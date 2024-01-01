行銷帳戶智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

用於行銷的帳戶智慧軟體可以編譯有價值的潛在客戶數據，幫助行銷人員建立符合用戶理想客戶檔案的目標帳戶清單。行銷帳戶智慧系統的實施解決了傳統「噴霧和祈禱」行銷策略的缺點。透過使用該軟體，行銷組織可以優化對轉換可能性較高的客戶的關注，從而減少分配給轉換潛力較低的潛在客戶的時間和財務資源。此外，這些工具透過提供有洞察力的資訊來支援銷售團隊，包括潛在客戶在公司層級結構中的角色或潛在客戶所在的公司部門。
提議新的應用程式
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一個尋找私人和上市公司商業資訊的平台。 Crunchbase 資訊包括投資和融資資訊、創始成員和處於領導地位的個人、併購、新聞和行業趨勢。 Crunchbase 網站最初是為了追蹤新創公司而建立的，包含全球上市和私人公司的資訊。 Crunchbase 透過四種方式取得資料：風險專案、機器學習、內部資料團隊和 Crunchbase 社群。公眾可以向 Crunchbase 資料庫提交資訊。這些提交的內容需要經過註冊、社會驗證，並且在接受發布之前通常會經過主持人的審查。 維基百科社群於 2019 年 3 月棄用其作為來源。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美國訂閱式軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於華盛頓州溫哥華，向銷售、行銷和招募專業人士出售其商務人士和公司資訊資料庫的存取權限。該公司最初於 2000 年由創辦人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 創立，名為 Eliyon Technologies。被DiscoverOrg 收購後，現任首席執行官為Henry Schuck。2020 年，Zoominfo.com 及其相關實體 Zoominfo-privacy.com 和Zoomprivacy.com 進行了網絡釣魚嘗試，從公共互聯網來源竊取個人信息，並以身份竊盜來威脅消費者除非消費者點擊...
Factors.AI
factors.ai
Factors.ai 是一個端到端行銷分析和歸因平台，跨資料孤島集成，以提供可操作的、符合隱私要求的、人工智慧驅動的見解。現在試試看！
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家數位消費者情報公司，總部位於英國布萊頓。 Brandwatch 銷售六種不同的產品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一種「自助應用程式」或軟體即服務，它對社交媒體資料進行存檔，以便為公司提供資訊和追蹤特定細分市場以分析其品牌線上形象的方法。該工具的覆蓋範圍包括部落格、新聞網站、論壇、影片、評論、圖像和社交網絡，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。使用者可以使用文字和圖像搜尋...
RocketReach
rocketreach.co
您與任何專業人士的一級聯繫。 使用世界上最大、最準確的電子郵件和直撥資料庫直接與正確的決策者聯繫。
WASK
wask.co
WASK 是一款數位行銷工具，可讓您透過智慧功能在一個地方管理 Facebook、Instagram 和 Google 廣告。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用於所有客戶互動的行銷資料引擎。深入了解您的客戶，識別未來前景，並個人化每一次行銷和銷售互動。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 讓您向合適的受眾傳遞個人化訊息，無論他們身在何處。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私人科技公司，為企業、開發人員和品牌提供一套基於雲端的軟體產品。他們的主要關注點是隱私安全的身份解析和即時 API 整合。他們的產品套件包括 Enrich 等產品，該產品利用技術來增強客戶數據。 FullContact 總部位於美國科羅拉多州丹佛市，並在達拉斯（美國）和科欽（印度）設有辦事處。
AroundDeal
arounddeal.com
工作更少，成就更多，銷售額更高。 尋找更多 B2B 聯絡人、豐富和驗證記錄、參與自動工作流程以及完成更多交易，所有這些都可以在 RoundDeal 平台中完成。推動您的全球業務成長。
Demandbase
demandbase.com
適用於中型市場和企業 B2B 公司的領先 ABM 軟體。了解更多關於真正的端到端客戶行銷公司的資訊。
Metadata
metadata.io
元數據消除了手動和重複性工作，因此 B2B 行銷人員最終可以專注於策略、創造力和增加收入。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家軟體即服務 (SaaS) 資料科學公司，提供 B2B 客戶資料平台。該公司的產品統一了多個資料來源、來自社群媒體、聯絡人資料庫、客戶關係管理系統和行銷自動化平台的第一方和第三方來源。
SalesIntel
salesintel.io
尋找、接觸並贏得您的理想客戶。 取得準確的 B2B 公司和聯絡人數據，以更快增加收入。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用於快速產生潛在客戶的 B2B 軟體。識別您的匿名網站訪客、聯絡資訊並增加您的銷售管道。”
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent 可讓您即時驗證潛在客戶、豐富買家資料、運行電子郵件和通話工作流程以及更快完成交易 - 所有這些都透過一個介面進行。
Owler
owler.com
Owler 是一個擁有超過 500 萬用戶的商業智慧平台，可提供有關您的關鍵潛在客戶、帳戶和客戶的資訊。輕鬆存取超過 1500 萬家私人和上市公司的即時數據，讓您可以透過各行業公司的即時更新在競爭中保持領先！ Owler Max 為您提供帳戶級洞察、聯絡資料和銷售觸發因素，您需要這些資訊來加速和簡化銷售流程並贏得更多收入 - 所有這些都在一個平台上完成。
Keyplay
keyplay.io
為雄心勃勃的 GTM 團隊選擇帳戶。如果您正在執行基於帳戶的任何操作，則需要正確的帳戶。 Keyplay 可協助您精確地尋找、挑選和追蹤您的理想帳戶。與複雜且昂貴的 ABM 平台不同，您可以免費開始使用 Keyplay，並在幾分鐘內與 Salesforce 或 HubSpot CRM 整合。 Keyplay 可協助您簡化帳戶選擇的 3 個核心工作：1.) 尋找新帳戶。用精確的數據繪製您的市場地圖。一種發現、保存和細分整個市場的工作流程。 2.) 選擇地區和玩法的帳戶。使用相似項和訊號對您的 ICP 進行建模。自動評分並豐富每個帳戶。 3.) 追蹤帳戶。與 HubSpot 或 Salesforc...
