找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
行銷分析軟體包含工具和流程，使組織能夠透過衡量績效來評估和監督其行銷活動。從本質上講，這些解決方案簡化並增強了企業的行銷策略和活動。透過利用行銷分析軟體，企業可以透過識別有效的行銷方法來提高投資報酬率 (ROI)，從而調整行銷活動以最大限度地提高轉換率和銷售額。 此類軟體考慮跨不同管道和目標受眾的行銷工作，涵蓋電子郵件行銷、社群媒體、數位廣告和網路分析。行銷分析軟體通常作為獨立解決方案提供，透過與公司的行銷技術堆疊（包括行銷自動化軟體、CRM 軟體、數位廣告軟體和數位分析軟體）連接來整合行銷活動數據。然而，一些一體化行銷平台（例如某些行銷自動化產品）配備了內建報告功能。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp是一個專為小型企業建造的多合一營銷平台。借助報告和分析，營銷CRM，電子郵件活動，新聞通訊和內容管理等工具，您可以將客戶放在中心，以便您可以更智能營銷和更快地發展業務。 MailChimp的Marketing＆CRM移動應用程序可幫助您從第一天開始更智能營銷和更快地發展業務。訪問您所需的工具，無論您的工作帶任何地方都需要您，並在幾分鐘之內啟動並運行 - 無需經驗。借助MailChimp，您將永遠不會錯過任何機會進行銷售，帶回客戶，找到新訂戶或分享品牌的使命。 使用MailChimp進行： *營銷CRM-跟上與MailChimp的營銷CRM的聯繫。使用聯繫導入工具（例如名片掃描儀）查找並添加新客戶。跟踪觀眾成長並查看有關儀表板上個人聯繫的見解。在一個地方完成所有操作 - 直接從應用程序中致電，短信和電子郵件。記錄註釋並在每次交互後添加標籤，以記住重要細節。 *報告和分析 - 更深入地了解您的銷售和營銷業績。跟踪所有廣告系列的結果，並就如何改進獲得可行的建議。查看電子郵件活動，登陸頁面，Facebook和Instagram廣告，社交媒體帖子和明信片的報告和分析。 *電子郵件和自動化 - 創建，編輯和發送電子郵件營銷活動，新聞通訊和自動化。通過一鍵式重新發送給非開放器和產品重新定位電子郵件，您將能夠立即重新吸引客戶並增加銷售額。 * Facebook＆Instagram廣告 - 草稿和發布廣告，設定預算並針對特定組。吸引新朋友，參與現有聯繫人，設置自定義受眾或帶回網站訪問者。 *營銷建議 - 獲得可行的建議，以幫助改善營銷。知道何時該設置廢棄的購物車電子郵件或提醒您設置品牌的徽標。 *品牌管理 - 將設備的圖像直接上傳到MailChimp中，並在所有廣告系列中使用它們。
CallRail
callrail.com
CallRail 讓各種規模的企業都能輕鬆地將更多潛在客戶轉變為更好的客戶。 CallRail 是領先的智慧平台，讓各種規模的企業輕鬆自信地進入市場。 CallRail 的解決方案為全球超過200,000 家公司提供服務，幫助企業追蹤並歸因其行銷旅程中的每條銷售線索，捕獲和管理每個電話、簡訊、聊天和表單，並使用即時洞察來優化其行銷。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo 透過智慧行銷自動化平台推動更智慧的數位關係，該平台由所有客戶推動，並從第一天起就進行了規模化設計。 Klaviyo 建立在靈活、即時的資料庫之上，集中了所有客戶資料（來自整個技術堆疊、任意時間長度、完整的詳細資訊），可以輕鬆創建、交付和優化令人難以置信的複雜和個人化體驗。電子郵件、簡訊、行動應用程式、評論、網路、付費廣告等等。使用 Klaviyo 加入超過 13 萬付費客戶的行列，提高轉換率和客戶終身價值，並以自己的方式成長。了解更多信息，請訪問 klaviyo.com。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何使用Dynamics 365變得更加敏捷，這是唯一賦予所有人適應和創新的智能業務應用程序組合。
SEMrush
semrush.com
Semrush是領先的在線可見性管理SaaS平台，它使企業能夠在全球範圍內運行搜索引擎優化，點擊付費，內容，社交媒體和競爭性研究活動，並從在線營銷中獲得可衡量的結果。 Semrush為公司提供了跨各種營銷渠道的廣告系列的見解和解決方案。 Semrush，擁有超過87,000個付費客戶。 Semrush數量：-808m桌面域配置文件和3210萬的移動域配置文件- 超過43萬億個反向鏈接和超過250億的URL每天爬行，超過243億個關鍵字和2000萬個關鍵字的想法-財富500強公司中的30％ - Semrush作為他們的首選營銷工具
Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用於建立和共享即時業務儀表板的輕鬆工具。 Geckoboard 旨在幫助團隊領導為其團隊和整個組織提供即時數據，它直接與 80 多種不同的工具和服務集成，幫助您提取數據並在幾分鐘內向其他人展示專業外觀的儀表板。無需編碼或培訓。透過簡單的拖放式介面直接在瀏覽器中建立儀表板，並從無生氣的報告和電子表格中提取重要的數字、指標和 KPI。 Geckoboard 讓您的關鍵數據對每個人都更具吸引力，其視覺化效果讓任何人都能一目了然，並且會自動更新以始終保持最新狀態。使用狀態指示器突出顯示某些指標中值得注意的變化，這些指示器會引起人們對錶現高於或低於預期的數字的注意，並通過單擊直觀地顯示您正在努力實現的目標。無論您的團隊如何運作，Geckoboard 都能讓您的儀表板共享變得簡單。複製並貼上指向可在任何 Web 瀏覽器中查看的即時儀表板的鏈接，或邀請您的團隊成員登入、查看甚至創建自己的儀表板。對於定期更新，您可以安排透過電子郵件發送儀表板的螢幕截圖，或定期發佈到 Slack 頻道。為了獲得最大的可見性，Geckoboard 具有「發送到電視」功能，可讓您將帳戶與大螢幕或電視上的瀏覽器配對，並選擇您想要在其中顯示的儀表板。它甚至可以在一個螢幕上循環瀏覽多個儀表板。我們提供了易於遵循的說明，說明如何使用價格實惠的現成硬體在一個下午實現這一目標。最後，您可以透過在行動裝置的瀏覽器上登入您的帳戶來隨時隨地追蹤關鍵數字，您可以在其中存取儀表板，該儀表板的格式完美適合較小的螢幕。 14 天免費建立您的第一個儀表板 - 無需付款詳細資訊。
Nielsen
nielsen.com
尼爾森公司（自稱為尼爾森公司，以前稱為 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球行銷研究公司，全球總部位於美國紐約市。北美地區總部位於芝加哥。
Whatagraph
whatagraph.com
行銷人員擁有多個行銷來源、數百個正在運行的行銷活動以及需要管理和報告的客戶或利害關係人。連接所有數據、處理數據、發現見解並展示投資回報率是一項艱鉅的任務。 Whatagraph 是一款直覺的一體式行銷數據平台，可輕鬆消除行銷人員日常中與數據相關的手動工作和麻煩。您可以用一個平台取代多個緩慢且複雜的工具。與市場上的其他產品不同，Whatagraph 易於使用、可靠，並且使團隊中的任何人都可以快速輕鬆地處理數據（管理、混合和可視化跨渠道數據）：將所有營銷數據連接到一個單個集線器，無需第三方工具和連接器。透過無程式碼轉換來管理和組織非結構化、分散的跨渠道資料。對於行銷團隊中的任何人來說，無需分析技能、編碼或技術知識即可輕鬆執行高級資料管理任務。只需點擊幾下，即可為連接和準備的跨渠道資料創建令人驚嘆的視覺化效果。快速將其轉換為分析或簡報就緒的報告、儀表板或獨立的圖形、圖表、漏斗圖或表格。最後，自動共享資料或將資料傳送到任何目的地：客戶、利害關係人、團隊成員或其他工具和平台。無論您是向董事會或客戶進行演示，還是尋求改進活動的見解，您都確信自己擁有一個可靠且快速的平台，所有最新數據都以清晰、直觀的方式呈現在一個地方。您需要幾分鐘而不是幾個小時來準備，並且需要幾分鐘而不是幾個小時來擴展它以適應新客戶或資料來源。
Funnel
funnel.io
Funnel 是領先的行銷資料中心，旨在幫助行銷團隊掌握自己的績效。漏斗可以處理無聊的事情和繁重的工作，因此您可以專注於有趣的部分：發現如何改善您的行銷。借助 Funnel，您可以連接來自任何行銷平台的數據，使用任何視覺化工具或資料倉儲、組織和共享這些數據，而無需編寫任何程式碼。行銷資料中心是您行銷績效的單一事實來源。連接您的所有行銷數據漏斗讓您只需點擊幾下即可從 500 多個行銷和銷售平台收集數據。我們快速、可靠、免維護且強大的解決方案使您可以輕鬆地跨團隊、區域或品牌進行擴展。 。同時滿足最嚴格的治理、安全和控制標準。您的數據始終是最新的、完整的、準確的，並可供報告和分析。組織您的資料 透過預先建置和自訂規則，您可以輕鬆自動地準備資料以進行分析。在不影響基礎數據的情況下應用改變遊戲規則的轉換—為您提供無與倫比的分析靈活性。輕鬆地在任何地方共享 確保您的行銷資料到達任何目的地、報告工具或資料倉儲。其中包括用於報告、建立儀表板、分析等的工具。同時保持中央行銷資料中心的完全控制。我們的使命是幫助像您這樣的行銷人員變得更加數據驅動。 Funnel 協助 1000 多家客戶發展業務，其中包括 Home Depot、Havas Media 和 Samsung 等數位領導者。註冊漏斗並立即開始！
Zoho Marketing Automation
zoho.com
行銷自動化軟體可實現更快的業務成長。 Zoho MarketingHub 是一款一體式行銷自動化軟體，可協助您成功管理跨多個管道的行銷活動。產生更多潛在客戶，將其轉化為客戶，並保留更長時間。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一個由AI 提供支援的雲端原生統一客戶服務平台，可在30 多個數位、社交和語音管道中實現無縫的客戶和代理體驗，並提供即時的可操作和可擴展的見解，從而無需任何其他單點解決方案。 * 使客戶能夠在他們喜歡的管道上與您的品牌互動，獲得一致的品牌體驗，從而讓客戶滿意。 * 為客服人員提供統一/360 度客戶視圖，並利用人工智慧的力量推薦最相關的回應，以提高客服人員的工作效率和體驗。 * 為主管提供有意義且可行的見解，以推動成長和卓越營運 * 透過可在整個企業範圍內擴展的即時聯絡中心洞察，幫助領導者發現成長、轉型和創新的機會。
Oviond
oviond.com
