
speechmatics.com
Speechmatics 是全球領先的語音智慧專家，結合人工智慧和機器學習的最新突破，釋放人類語音的商業價值。全球範圍內的企業都在使用 Speechmatics 來準確理解人類級別的語音並將其轉錄為文本，無論人口統計、年齡、性別、口音、方言或位置如何，都可以實時在錄製媒體上進行。 將這些文字記錄與最新的人工智慧驅動的語音功能相結合，企業可以建立利用摘要、主題、情緒、章節、翻譯等的產品。 Speechmatics 每個月都會處理全球 300 多年來 50 種語言的轉錄。其神經網路在語音辨識領域開創了機器學習的先河，考慮了聲學、語言、方言、多個說話者、標點符號、大寫、上下文和隱含含義。 Spe...