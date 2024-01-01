網址縮短器 - 最受歡迎的應用程式
URL 縮短器是一種 Web 服務，旨在建立簡潔版本的網址（稱為短連結）。當使用者點擊這些短連結時，會將其重新導向到原始的較長網址。某些 URL 縮短程式提供附加功能，例如允許用戶建立客製化的品牌連結或虛榮連結。行銷人員通常使用這些工具來增強促銷材料或溝通中冗長 URL 的視覺吸引力。短連結在有字元限制的社交媒體平台以及空間有限的行動訊息應用程式中特別受歡迎。 若要考慮納入 URL 縮短程序類別，產品必須符合以下標準： *。產生連結的縮短版本，將使用者引導至原始長 URL。 *。提供分析工具或功能來監控連結點擊和參與度等指標。 透過滿足這些要求，URL 縮短器有助於簡化網址並促進連結效能的跟踪，從而成為線上行銷人員和內容創作者的寶貴工具。
提議新的應用程式
Bitly
bitly.com
Bitly 是一個 URL 縮短服務和連結管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立於 2008 年。它是一家私人控股公司，總部位於紐約市。 Bitly 每月縮短 6 億個鏈接，用於社交網路、簡訊和電子郵件。 Bitly 透過對由於許多人使用縮短的 URL 而創建的聚合資料的存取收費來賺錢。 2017年，Spectrum Equity以6,400萬美元收購了Bitly的多數股權。截至2018年8月，Bitly已縮短了超過375億個URL。
Beacons
beacons.ai
Beacons 是在您的粉絲喜愛的個人簡介網站中建立連結的最簡單方法 - 而且是免費的！
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com 是原始的 URL 縮短器，可將您笨重的連結縮短為更易於管理和使用的 URL。
Rebrandly
rebrandly.com
具有自訂網域的 URL 縮短器。使用業界領先的連結管理平台縮短、品牌化和追蹤 URL。免費試用。 API、短 URL、自訂網域。
BL.INK
bl.ink
企業連結管理。為全球團隊提供協作、合規性和創造力，以改善每次參與、保護您的資料並在每次點擊中建立信心。
OneLinkBio
onelinkbio.com
充分利用您的 Instagram 和 TikTok 連結。建立短連結、獨特的 OneLinkBio 頁面並獲得訪客的正確統計資料。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能夠推動轉換的連結縮短工具。透過輕鬆地將號召性用語嵌入到您共享的每個頁面中，可以在任何地方顯示您的訊息。免費將您的追蹤者轉化為用戶和客戶。
Pixel
pxl.to
Pixel 透過將連結轉變為強大的行銷工具來幫助企業脫穎而出。
Onelink.to
onelink.to
透過 onelink.to 所有應用程式商店簡化應用程式下載
PixelMe
pixelme.me
PixelMe 是一種 URL 縮短工具，其中包含您共享的每個連結中的重定向像素。創建強大的品牌鏈接，點擊次數增加高達 34%。
cutt.ly
cutt.ly
體驗對您的短連結的完全控制 完整的 URL 縮短平台、連結管理、連結分析、深層連結、QR 程式碼產生器和 Bio 中的連結。輕鬆縮短、品牌化、管理、追蹤和分享您的連結。
UTM.io
web.utm.io
UTM.io 是與您的團隊建立、共享和同步 UTM 的最佳方式。停止使用混亂的電子表格並在分析中獲得良好的行銷活動數據。
Dub
dub.co
開源 Bitly 替代方案。 Dub 是一款開源連結縮短工具，具有內建分析功能和免費的自訂網域。
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny 可協助您建立、追蹤和分析與您的品牌短連結的每次互動。 微小特徵： * 連結縮短 * 品牌域名 * 自訂短連結 * 即時分析 * 連結變化 * 地理連結 * 重新定位像素 * 深度資料轉換 * 安全的資料保險庫 * 更改連結 * 404監控 * 插頁式彈出視窗 * Chrome 擴充