5 分鐘內您的客戶一定會喜歡的數位行銷儀表板和報告。 透過自動化、完全可客製化的跨通路數位行銷儀表板和報告展示您的行銷機構的價值，同時優化客戶投資報酬率。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一專為行銷代理商設計的報告平台。這個易於使用的平台可以節省您的時間，改善報告流程，並透過富有洞察力的報告和即時、可自訂的行銷儀表板來展示您的全面行銷影響力，給您的客戶留下深刻的印象。在單一、無縫的儀表板中連接和監控每個客戶的行銷管道。 AgencyAnalytics 與 80 多個平台集成，可追蹤和報告 SEO、PPC、呼叫追蹤、社交媒體、電子郵件行銷、電子商務、本地等，所有這些都為您的代理商提供完全白標。 AgencyAnalytics 還包括一整套 SEO 工具，旨在簡化和自動化您的代理商。每天追蹤排名、監控反向連結、執行技術 SEO 審核，並利用全套內建 SEO 工具跟上競爭的步伐。無論您是成熟的代理商還是剛起步的代理商，AgencyAnalytics 都能為您代理商發展的每個階段提供簡單、靈活的定價，每個客戶活動每月只需 12 美元。 14 天無風險試用，無需信用卡。
Supermetrics
supermetrics.com
Supermetrics可以幫助超過750k的營銷人員和分析師將數據從Facebook，Google和HubSpot等流行的營銷和廣告平台移至他們最喜歡的分析，報告和數據倉庫平台。超過15％的全球廣告支出是通過超級驗證的。 您所有需要的營銷數據。 Supermetrics簡化了從100多個銷售和營銷平台的數據傳遞到分析工具，而報告工具則用來做出更好的決策。借助Supermetrics，企業可以從營銷和銷售平台（例如Facebook廣告，Google Analytics（Analytics）和Instagram）中匯總孤立的數據，並將其用於其首選報告，分析和存儲平台- 無論是BI工具，電子表格，數據可視化是否是BI工具，工具，數據湖或數據倉庫。結果是通過消除手動副本/粘貼以及基於數據支持的決策改善營銷績效，對您的營銷數據進行了更大的了解，大量時間和成本節省。 無論您是想在數據可視化工具中創建令人驚嘆的儀表板，在電子表格中進行一些嚴重的數字處理，還是將營銷數據移至數據倉庫中，我們都可以退縮。只需選擇您的數據目的地即可開始。 將您的營銷數據移至Google表，Google Data Studio，Microsoft Excel，Google Bigquery或Suneflake的SuperMetrics。
Databox
databox.com
Databox 是一個易於使用的商業分析平台，適合成長型企業。它可以讓您輕鬆集中數據，以便您可以在一個地方查看整個公司的健康狀況。然後，它可以幫助您使用數據做出更好的決策並提高公司的績效。我們採用了複雜企業工具中常見的所有強大分析功能，並使成長中的企業可以使用它們。無需程式碼即可建立漂亮的自訂儀表板，因此您始終了解自己的表現。建立自動化報告以與您的團隊或客戶分享更新、儀表板和上下文。為每個團隊設定目標，並自動追蹤他們的進度。使用基準來了解您與類似公司的比較情況，並找到改進的機會。使用預測來預測未來績效並立即制定更好的計劃。並透過自訂電子郵件和 Slack 更新自動監控公司的績效。
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics 是一家全球對話分析提供商，為行銷人員提供數據以做出自信的策略決策。包括華盛頓郵報、Verizon Connect 和 ServiceMaster 在內的超過 10 萬名用戶依靠 CTM 做出數據驅動的廣告決策。 CTM 與行銷人員日常使用的核心工具集成，例如 Google Ads 和 Analytics、Hubspot、Salesforce、Zoom 和 Facebook。 CTM 是最早的呼叫追蹤提供者之一，目前仍由其創始人 Todd 和 Laure Fisher 夫婦擁有。 CallTrackingMetrics 年復一年被 G2 和 Capterra 等頂級軟體出版物評為行業領導者，並因其成長和創新文化而經常受到認可。
RedTrack
redtrack.io
RedTrack 是一個適用於無 cookie 世界的進階分析和自動化平台。透過 RedTrack，您可以從行銷管道接收即時且準確的轉換資料。身為行銷人員或高階主管，您能夠獲得公正的績效洞察、防止廣告浪費並擴大公司收入。 RedTrack 為聯盟行銷人員、電子商務企業以及行銷機構創建解決方案。
GoSquared
gosquared.com
世界上第一個可持續的電子郵件行銷平台。從 MailChimp 切換到發送更好的電子郵件活動、擴大受眾群體並恢復地球。
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI 幫助 B2B SaaS 行銷人員提高行銷投資報酬率、節省日常分析的時間和精力，並針對影響通路/收入的行銷活動提供重要見解。首先，Factors 透過無程式碼整合匯集了所有資料孤島 - 網站訪客資料、CRM、廣告平台、Clearbit 和 Search Console 資料。透過CRM 聯絡人/潛在客戶識別網站上的匿名訪客後，Factors 可以提供所有行銷指標的統一視圖、帶有投資回報率分析的多點觸控歸因、行銷和銷售管道分析，以及為B2B 行銷人員量身訂做的自動化見解。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板 在單一畫面上查看以下主要指標：Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google My Business、Twitter、 Pinterest和其他管道。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。現在進行一個簡單的測試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 是一個數據驅動的行銷自動化平台，為您提供 360 度客戶視圖，使您能夠透過清理資料、細分受眾和個人化自動化行銷活動來加速銷售並最大限度地保留客戶。將客戶數據轉化為銷售額從未如此簡單。
