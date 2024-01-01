語音辨識軟體 - 最受歡迎的應用程式

U-Capture

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Uniphore 是最大的 B2B AI 原生公司之一——經過數十年的驗證、規模化、專為企業設計。該公司在多個垂直行業和最大的全球部署中推動業務成果。 Uniphore 將人工智慧融入企業影響客戶的每個部分。我們提供唯一以客戶為中心的多模式架構，結合了生成人工智慧、知識人工智慧、情感人工智慧和工作流程自動化，並有一個副駕駛來引導您。我們比任何人都更了解如何捕捉語音、視訊、文字以及如何分析所有類型的數據。隨著人工智慧變得越來越強大，影響客戶的企業的每個部分都將被顛覆。我們相信，未來將在人、機器和數據之間的結締組織上運作：所有這些都是為了為客戶和員工創造最人性化的流程和體驗。 在 Uniphor...