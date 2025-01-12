內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
內部通訊軟體通常稱為業務訊息傳遞軟體，為組織內的直接通訊和群組通訊提供即時訊息平台。這些工具設計得用戶友好且高效，可實現團隊成員之間的快速互動。員工不再需要發送冗長的電子郵件只是為了得到簡短的回應。商務訊息工具簡化了同事的溝通，使其像在社群媒體上或透過文字與朋友聊天一樣輕鬆。其中許多平台都包含表情符號和 GIF 等功能，以促進工作場所中真實、自然的對話。
提議新的應用程式
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計劃進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。 。
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括按主題組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、Bessemer Venture Partners 和 Social Capital 等領先創投家的支持，其使命是讓網路業務個人化。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球團隊和企業的領先的一鍵通語音訊息應用程序，可將 iOS、Android 和 Windows 裝置轉變為對講機，還可以記錄訊息、追蹤位置和發送緊急警報。帳戶管理員透過基於 Web 的集中管理控制台新增、刪除團隊並將其分組。通路靈活，可以滿足每個客戶的需求，特別是酒店、製造、建築、運輸和零售行業的客戶。 Zello 非常適合擁有無辦公桌員工、現場員工、遠端員工和獨身員工的企業。此類別的用例包括擁有各種員工的酒店、嘈雜工地的建築人員以及銷售樓層的零售銷售人員。加入數百萬 Zello 用戶的行列，透過任何無線或數據網路進行即時通信，共享更新、在緊急情況下進行聯繫並解決問題。 Zello 為數千家企業提供服務，在全球擁有超過 1.3 億用戶。目前的客戶包括本田、Restoration Hardware、喜達屋/萬豪酒店、Uniqlo、Waste Management (WM) 和 YRC Freight。 Zello 被《華爾街日報》、《紐約時報》、CBS、CNBC、《今日美國》和 TechCrunch 等知名媒體認可為可靠的通訊解決方案。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat - 為受到嚴格監管的組織提供安全協作專為需要更多控制通信的組織而構建，它支持同事、合作夥伴、客戶、社區甚至平台之間的協作，而不會影響數據所有權、自定義或整合。來自 150 多個國家和組織（例如德國鐵路、美國海軍和瑞士信貸）的數千萬用戶每天都信賴 Rocket.Chat，以確保他們的通訊完全私密且安全。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是領先的數位第一線工作平台。具有任務管理、通訊、學習、自助服務和獨特的開放輪班市場技術，旨在與您目前的 WFM 解決方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等標誌性品牌的信賴，為您提供協調前線所需的一切。
Element
element.io
Element 是一個基於 Matrix 的安全通訊平台：一種去中心化的端對端加密協定。將您的團隊聚集在一起，提高生產力和工作場所滿意度，同時保留對資料的完全所有權。 Element 是 Forrester Wave：安全通訊報告中的領導者。透過視訊通話和即時訊息輕鬆與您的合作夥伴、供應商或客戶協作：就像 21 世紀的電子郵件一樣。您甚至可以連接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帳戶。另一方面，可以使用安全邊界和跨域網關甚至氣隙部署來關閉 Element 以實現高安全性環境。基於 Matrix 構建，由於分散的網路架構，網路不存在單點故障，使其非常適合任務關鍵型環境。請聯絡我們，了解您的企業如何從 Element 中受益。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，無論他們是否使用 Spike。 Spike 是第一個專為有意義的團隊互動而設計的商業電子郵件服務。透過使用您自己的電子郵件網域或從 Spike 購買自訂網域來保持品牌一致性。享受安全、可靠且可存檔的電子郵件和訊息傳遞，確保溝通順暢。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款由人工智慧驅動的視訊會議和會議工具。借助人工智慧驅動的會議摘要，Vowel 使每次會議更具包容性和價值，並提供簡單、安全和可靠的體驗。主持、錄製、轉錄、剪輯、搜尋和分享會議 - 無需任何附加組件！主要功能： - 人工智慧驅動的會議摘要，掛機後立即可用 - 人工智慧驅動的行動項目（即時建議） - MeetingGPT，人工智慧驅動的會議問答 - Catch Me Up 會議回顧 - 在以下位置舉辦愉快的視訊會議您的瀏覽器- 一鍵記錄和轉錄，即使是免費計劃- 實時協作處理議程和會議記錄（包括行動項目） - 在所有會議內容中搜索所說的每一句話- Zapier 集成- 剪輯會議時刻並分享即時背景- 透過通話時間追蹤、表情符號、舉手等讓會議更具包容性，立即免費試用Vowel！