Platformly
platform.ly
Platformly 是一款功能強大且易於使用的業務管理和行銷自動化工具，適合專注於成長的忙碌企業主。 Platformly 透過精確追蹤整個行銷漏斗中不同活動和管道之間的交互，使行銷歸因變得容易。它可以幫助您無比詳細了解哪些行銷活動能帶來最大的銷售額、誰是您最忠實的客戶以及推動成長的因素。業務儀表板儀表板將最重要的業務指標整合到一個完全可自訂的儀表板中。它們可以即時概述您的業務中發生的情況，並能夠在任何給定時間深入挖掘並獲取您所需的準確數據。連結追蹤 Platformly 是您的活動管理指揮中心。無縫追蹤行銷活動績效、用戶互動、銷售以及其他所有內容。 CRM 管理和加強客戶關係的一個中心位置。查看概述或選擇聯絡人以查看過去與您的品牌的所有互動。所有數據都會即時自動更新。潛在客戶擷取 直覺的客戶獲取工具，從行為驅動的選擇加入表單到完整的、像素完美的登陸頁面。所有這些都具有簡單的拖放介面，可協助您快速啟動有效的行銷活動。
DashThis
dashthis.com
如果您正在尋找具有您所需功能的數位行銷報告工具，並且沒有複雜的「額外」內容，那麼 DashThis 非常適合您！我們與 30 多個資料來源集成，對於其他一切，我們有漂亮的 CSV 檔案管理器，可以幫助您添加您可能想要在儀表板中包含的任何其他資料。最重要的是，我們以令人驚嘆的客戶支援而聞名。您不會孤單地擁有一個工具和幾篇幫助中心文章（不過，如果您願意的話，那也沒關係！）。如果您需要的是我們團隊中的專職成員，確保您立即啟動並運行，並且隨時可以在您需要時回答問題，那麼這正是您所得到的！
Woopra
woopra.com
Woopra 是一種客戶旅程分析解決方案，它正在重新定義公司如何理解、分析、吸引和留住客戶。該平台旨在促進整個客戶生命週期的最佳化和成長。利用個人層級的數據來匯總分析報告，以獲得完整的生命週期見解，從而彌合部門差距。 Woopra 的專有追蹤技術可追蹤您的網站、產品和行動應用程式的使用情況。此外，該平台還與 Salesforce、Marketo、Intercom 和 Segment 等合作夥伴提供 51 多個一鍵式集成，以無縫統一跨工具和團隊的不同數據點。當資料流入 Woopra 時，人員檔案會顯示每個使用者的完整行為歷史記錄，從第一次接觸到轉換等。讓每次參與都成為創造更個人化的體驗和支持的機會。進階分析功能包括由整合資料提供支援的非線性客戶旅程、趨勢和保留報告。將數位轉化為人，並為數據中的人物、內容和方式提供全新的視野。最後，Woopra 的觸發器使團隊能夠對其資料採取即時行動。自動個人化頁面內容、觸發聊天訊息、註冊分段點滴行銷活動、更新潛在客戶狀態或自訂零延遲促銷。結合強大的行為和人口統計數據，公司能夠在正確的時間透過正確的管道提供個人化體驗。 Woopra 在全球擁有超過 20 萬名用戶和 1,000 名創新客戶，提供首個統一分析解決方案，供 SaaS、電子商務和按需服務使用，透過數據了解、吸引和聯繫客戶。
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI 是一個由人工智慧驅動的品牌管理平台，行銷人員可以在其中即時制定品牌策略、測試創意資產並監控品牌績效。 ProQuo 每天與消費者互動，衡量他們對您的品牌、競爭對手和類別的真實感受。 ProQuo 的人工智慧會分析每一次互動的數據，產生客製化的行動計劃，確保您實現品牌目標 - 無論是轉換非用戶、尋找空白空間還是擴大市場份額。包括 Clorox、Harry’s、Expedia、Tatcha 和 Keurig Dr Pepper 在內的數百個品牌都在使用 ProQuo 來成長。
Slingshot
slingshotapp.io
彈弓通過實時分析與項目管理和協作功能無縫集成的數據驅動決策。 Slingshot憑藉全面的商業智能引擎，為用戶提供直接鏈接到其數據源和平台，使他們能夠提取寶貴的見解，並將其轉換為視覺吸引人的儀表板，這些儀表板可以輕鬆地在團隊中毫不費力地共享。通過強大的項目管理能力將您的見解轉化為行動，並與關鍵舉措無縫使任務與關鍵計劃，以確保每個人都以透明和清晰的態度達到截止日期。 Slingshot提供了一個超過75多個預先建造的，可自定義的項目，工作區和儀表板模板的庫，該圖書館為各種規模，行業和部門的團隊設計，可簡化其日常運營。立即開始彈弓！
Attribution
attributionapp.com
歸因是最完整且易於實施的多點觸控歸因解決方案。在簡單的視圖中即可查看您的支出、造訪次數、轉換次數、收入和廣告支出回報率 (ROAS)。整合了大多數主要廣告平台的成本和自動標記，包括 Facebook、Google、Quora、Linkedin 和 Adroll。與 Segment、Stripe、Salesforce、Hubspot、Marketo 等轉換整合！使用者層級歸因和基於帳戶的歸因。基於群組的報告，按天、週或月按管道顯示 ROAS，以獲得可操作的見解。這就是您一直在尋找的系統。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、行銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克服了上述困難。這可用於推動行銷工作或支援關鍵業務決策（例如產品定價或購買）。 PPM 平台也直接連接到廣告網路。透過 ROI Hunter，電子商務行銷人員可以在同一平台上建立和推出利潤更高的行銷活動。
