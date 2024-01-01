影片託管和共享服務 - 最受歡迎的應用程式
影片託管服務是線上平台，使用戶能夠在網路上上傳、儲存和分享其影片內容。這些服務為影片提供集中式儲存解決方案，允許個人、企業和內容創作者託管和管理他們的多媒體檔案。影片託管服務通常提供影片播放、自訂選項以及在網站上嵌入影片或在社群媒體上分享影片的功能等功能。
提議新的應用程式
YouTube
youtube.com
YouTube是美國線上影片分享平台，總部位於加州聖布魯諾。三名 PayPal 前員工——Chad Hurley、Steve Chen 和 Jawed Karim——於 2005 年 2 月創建了該服務。Google 於 2006 年 11 月以 16.5 億美元收購了該網站； YouTube 現在作為 Google 的子公司之一運作。 YouTube 允許用戶上傳、查看、評價、分享、添加到播放清單、報告、評論影片以及訂閱其他用戶。它提供各種用戶生成的影片和企業媒體影片。可用內容包括影片剪輯、電視節目剪輯、音樂錄影帶、短片和紀錄片、錄音、電影預告片、直播以及影片部落格、原創短片和教育影片等其...
TikTok
tiktok.com
TikTok，在中國被稱為抖音（中文：抖音；拼音：Dǒuyīn），是位元組跳動旗下的中國視訊分享社群網路服務。位元組跳動是一家總部位於北京的網路科技公司，由張一鳴於2012年創立。它用於製作3至15秒的音樂、對口型、舞蹈、喜劇和才藝影片短片，以及3至60秒的循環短片。位元組跳動於 2016 年 9 月首次針對中國市場推出抖音。隨後，TikTok 於 2017 年在中國大陸以外的大部分市場推出 iOS 和 Android 版本；然而，在 2018 年 8 月 2 日與另一家中國社交媒體服務 Musical.ly 合併後，它才在包括美國在內的全球範圍內提供。 TikTok 和抖音擁有幾乎相同的使...
Twitch
twitch.tv
Twitch 是亞馬遜子公司 Twitch Interactive 營運的視訊直播服務。該網站於 2011 年 6 月推出，是大眾興趣串流平台 Justin.tv 的衍生產品，主要專注於視訊遊戲直播，除了音樂廣播、創意內容之外，還包括電子競技比賽的直播，以及最近的“在現實生活中」的流。網站上的內容可以即時觀看，也可以透過隨選視訊觀看。 Twitch 的受歡迎程度超過了其大眾興趣的同類產品。 2013年10月，該網站擁有4500萬獨立瀏覽者，到2014年2月，它被認為是美國互聯網峰值流量的第四大來源。同時，Justin.tv 的母公司更名為 Twitch Interactive，以代表焦點的轉...
Rumble
rumble.com
Rumble 是您的版權管理影片平台。託管、分發您所有的專業、社交和病毒影片並從中獲利。
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
抖音
douyin.com
抖音是個幫助使用者表達自我，記錄美好生活的短影片平台。
Dailymotion
dailymotion.com
Dailymotion 是法國影片分享技術平台，主要由維旺迪 (Vivendi) 擁有。北美發布合作夥伴包括 BBC News、VICE、Bloomberg 和 Hearst Digital Media。 Dailymotion 在全球提供 25 種語言和 43 個在地化版本，其中包括本地主頁和本地內容。它每月擁有超過 3 億獨立用戶。
优酷
youku.com
影片服務平台,提供影片播放,影片發布,影片搜尋,影片分享 Youku is a video hosting service based in Beijing, China.
Cloudflare Stream
cloudflare.com
無伺服器直播和點播視訊串流 - 使用一個 API 上傳、儲存、編碼和交付直播和點播視頻 - 從 Cloudflare 的全球網路即時串流視頻 - 不到 5 分鐘即可立即開始直播
Wistia
wistia.com
Wistia Inc. 是一家位於麻薩諸塞州劍橋的視訊軟體公司。 Wistia 為企業提供影片託管服務，並具有分析和行銷功能。截至 2017 年，據稱有 30 萬家公司使用 Wistia。截至 2018 年，Wistia 擁有 87 名員工。
Embed.so
embed.so
上傳視頻，然後將其嵌入到您的網站。我們為您做一切：影片託管、串流媒體和挖掘潛在客戶，應有盡有！