Act-On
act-on.com
專門從事 B2B、B2C 和電子郵件行銷的行銷自動化平台，旨在滿足現代業務的實際需求。
Cognism
cognism.com
與您的完美搭檔建立聯繫。利用市場上最優質的銷售情報與目標客戶和聯絡人開始有意義的對話。
HG Insights
hginsights.com
我們提供一流的 IT 支出、技術安裝和合約智能，幫助銷售、行銷和策略團隊更快地增加收入...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一個銷售情報平台，可讓您在一周或更短的時間內進入市場。意圖數據、技術使用追蹤器、潛在客戶評分，使 B2B 行銷人員/銷售人員能夠確定他們的目標市場。 OceanFrogs 為提供國際數據（亞太地區、日本、印度和美國）而感到自豪。我們追蹤全球超過 9000 項技術、1000 個意圖主題和超過 1000 萬家公司。 OceanFrogs 按團隊、產品和服務提供搜索，將焦點集中在您想要的公司的精細清單上。 OceanFrogs 平台已被用於識別合適的客戶和合適的合作夥伴。您可以同時建立通路合作夥伴和客戶通路。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用機器學習和全球人類研究人員網路來幫助 B2B 銷售和行銷團隊擴展其外撥流程。世界上發展最快的公司使用 LeadGenius 來尋找並與持久客戶建立聯繫。 LeadGenius 為 B2B 銷售和行銷團隊提供 3 項主要服務，這些服務可以單獨使用，也可以作為一個端到端解決方案使用：自訂潛在客戶生成、潛在客戶豐富和託管電子郵件外展。透過 LeadGenius，企業可以識別新客戶、更新和改進現有潛在客戶資料庫，並消除出站電子郵件中耗時的步驟。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 讓您可以透過電子郵件、電話和社群媒體管道輕鬆接觸數百萬家公司和專業人士，幫助您的公司更快成長。
Sopro
sopro.io
Sopro 可協助企業識別合格的潛在客戶並與之互動。我們的專家代表您的銷售團隊瞄準、研究和吸引潛在客戶。透過個人化的對話式介紹，與潛在客戶進行一對一的互動，旨在自然地融入您的銷售管道。我們可靠、預算友好且可擴展。歡迎來到 B2B 銷售的未來。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個客戶的關鍵業務洞察 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯...
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基於帳戶的行銷和 B2B 情報的領先提供者。我們的技術平台結合了大數據和廣告自動化的力量，幫助 B2B 行銷人員定義、接觸和吸引他們的理想客戶。透過即時分析數十億個數據點，我們能夠準確地將經過驗證的離線業務數據連接到線上世界，並為行銷人員在數位廣告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基於帳戶的行銷解決方案。
Octane11
octane11.com
Octane11 是一個專注於 B2B 的數據分析和協作平台，它連接付費、自有和免費的行銷、銷售和產品使用數據，以推動真正的業務成果。我們協助收入超過 1 億美元的 B2B 企業跨團隊整合、豐富和分析數據，並將效能與產業基準進行比較。客戶利用 Octane11 的開箱即用視覺化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他們選擇的其他端點提供增強的資料。 Octane11 確實是 B2B 資料堆疊中缺少的一環，它可以將孤立的資料轉化為可操作的見解，並以極少的時間和成本提高效能。
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的個性驅動銷售和行銷平台使賣家能夠透過人工智慧驅動的個性洞察來了解買家的心態。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可協助您打造更好的產品、加深關係並更快成長。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站行銷軟體。確保您的行銷和銷售團隊從網站流量中獲得更多線索，將更多訪客轉化為 MQL，並進行完整的行銷活動。
Versium
versium.com
Versium 是一家數據技術公司，幫助行銷人員在多個數位接觸點和行銷管道中更好地識別、了解並實現他們的理想前景。 Versium 業界領先的身份解析和洞察引擎為一套解決方案提供支持，可協助行銷人員將其覆蓋範圍大幅提高 5 倍。 Versium 的專有數據資產包括超過 20 億個接觸點和超過 2 兆個洞察屬性，創建了業界最豐富的 B2B2C 身分圖譜和數據技術平台，幫助行銷人員贏得客戶。
Red Flag Alert
redflagalert.com
透過我們的 B2B 資料、合規性和信用風險平台，全面的情報可推動您的公司發展，同時保護您免受財務風險
LoneScale
lonescale.com
利用意圖數據和銷售觸發因素，產生更多合格的管道並完成更多交易。