T.LY
t.ly
T.LY 是世界上最短的連結縮短服務，用於追蹤、品牌化和共享短 URL。
y.gy
app.y.gy
創建簡短且令人難忘的連結以提高轉換率 將長而複雜的鏈接變成短而令人難忘的鏈接，您可以在電子郵件、社交媒體等中使用它們。 * 使用 y.gy 或您自己的自訂網域。我們提供使用您自己的自訂短連結或 y.gy 短連結的選項。 * 使用自訂結尾自訂您的連結 可以使用自訂後綴自訂鏈接，例如 y.gy/your-ending 或 your-short-link/your-ending。 * 使用 y.gy API 透過 y.gy 簡單 API 以程式設計方式建立連結。
GoLinks
golinks.io
直覺、安全、可連結、由團隊分享。 GoLinks® 透過名為 go/links 的令人難忘的短連結幫助團隊快速尋找和分享訊息，從而提高工作效率。
Incises
incises.com
多合一連結工具 - Incises.com。進階連結工具，可在任何頁面上新增號召性用語、生物連結、單一連結上的多裝置/地理定位和網址縮短器。
Upslash
upslash.io
透過易於記憶的短連結（稱為「go links」）幫助團隊快速尋找和分享資訊。
zubbit.io
zubbit.io
zubbit.io 允許您透過吸引人的號召性用語、重定向像素來縮短、品牌化和優化您的URL 鏈接，從而提高您共享的鏈接的投資回報，並將您共享的每個鏈接轉變為品牌資產。 它可以執行以下操作： * 為您分享的每個連結添加完全品牌化的號召性用語：節省編寫自己的共享內容的時間，在網路上查找相關內容並向其添加強大的可自訂號召性用語廣告並透過短連結分享。 * 強大的一體化品牌連結管理系統：完全控制您的連結並將其轉化為品牌資產。縮短 URL 並使用自訂別名和網域來改善和建立信任，並為您帶來更多流量。 * 重新定位點擊您分享的任何連結的任何人：想像一下，當人們從電子郵件或您分享內容（包括社交媒體）的任...
Teenyfy
teenyfy.com
易於理解的 URL 縮短器和連結管理平台，具有品牌 URL 和眾多亮點以及持續調查的實質內容。我們的短連接知道某人如何、何時何地點擊或聯繫您的縮寫連接等等。
OutLynk
outlynk.com
Outlynk 是一個 100% 免費的平台，可讓您建立個人化且易於自訂的頁面，其中包含您想要與受眾分享的所有重要連結。它可以在 Instagram、TikTok、Twitch、Facebook、YouTube、Twitter 或 LinkedIn 等社交平台上使用，或者您也可以使用它來幫助發現您的作品、品牌或業務。設定Outlynk Premium 帳戶並新增所有連結後，只需複製您唯一的Outlynk URL（即owsm.ly/yourname）並將其貼上到您的Instagram 或Twitter 個人簡介的「網站」欄位中，或在以下位置分享： Facebook 貼文和 YouTube 影片。...
Tapper
tapper.ai
Tapper 為現代行銷團隊提供了每個行銷活動的智慧連結。品牌連結、重新導向、重新定位、深層連結、A/B 測試受眾，並在平台和管道上精確衡量行銷活動的效果。
UTM Link
utmlink.io
使用 UTMLink.io 建立、管理、追蹤和分享您的品牌短連結。讓您的客戶放心點擊您的品牌連結。 為數據驅動的機構和行銷人員提供支援： * 快速+萬無一失的連結創建 * 自動品牌短鏈接 * 最佳實務預設 * 新增圖像+私人註釋到您的鏈接 * 搜尋、過濾和排序您的連結
TLinky
tlinky.com
歡迎使用 TLinky - 終極連結管理解決方案！ 在 TLinky，他們幫助個人、行銷人員和企業優化其線上形象並簡化其行銷活動。借助這些一體化平台，您可以無縫管理、追蹤和共享鏈接，確保您的受眾獲得最佳體驗。 * 短連結：創建易於記憶和共享的品牌和自訂短連結。告別又長又亂的網址，讓您的連結脫穎而出。 * 二維碼：產生動態二維碼，以提高參與度並增強客戶體驗。無論是您的網站、產品或宣傳資料，二維碼都開啟了一個充滿可能性的世界。 * 生物連結：策劃一個令人驚嘆的互動式生物頁面，在一個地方展示您的所有重要連結。優化您的社群媒體資料，讓您的受眾更輕鬆地探索您的內容。 * 分析與見解：獲得有價值...