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式開始播客。透過 Podbean，您可以獲得整套服務 - 可靠的播客託管、無限的儲存和頻寬、促銷工具、播客廣告和優質內容。超過 18 萬人選擇 Podbean 來創造他們精彩的播客。立即免費試用。
Chatway
chatway.app
Chatway 透過其網站即時聊天產品改變了線上客戶互動。它提供即時通訊、可自訂的小部件和智慧聊天機器人，增強了用戶體驗。 Chatway 具有跨裝置回應能力，使企業能夠有效地參與、解決問題並轉換潛在客戶。透過 Chatway 提升您的線上形象並建立持久的客戶關係。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq 是一款商業通訊軟體，可透過有組織的對話和易於找到的資訊來協助簡化和簡化您的通訊。 Cliq 旨在實現混合工作方式，您可以從任何地方透過任何裝置登入並工作。這有助於提高團隊的整體生產力，進而對您的業務績效產生正面影響。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個全面的客戶參與平台，旨在簡化多個管道的溝通，增強客戶體驗和團隊協作。 Trengo 注重效率和自動化，使企業能夠透過單一介面無縫管理客戶互動。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 聯絡中心是一種全通路客戶互動解決方案，具有語音和 30 多個數位管道、用於自助服務的高級 AI 選項（例如機器人）、主動外展工具以及了解客戶意圖的智慧虛擬代理。它提供 300 多個預先建置的整合（包括領先的 CRM）以及完全整合的、由人工智慧驅動的員工敬業度管理和分析解決方案。 RingCentral 聯絡中心與 RingCentral MVP 解決方案緊密整合，為客戶提供企業級語音基礎設施和整合統一通訊的優勢，從而實現無縫的跨職能協作。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是隨時隨地與任何人聯繫的有趣、直覺且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一個開源平台，用於在整個軟體開發生命週期中進行安全協作。全球數十萬開發人員相信 Mattermost 能夠將團隊溝通、任務和專案管理以及工作流程編排整合到一個用於敏捷軟體開發的統一平台中，從而提高他們的生產力。 Mattermost 的開源平台成立於 2016 年，在來自開發者社群的 4,000 多名貢獻者的支持下，為全球超過 80 萬個工作區提供支援。該公司為800 多家客戶提供服務，包括歐洲議會、NASA、納斯達克、三星、SAP、美國空軍和Wealthfront，並獲得了包括Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和YC Continuity 在內的世界級投資者的支持。要了解更多信息，請訪問 www.mattermost.com。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一個現代人工智慧驅動的參與平台，可簡化整個組織的認可、獎勵、內部溝通和協作。這個單一、便利的中心提供全面且多功能的參與解決方案，包括公告、人工智慧工作場所助理、競賽、調查等。 Assembly 提供廣泛的獎勵，例如禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈，培養員工感到受到重視、讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析功能使管理者能夠深入了解公司情緒，確保創造一個讓員工感到被傾聽和理解的環境。以有意義的方式認可您的團隊將核心價值與認可相結合，以鼓勵團隊每天擁抱。透過禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈等大量獎勵來提高知名度。自動化里程碑和週年紀念日識別透過自動自訂喊話來慶祝每個隊友的生日或週年紀念日。與 Microsoft Teams 和 Slack 無縫整合 透過安全整合和即時資料更新，在您已經工作的地方無縫參與。一次輸入資料即可跨平台立即同步。提高員工敬業度 利用執行長和高階主管的最新動態、各種員工調查、每週簽到和滿意度調查來提高敬業度。簡化內部溝通 利用 AMA 範本、動態消息、幫助範本、群組來源、破冰活動、創意管理、內部 wiki 和會議工具等工具來增強溝通工作流程。提高團隊生產力使用每日回顧、議程、會議記錄、產品回饋、勝利清單和輕量級銷售 CRM 來提高生產力。簡化人力資源和招募實施員工福利調查、離職面談、eNPS 分數、內部推薦、面試問題和新員工回饋，以及承包商時間追蹤和其他人力資源範本。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web應用程式框架Ruby on Rails最初是為37signals內部使用而創建的，後來於2004年公開發布。為Basecamp，並將公司從 37signals 更名為 Basecamp。 Jason Fried 和 David Heinemeier Hansson 以 37signals 名義出版了多本書。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Guru
getguru.com
企業人工智慧搜尋、內部網路和 Wiki 集於一個平台。 Guru 存在於您已使用的工具中，因此無需進行上下文切換。在任何應用程式中查找信息，如果找不到，請專家幫助，讓Guru 主動識別知識差距、複製知識並將其翻譯成100 種語言......對於您和您的其他人來說，這就像一個聰明的朋友公司。
Workiro
