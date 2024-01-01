SVG 編輯器 - 最受歡迎的應用程式 最受歡迎 最近新增

SVG（可擴展向量圖形）編輯器是專為建立、編輯和操作 SVG 檔案而設計的軟體工具，SVG 檔案是一種基於 XML 的向量圖像格式，廣泛用於 Web 圖形、動畫和可擴展插圖。這些編輯器提供了一系列針對圖形設計師、網頁開發人員和藝術家的需求量身定制的功能，使他們能夠精確、靈活地製作視覺上引人注目且可擴展的圖像。