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP 是一個無程式碼客戶資料平台，可協助電子商務、SaaS、B2B 和代理商行銷人員追蹤、識別、細分、同步和分析其客戶資料。此平台可協助行銷人員跨通路編排個人化行銷活動，而無需依賴開發人員。追蹤並合併您想要從網站、應用程式、CRM、電子郵件、服務和線下管道獲取的客戶資料。透過身分解析，您可以跨平台對應匿名使用者及其活動，並獲得 360 度的客戶視圖。創建量身定制的客戶群，以觸發跨渠道的及時訊息。您可以將此客戶資料與您現有的行銷工具（例如 Google Analytics、Google Adwords、Mixpanel、Kissmetrics、Segment、Salesforce、Pipedrive、Zapier、Facebook 和 180 多種即時工具）整合並無縫同步。透過 CustomerLabs CDP 擷取準確的客戶資料來支援您的行銷決策。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一個強大的通知基礎架構，可透過 API 優先的方法簡化您的產品通知。使用單一通知 API 在多個管道上建立和傳遞事務、crons 和參與通知。 SuprSend 能帶來什麼？ - 多租戶支持，方便客戶管理 - 帶有版本控制的模板管理 - 網站和應用程式的應用程式內收件匣（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和無頭組件） - 簡訊、電子郵件、Slack、Teams、WhatsApp、行動和網路推送集成 - 大量通知和摘要 - 在多個管道之間路由通知 - 品牌管理會向客戶的最終用戶發送通知 - 開箱即用的使用者偏好管理 - 供應商後備、自動智慧路由切換 - 在資料倉儲之上運行行銷活動 - 即時日誌、分析和故障警報
Digtective
digtective.com
Digtitive 幫助行銷人員優化廣告效果，將浪費的廣告支出減少 20-50%，並提高收入成長，而與您今天花費的廣告成本相同…無 cookie。受到金融服務、SaaS 和機構行銷、合規和高管的信賴。無 COOKIEL 轉換追蹤 Digtective 的伺服器端分析平台可協助行銷人員追蹤來自您的任何 Facebook 和 Google 廣告、附屬機構、自然社群媒體貼文以及您的任何其他線上資產的網站轉換。與您的CRM 系統連接，衡量整個銷售週期的行銷效果Digtitive 整合到您的Facebook 和Google 廣告帳戶以及您的CRM 系統，根據您的廣告支出和對您而言重要的銷售指標，為您提供實際的行銷活動獲利能力SaaS 或電子商務業務。這意味著 Digtitive 可以在分析中使用延遲（離線）轉換和銷售指標。只需幾分鐘即可完成跨廣告管道、網站和銷售系統的報告 您的所有行銷資料都集中在一處。不再需要花費數小時甚至數天的時間進行資料收集。 Digtitive 可以將您的資料傳送到 Excel、Google Data Studio 或您的資料倉儲，以進行資料視覺化和自動報告。 100% 準確的轉換分析 Digtitive 直接整合到您的資料來源；廣告帳號、CRM 系統和網路伺服器，且不依賴第三方 cookie，因此您的資料現在比以往任何時候都更準確。符合 GDPR、CCPA 和電子隱私規定 消除在分析資料中無意收集隱私資訊的風險。使用 Digtitive，您的分析資料符合 GDPR 和 CCPA，因為 Digger 不使用您的訪客瀏覽器 cookie（第三方 cookie），也不儲存任何隱私資料。我們附加到您的廣告和線上資產中的 URL 的獨特追蹤程式碼會在您網站的伺服器端獲取，從而使 Digtective 完全不需要瀏覽器 cookie。
Mediatool
mediatool.com
Mediatool 是一個行銷管理平台，為全球品牌和機構提供一個基於雲端的平台來規劃、衡量和報告其所有行銷活動。透過將計劃和結果數據（通常儲存在電子表格和多個平台中）結合起來，Mediatool 可以即時提供全通路行銷活動績效的360 度整體概覽，並幫助團隊在數據驅動下做出更好的業務決策。
Lexer
lexer.io
