訪客行為智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

訪客行為智慧軟體使用訪客 Wi-Fi、人數統計器或攝影機等各種資料來源觀察實體空間內每位訪客的行為，進而追蹤個人位置。這使得實體場館能夠更深入地了解訪客互動、體驗和動機，從而揭示他們的客戶旅程和整體行為。這些解決方案還可以與社交媒體、客戶資料平台和天氣應用程式等其他外部來源整合，以提供對訪客體驗的全面了解。 一旦連結到這些資料流，訪客行為智慧軟體就可以為實體機構提供類似於透過監控網站訪客所獲得的電子商務平台的見解。這些工具提供分析儀表板，以識別每個人的訪問頻率、人口統計詳細資訊和人流量模式，從而促進場館佈局優化和影響訪客行為的因素的理解。儀表板可能具有說明訪客集中度的熱圖以及根據特定人口統計標準細分圖表和圖形的能力。
提議新的應用程式
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Azira Pinnacle
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Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
餐廳行銷平台 CDP 用於收集、清理和集中賓客資料。由人工智慧驅動的行銷自動化和聲譽管理可推動更快、更有效率的成長。
Aislelabs
aislelabs.com
用於客戶身分和存取管理 (CIAM) 的一體化平台，具有可自訂的 Web 註冊表單、自助設定檔管理、社交登入和全功能行銷功能。透過網站、行動應用程式、現場註冊、訪客 WiFi 和任意數量的其他來源在線上和離線獲取用戶。將跨通路的客戶資料整合到一個位置。原生行銷功能，包括電子郵件和簡訊活動、豐富的調查、智慧優惠券和付費媒體廣告。具有人工智慧 (AI) 的深度學習引擎可了解行為並細分使用者以獲得高投資報酬率。專為現代客戶設計的無密碼身分管理和漸進式分析。
Raydiant
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