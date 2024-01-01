訪客行為智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 最受歡迎 最近新增

訪客行為智慧軟體使用訪客 Wi-Fi、人數統計器或攝影機等各種資料來源觀察實體空間內每位訪客的行為，進而追蹤個人位置。這使得實體場館能夠更深入地了解訪客互動、體驗和動機，從而揭示他們的客戶旅程和整體行為。這些解決方案還可以與社交媒體、客戶資料平台和天氣應用程式等其他外部來源整合，以提供對訪客體驗的全面了解。 一旦連結到這些資料流，訪客行為智慧軟體就可以為實體機構提供類似於透過監控網站訪客所獲得的電子商務平台的見解。這些工具提供分析儀表板，以識別每個人的訪問頻率、人口統計詳細資訊和人流量模式，從而促進場館佈局優化和影響訪客行為的因素的理解。儀表板可能具有說明訪客集中度的熱圖以及根據特定人口統計標準細分圖表和圖形的能力。