Lexer 客戶資料和體驗平台 (CDXP) 是您洞察驅動行銷、銷售和客戶服務的一體化中心。透過即時維護並可在所有平台上存取的豐富的單一客戶視圖，您可以真正了解並吸引客戶，從而推動利潤成長。 Lexer 的入職、實施和策略諮詢服務將有助於填補您團隊資源的任何空白，以確保 CDXP 順利、成功的採用。客戶資料平台 > 透過業界最簡單的整合之一，Lexer 的 CDP 將輕鬆組合、清理、標準化和豐富您的數據，形成可操作的客戶單一視圖。我們的工具和團隊將透過人工智慧驅動的預測分析、第三方數據豐富和有針對性的客戶調查來幫助提高您的客戶智商。行銷 > Lexer 的行銷解決方案使您能夠快速識別適合您的行銷活動的客戶、訊息、創意和管道。我們易於使用的工具專為業務用戶（而不是資料科學家）而設計，可讓您跨每個管道精心策劃針對性很強的活動，從而減少浪費並提高參與度。借助有效的工具來追蹤變化和量化影響，您可以輕鬆展示行銷活動的價值。零售 > Lexer 的零售解決方案指導銷售人員與每位客戶互動，以提高店內體驗的相關性和影響力。完整的客戶檔案可讓您大規模建立真實的關係。透過存取詳細的購買歷史記錄和偏好信息，您可以自訂客戶體驗，捕獲傳統上遺失的數據，提供明智的產品推薦，並配置下一步最佳操作以實現始終如一的高品質參與。服務 > Lexer 的服務解決方案將所有客戶資料、收件匣、工作流程和回饋表單整合在一起，以實現知情、完全情境化的服務互動。透過獲得有關每個服務請求背後的人員的豐富見解，您的團隊可以在每次對話時提供他們提供一致、高品質服務所需的完整上下文。針對常見請求預先配置的下一個最佳操作使您能夠指導代理的回應並大規模實現個人化。我們是一家在澳洲成立的私人公司，擁有 100 多人的團隊，與澳洲、亞洲和美國的 150 多個品牌合作。
Keitaro Tracker
keitaro.io
Keitaro 是 CPA 和數位行銷的終極廣告追蹤器。 Keitaro 可讓您透過傳入參數和使用者轉換來收集所有必要的資料。最佳化、控制和保護您的流量。專注於擴大規模並創造利潤。
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
行銷機構透過建立自動化報告和白標客戶入口網站來節省時間並贏得客戶。 Octoboard 向客戶發送報告，並託管客戶門戶，其中包含來自 50 多個行銷平台（SEO、PPC、社交媒體、電子郵件行銷、網路分析等）的數據。 * 完全白標- 創建自己的品牌報告* 託管客戶門戶- 為您的網站帶來更多流量* 與您喜愛的所有營銷平台進行50 多種集成* 100 多個用於客戶門戶儀表板和報告的預先建立範本* 無限的報告、儀表板、使用者每位客戶只需 5 美元起 代理網站上託管的白標客戶入口網站可增加客戶流量並更新客戶的代理進度。無限用戶、無限報告、超過 50 種與社交媒體、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 關鍵字分析的整合 - 為行銷代理商和忙碌的行銷人員提供的一個客戶報告平台。
DemandJump
demandjump.com
DemandJump 向您展示要創建的確切內容，以提高第一頁排名並推動成果。透過一鍵式 SEO 內容簡介，針對任何主題編寫排名內容從未如此簡單。
CHEQ
cheq.ai
進入市場安全領域的領導者。 a最近的研究表明，超過 27% 的網路流量是無效的，每年造成 420 億美元的損失。而且情況只會變得更糟。在當今的數位環境中，任何能夠存取網路的人都可以隨時隨地對任何網站造成重大損害，無論特定行業或國家。 CHEQ Essentials 運行先進的演算法和即時監控功能來檢測和阻止這些有害來源造成巨大損害。每次訪問都會經過 2,000 多次行為測試，如果檢測到無效 - 我們會阻止它。一旦您實施了 CHEQ Essentials，您的整個行銷週期就會變得純粹而乾淨。這意味著您將像昨天一樣做同樣的事情，但不會為那些浪費和有害的訪問以及欺詐點擊付費。 借助領先的市場進入安全平台，保護您的數據和分析、現場轉換和付費行銷免受機器人、虛假流量和惡意用戶的侵害。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Albacross
albacross.com
世界各地的收入團隊正在使用 Albacross 的意圖數據來創造更多機會並更快地增加收入。從早期認識到後期決策，您擁有揭示潛在買家所需的所有見解，讓他們了解他們想要的東西，並在他們準備購買時收到通知。具體方法如下： - 提高銷售效率：確定造訪您網站的公司的購買意圖，並在他們準備購買時通知您的銷售團隊。 - 消除行銷中的猜測：了解哪些帳戶與您的內容互動以及他們最感興趣的內容。 - 您需要的所有數據點：我們每月追蹤全球 30 億個事件，並每週刷新數據點。 - 無縫整合到您已經使用的技術工具 - 這不是另一個需要學習的工具。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 協助透過經銷商網路進行銷售的品牌和製造商透過協調的訊息傳遞和數據驅動的見解來增強客戶旅程，從而優化行銷支出。 PowerChord 的軟體可輕鬆整合到您現有的行銷科技套件中，以便與本地客戶建立聯繫並在此過程中建立品牌忠誠度。憑藉與製造商及其數千名經銷商網路合作的豐富經驗，PowerChord 擁有創新、解決方案和支持，為當地市場注入活力。從平台整合和客製化解決方案到培訓和入職，PowerChord 團隊知道如何才能最大限度地取得成功。
Growth Channel
growthchannel.com
成長管道透過清晰的角色、管道和數據驅動的成長策略產生個人化的成長行銷計劃。由 GPT-3 技術提供支援。
Paragone
paragone.ai