Intentsify
intentsify.io
我們做什麼 Intentsify 為 B2B 組織提供當今市場上最準確、最全面的買家意向情報，以及根據該情報採取行動的解決方案。我們如何做到這一點Intentsify 的智慧啟動平台提供並啟動專有的下一代精確意圖數據，可識別表現出與您的業務解決方案直接相關的研究行為的公司，找出他們在購買過程中的位置，提出他們最關心的問題，並使您能夠快速有效地與已確定的公司合作。我們為什麼這樣做 改變 B2B 組織消費、解釋和激活意圖的方式，實現卓越的全通路購買體驗，從而推動收入。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信以帳戶為基礎的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
Toplyne
toplyne.io
行為線索評分平台基於第一方產品使用、CRM、計費和第三方豐富數據，可在您的自助服務管道中找到銷售管道。
Foundry
foundryco.com
透過 Foundry 的意圖驅動的 ABM 編排轉換您的頂級客戶 - 從而形成更大、更好的管道。
UpLead
uplead.com
存取我們準確、即時驗證的 B2B 資料庫以推動成長。憑藉內建的電子郵件驗證，UpLead 成為高品質業務聯繫資料的領導者。立即開始 7 天免費試用！
Bombora
bombora.com
在競爭對手之前找到準備購買的企業。使用業界最全面且符合隱私的意圖資料進行連結和銷售。
Ocean.io
ocean.io
更聰明的勘探資料平台，可為您帶來 5 倍以上的高品質潛在客戶，從而實現更快、更有效率的收入成長。
Ramper
ramper.com.br
唯一完整的B2B行銷與銷售平台 Ramper 透過整合了勘探（出站）、行銷（入站）和 B2B 銷售 (CRM) 的平台，幫助您的公司產生並吸引更多潛在客戶，將其轉化為銷售並增加收入。
MadKudu
madkudu.com
MadKudu 預測創收行動並確定其優先順序。利用 MadKudu 的收入自動化智慧引擎加速收入並提高投資報酬率。
RelPro
relpro.com
RelPro 的業務開發解決方案可客製化、適應性強，並與您的工作流程集成，為您節省寶貴的時間、加速成長計畫並交付成果。
BuzzBoard
buzzboard.ai
BuzzBoard 提供了一個生成式 AI 數位銷售助理平台，透過跨媒體類型的高度個人化銷售內容，使銷售代表更加自信、更加成功。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是不是該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦...
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。
Influ2
influ2.com
帳戶不做決定，而是人做決定。使基於人的廣告成為銷售對話的重要組成部分。
Madison Logic
madisonlogic.com
更快地轉換您最好的帳戶。利用 Madison Logic 以帳戶為基礎的全球行銷平台加速通路。
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata 是全球首個即用即付B2B 勘探平台，擁有超過1 億直接B2B 聯絡人，準確率保證為95%，自2015 年以來已為超過20,000 家客戶提供服務。我們創新且強大的平台為業務聯絡提供服務向來自200 多個國家/地區的客戶列出了50 多個搜尋條件、網路技術、ABM，以及除業務聯繫之外按專業和房地產經紀人劃分的兩個針對醫療保健專業人員的特殊類別。
SmallWorld
smallworld.ai
SmallWorld 透過熱情的介紹提供更快的接觸目標潛在客戶的機會，幫助公司增加收入並降低客戶獲取成本。
Recotap
recotap.com
Recotap 是下一代人工智慧驅動的 ABM 平台，可協助 B2B 行銷人員大規模開展有針對性和個人化的基於帳戶的參與活動。 Recotap 最適合尋求改善行銷績效的成長型新創公司和企業。透過基於 Recotap 帳戶的廣告解決方案，可以接觸到更多決策者並保持參與，直到他們轉換。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是人工智慧驅動的 B2B 行銷自動化平台。它具有許多對行銷和銷售團隊非常有益的功能，包括： - 識別有機和付費網路流量：這可以幫助團隊了解哪些管道為其網站帶來最多的流量，並識別潛在客戶已經表達了對其產品或服務的興趣。 -豐富潛在潛在客戶的聯絡資訊：這可以幫助團隊更有效地確定潛在客戶並創建更個人化的行銷活動。 - 配置理想客戶檔案 (ICP) 參數並建立目標客戶清單：這可以幫助團隊將精力集中在最有希望的潛在客戶上並提高轉換率。 - 建立清單並與 CRM 即時同步帳戶/聯絡人：這可以幫助團隊保持 CRM 資料最新，並確保他們始終處理最相關的潛在客戶。 - 使用自訂法學碩士發送超個人...
Brandwatch Influence
brandwatch.com
在一個地方管理所有影響者行銷。 發現影響者、處理關係並管理行銷活動，所有這些都在一個端到端解決方案中進行。