GOO-GL.me
goo-gl.me
GOO-GL.me 是一款用於縮短 URL 或減少連結的免費工具。使用我們的 URL 縮短器創建縮短的鏈接，使其易於記住。 * 輕鬆縮短：Goo-Gl.me 簡單快捷，輸入長連結即可獲得縮短的連結。 * 統計：檢查您的縮短網址收到的點擊量。 * 免費且無限制：您可以透過您的個人帳戶免費添加無限數量的連結。
lc.cx
lc.cx
Lc cx 是一個簡單且強大的連結建立和管理行銷平台，可讓您使用您的品牌名稱或我們的 URL 縮短器來建立、發布和分享到您社群的短連結。 一款滿足您所有需求的工具：自訂網域、路徑自訂、分析報告、行動定位、地理定位、QR 程式碼範本、大量建立、視覺連結（元OG）、過期連結、生物網站（連結頁）、重新定位像素、API、標籤、註釋、資料匯出、RGPD、幫助中心、保護和聲譽。 企業進階功能：工作區、角色分配、活動和使用日誌、場景（自動化規則）、目的地監控、2FA 強制。
Shylnk
shylnk.com
免費提供具有進階功能的 URL 縮短器。它還具有鍍鉻擴展。
Shorten.REST
shorten.rest
URL 縮短器 RESTful API * 只需幾分鐘即可啟動並運行，無需銷售電話或演示 * 適用於您所有網域的免費 SSL 證書 * 創建無限的品牌短網址 * 追蹤每個 URL 的無限點擊次數 * 企業級負載平衡、限制和跟踪 * 透過 Zapier 與 5,000 多個應用程式集成 * 即用即付或訂閱並節省計劃 * 為企業和企業量身訂做定價 * 非營利組織和教育機構的友好定價 * 地方政府專屬官方.fyi 域名！ 永遠不會有咄咄逼人的銷售電話、會議或電子郵件。 這是一個由開發人員為開發人員構建的出色 SaaS 服務。
Terminus.app
terminusapp.com
建立、管理、協作和分享您的追蹤 URL。您的所有標籤和 URL 都集中在一處。 * 一致地執行您的 UTM（或 CID）標記規則 讓您的 Google Analytics、Adobe 和其他報告更加準確和富有洞察力：強制使用小寫、限制 UTM 參數的長度、禁止某些字元、替換空格、驗證 URL、所需的 UTM 參數。鎖定 utm_medium 和 utm_source 值，管理複雜的 UTM 約定 * 批次 UTM 建構器，用於建立具有多個 UTM 程式碼的 URL 根據您的 UTM 分類進行配置。專為高生產力團隊打造：建立大量 URL，並根據約定進行自訂。 * 輕鬆、一致的 UTM 追蹤...
Bitly.Pk
bitly.pk
最佳 URL 縮短服務。為您的企業創建免費的無限短連結。您可以在 bitly.pk 上建立和分享具有自訂網域的品牌鏈接
Replug
replug.io
透過吸引人的號召性用語、重定向像素、品牌連結和強大的分析來縮短、追蹤和優化您的連結。
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL 縮短器是一款一體式連結管理平台。具有品牌網域名稱和 API 的最佳自訂 URL 縮短器。帶有二維碼和高級分析和報告的個人化虛榮短連結。機構專用實例選項。
Linkjoy
linkjoy.io
透過 Linkin Bio、URL 重定向和策劃頁面，Linkjoy 可以幫助您 提高品牌知名度、產生更多潛在客戶並一次重新定位目標 訪客。
RetargetKit
retargetkit.com
只需點擊幾下，即可追蹤您的點擊次數和轉換率、收集潛在客戶、為您的聯盟產品一體化平台建立網頁。