Paragone 是一個績效行銷平台，專注於不斷成長的付費社群媒體空間。在 B2C 和 B2B 公司中採用和優化真正的跨通路廣告策略是新一代數位行銷人員成功的關鍵。我們透過可操作的分析和行銷活動自動化工具幫助公司有效地擴大覆蓋範圍並優化收入，這些工具使用戶能夠： - 連接並整合所有社交廣告網絡和歸因工具，以實現統一的實時視圖- 無需任何操作即可分析高流量、多網路行銷活動觸控電子表格- 監控行銷活動績效並迅速識別瓶頸- 探索有意義的網路、受眾、創意和能夠產生影響的消息- 釋放CDP、行銷的力量- 透過社群廣告實現CRM 數據自動化- 將您的全部預算投入使用，通知性 - 基於集成歸因模型優化電子商務收入 - 通過協作績效報告讓團隊按計劃進行 - 以出色的績效結果讓您的管理層和客戶驚嘆不已
Vertify
vertify.com
基於所有三個關鍵收入團隊（銷售、行銷和客戶成功）都應透過流程和技術保持一致的概念，Vertify 提供了業務自動化軟體，可以輕鬆同步、清理和管理現有收入技術堆疊中的客戶資料。 - 識別團隊之間的瓶頸- 統一客戶旅程和團隊生產力- 釋放新的收入潛力- 最大化現有RevTech 投資回報率- 更快地響應客戶- 獲得更好的洞察、更順暢的銷售線索和客戶管理以及更好的行銷活動- 擴展營運以更快地取得成果協調和整合您的銷售、行銷和客戶成功系統意味著每個人都可以使用相同的數據進行協作。您究竟為什麼想要擁有脫節的應用程式和流程？您和您的客戶應該得到更好的服務。您應該獲得可操作的數據，為團隊提供方向、信心和共同觀點。 - 一流的 UI、API 和工作流程自動化 - 久經考驗的擴展能力 - 強大的治理和安全性 - 雲端原生、靈活的交付
Dataslayer
dataslayer.ai
數字營銷報告變得容易。將所有數字MK數據導入Google表，數據工作室，商業智能平台（Power BI，Tableau，Qlik，JSON）和BigQuery幾秒鐘。最好的超級替代方案。 DatasLayer.ai是一種工具，旨在簡化和優化營銷數據管理，幫助您收集，分析和跟踪所有數字廣告系列的性能。它從多個來源整合您的營銷數據，並將其引導到您首選的報告，分析或存儲的平台中。 從在Looker Studio或Power BI中創建動態儀表板，到在Google表中進行深入分析，或者在BigQuery或Amazon Redshift等倉庫中組織您的數據，DataSlayer.ai都支持您的數據需求。只需選擇您的目的地，我們就會處理其餘的。
iSpot.tv
ispot.tv
iSpot.tv 協助廣告主衡量電視和串流媒體廣告從概念到播出再到轉換的品牌和業務影響。快速、準確且可操作的測量和歸因解決方案使廣告主能夠評估創意有效性、增強媒體計劃並歸因跨平台活動的廣告結果，同時與競爭對手和歷史規範進行基準比較。與傳統和臨時解決方案不同，iSpot 專門用於以數位般的精度和粒度即時測量電視上每個廣告的效果。憑藉跨線性電視和串流媒體電視的統一的始終在線的績效洞察，廣告商可以採取快速而自信的行動來持續推動業務成果。該公司成立於2012年，總部位於華盛頓州貝爾維尤。
Octoboard for Business
octoboard.com
行銷機構透過建立自動化報告和白標客戶入口網站來節省時間並贏得客戶。 Octoboard 向客戶發送報告，並託管客戶門戶，其中包含來自 50 多個行銷平台（SEO、PPC、社交媒體、電子郵件行銷、網路分析等）的數據。 * 完全白標- 創建自己的品牌報告* 託管客戶門戶- 為您的網站帶來更多流量* 與您喜愛的所有營銷平台進行50 多種集成* 100 多個用於客戶門戶儀表板和報告的預先建立範本* 無限的報告、儀表板、使用者每位客戶只需 5 美元起 代理網站上託管的白標客戶入口網站可增加客戶流量並更新客戶的代理進度。無限用戶、無限報告、超過 50 種與社交媒體、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 關鍵字分析的整合 - 為行銷代理商和忙碌的行銷人員提供的一個客戶報告平台。
Blue Triangle
bluetriangle.com
每個紅燈都不一樣。也不是每一個商業機會。藍色三角為您提供對技術、安全、業務和營銷 KPI 的統一跟踪，例如斷開的鏈接、缺貨、跳出率和退出率等等 - 所有這些都在一個可定制的儀表板中。數位體驗監控只是故事的一部分。想像一下可操作的見解的力量，它告訴您哪些問題正在剝奪您最多的收入，以便您可以在它們影響您的網站之前解決它們。與可觀察性工具或數位體驗管理解決方案不同，藍三角以業務成果開始和結束。首先，量化網站或行動應用程式上的用戶摩擦造成的收入損失。然後，根據業務和客戶體驗影響，優先考慮在哪裡部署有限的時間和資源來解決摩擦點。最後，驗證網站優化工作的實際業務成果以證明投資報酬率。
AdClicks
adclicks.app
在我們用戶友好的儀表板上管理您的所有工作。存取白標報告功能、報告自動化以及自訂數位行銷報告儀表板和範本。 AdClicks 也提供即時數據、一流的客戶服務等。
Solitics
solitics.com
Solitics 是一個創新的客戶參與平台，專門從事訪客活化、客戶參與和最先進的分析套件。該平台使 B2C 品牌能夠自動化、個人化並全面管理其客戶生命週期，實現最雄心勃勃的願景並推動成長。憑藉對快速實施（45 天內上線！）和持續創新的承諾，Solitics 合作夥伴和客戶在轉換、保留和生命週期價值方面見證了出色的成果。多個垂直領域的數百個全球品牌正在利用 Solitics 以創新和個性化的方式即時吸引客戶。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是否該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦。我們建立訪客隊列是因為我們親眼目睹了市場上目前軟體中明顯需要改進的地方。不過，請不要相信我們的話，今天就免費試用吧！
KnoCommerce
knocommerce.com
KNO 幫助廣告買家更了解他們的客戶是誰以及他們來自哪裡。使用我們預先建立的購買後調查模板，輸入您的 iOS 14 後歸因、建立更準確的角色並推動行動。受到 1,800 多個品牌的信賴，每月在付費廣告上花費 100,000,000 美元。
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI 是一種先進的行銷組合建模 (MMM) 解決方案，利用 AI 為全通路品牌服務。透過結合您的獨特數據以及我們數十年的機器學習和統計專業知識，利用針對您的品牌量身定制的跨通路收入歸因和預算優化。我們是一支由專家工程師、研究人員和電子商務行銷人員組成的團隊，專注於為品牌在製定預算決策時提供信心和敏捷性。 Prescient AI 使行銷人員能夠： - 自信地進行媒體測量，以適應未來的進一步數據限制 - 無需像素或 cookie。 - 訪問從頭開始建立的行銷平台，以避免整合問題。 - 使用預先建置的 API 在幾分鐘（而不是幾天）內連接所有媒體管道。 - 在 36 小時內獲得可行的見解。 - 在一個地方查看所有歷史資料並獲得新的見解。透過 Prescient AI 充滿信心地模擬和執行您的成長計劃並優化獲利能力。
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® 是一個人工智慧驅動的數位行銷分析平台，可協助行銷團隊做出更好的數據驅動決策。我們易於使用的介面提供了單一的事實來源，使行銷人員能夠即時了解所有行銷活動和管道的績效。利用尖端的機器學習，ASK BOSCO® 發現了透過現有管道和新管道創造更多收入的新機會。我們還提供預測分析功能，使行銷人員能夠創建個人化的報告儀表板並以無與倫比的準確性預測未來的活動。我們獨特的 ASK BOSCO® 指數將您的網域與您所在類別中最接近的競爭對手進行排名。該指數衡量您的線上足跡以及您對有機和付費媒體管道的投資的有效性。 ASK BOSCO® 如何運作？ ASK BOSCO® 的工作原理是從各種來源收集數據，包括您的網站、社群媒體和廣告活動。然後，我們的人工智慧引擎會分析這些數據，以識別趨勢、模式和機會。 ASK BOSCO® 也使用機器學習來預測未來的表現。這使您可以對行銷預算和活動做出更好的決策。使用 ASK BOSCO® 有什麼好處？使用 ASK BOSCO® 有很多好處。以下是一些最重要的內容： - 更好的決策：ASK BOSCO® 為您提供所需的數據和見解，以便您就行銷活動做出更好、更明智的決策。 - 增加收入：ASK BOSCO® 幫助您發現新的機會，從現有和新管道中獲得更多收入。 - 提高效率：ASK BOSCO® 可自動執行數位行銷中涉及的許多任務，從而釋放您的時間，以便您可以專注於更具策略性的活動。 - 降低成本：ASK BOSCO® 可以透過優化預算和更有效地定位行銷活動來幫助您節省行銷活動資金。如果您正在尋找提高數位行銷績效的方法，ASK BOSCO® 是您的完美解決方案。請立即聯絡我們，詳細了解我們如何協助您實現行銷目標。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一個跨通路客戶參與平台，專為重視敏捷性而不是繁瑣的複雜性的行銷人員和產品所有者而建立。我們透過即時洞察和個人化的跨通路溝通，幫助消費品牌快速適應不斷變化的客戶期望。 MoEngage 受到 1,200 多個全球消費品牌的信賴，包括 Soundcloud、花旗、邁克菲、7-11、三星、Flipkart、達美樂、雀巢、德國電信和 Airtel。 MoEngage 在 10 個國家設有辦事處，並獲得高盛資產管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Matrix Partners、Ventureast 和 Helion Ventures 的支持。 產品描述： * 跨通路行銷 根據客戶的行動、行為、屬性和偏好，在他們喜歡的時間透過他們的首選管道即時細分並與其互動。 MoEngage 可讓您透過網站、電子郵件、行動應用程式、簡訊、WhatsApp 和社群媒體等十一個管道與客戶互動。 * 客戶洞察 將您的客戶資料引入 MoEngage 並利用我們的 AI 引擎 Sherpa 來深入了解客戶行為和偏好。透過單一儀表板輕鬆細分和吸引客戶。只需點擊幾下，一切就完成了！ * 網頁和應用程式個人化 根據您的網站和應用程式訪客的偏好、喜好、旅程階段和生活方式喜好，提供個人化的內容、優惠和推薦，讓他們感到滿意。 * 即時交易提醒 MoEngage Inform 提供了一個統一的基礎設施，可透過單一 API 管理跨通路和供應商的關鍵警報。
OWOX
owox.com
OWOX BI 是領先的數據民主化平台。 * 民主化是零學習曲線：可審計的存取、眾所周知的介面和決策文化。超過 15 萬名數位分析師使用 OWOX BI 打破資料孤島，並為業務用戶提供所需的報告。我們的專有技術為來自美國和歐盟的電子商務、SaaS、金融和其他利基市場的品牌提供無縫的數據收集、準備和支援。公司網站www.owox.com
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