workiro.com
下一代應用程式獨特地結合了任務、通訊和文件管理功能（包括電子簽名），幫助您以更好的方式與任何人一起完成任何工作。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Chanty
chanty.com
Chanty 是一個基於雲端的協作平台，它將通訊、專案管理和自動化結合在一起，幫助團隊更有效地合作。此工具可讓您： · 與您的團隊成員聊天； · 使用群組和一對一音訊/視訊通話進行交流並分享您的螢幕； · 分享即時訊息、文件或任何其他您喜歡的內容； · 直接在 Chanty 中建立、指派、設定截止日期並討論任務； · 將訊息傳遞與各種應用程式集成，例如 Google Drive、Dropbox、Trello、GitHub、Zapier、Jira、Asana 等； · 使用看板追蹤團隊工作流程； · 觀看 YouTube 影片、GIF 和社群媒體內容； · 透過 Teambook 快速存取所有聊天、任務和文件。 Chanty 協助團隊提高生產力和業務溝通。無限的訊息歷史記錄、任務管理、文件共享和強大的通知可以組織並節省您的一天。在一處進行有效協作和溝通。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork 是一款商業群聊應用程式。安全訊息傳遞、視訊聊天、任務管理和文件共享。即時溝通並提高團隊的生產力。
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中在一處，Nifty 可讓您專注於工作，而不是忙於處理各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與 Google、Outlook 以及文件和文件共用整合。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
Pumble
pumble.com
Pumble 是一款免費的團隊聊天應用程序，可讓各種規模的團隊進行協作。與其他團隊聊天應用程式不同，Pumble 可供無限數量的免費用戶使用。 Pumble 是一款在瀏覽器中運行的線上網路應用程序，但為了方便起見，您都可以將其安裝在電腦或手機上。
Engynn
engynn-intranet.com
您會喜歡的內部網路。正在尋找一款簡單且社交的公司內部網路軟體？您的內部網路搜尋到此結束！兩分鐘內即可開始免費試用，了解為什麼全球各地的公司都信任 Engynn 內部網路軟體。
Edworking
edworking.com
EdWorking是您團隊和工作的平台。為團隊提供的單一解決方案，擁有遠程工作所需的一切。您的所有任務，文件，圖像和對話都位於一個地方，只是唯一的訂閱。團隊使用EDWorking來協調，交流和管理工作。我們的客戶已經從使用許多平台與他們的團隊合作，例如Trello和Jira進行任務管理，Slack和Zoom進行通信，或Dropbox和Dripbox和Drive轉移文件，以簡單地進行edWorking。這意味著在應用程序之間不再切換！加入我們的社區：https：//t.me/edworkingapp
Deskree
deskree.com
Deskree 是一個雲端平台，可為企業和開發人員簡化和最佳化後端開發和基礎架構管理。
Textellent
textellent.com
Textellents 強大的商業簡訊服務為客戶服務、銷售和行銷簡訊計畫提供簡訊、彩信功能。 Textellent 的商業簡訊解決方案和簡訊行銷使設計、管理、衡量和整合 SMS 和 MMS 活動變得容易。無論是用於客戶服務、銷售還是行銷，Textellent 都能透過易於使用的服務支援您的客戶旅程，該服務可透過文字支援本地業務線並為任何規模的企業提供服務。還提供強大的日程安排和預約提醒，以及透過人工智慧輕鬆選擇加入 TCPA 合規性計畫的關鍵字和短代碼。此外，還可以透過 Textellent Messenger（免費的 Google Chrome 擴充功能）支援直接從任何網路應用程式或網頁發送商務簡訊。
BiPTT
biptt.com.br
BiPTT 是一種一鍵通解決方案，包含智慧型手機應用程式和具有使用者定位、訊息記錄等功能的操作管理軟體。這是一個功能強大的一鍵通 (PTT) 應用程式中的即時通訊。 BiPTT 非常適合擁有需要即時、高效和安全通訊的無辦公桌員工的公司。
Coast
coastapp.com
Coast 是一款一體化工作空間，適合希望更好地管理團隊溝通、任務、清單、日程安排和工作流程的團隊。從您的手機到桌面，您可以隨時隨地輕鬆存取 Coast。透過讓所有員工在一個地方工作，Coast 提高了團隊的生產力和責任感，並每週節省數小時的時間。
Statflo
statflo.com
Statflo 為面向客戶的團隊提供領先的合規、一對一業務簡訊平台。我們幫助公司透過個人化的服務和雙向文字對話來取悅客戶。憑藉嵌入式銷售工具和 CRM 資料庫、自動化合規規則和有針對性的外展活動，Statflo 使公司能夠在單一平台內吸引、保留和擴大客戶群。
Nynja
nynja.io
您網站上的嵌入式會議解決方案每月 9.99 美元，客戶免費！完整的會議解決方案工具平台，上面有您的品牌！您將獲得什麼... 音訊和視訊會議 - 螢幕分享 大檔案傳輸 - 即時一對一和群組聊天 資料儲存磁碟機 - 自動線上聊天翻譯超過 101 種語言。在您的網站 NINJAworkspace.com 上觀看它的工作原理 https://youtu.be/pGznF2Ok954
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一個獲得專利的即時協作平台，使多人能夠透過任何裝置或瀏覽器即時互動相同的線上體驗，而無需安裝或編碼。 Samesurf 被廣泛認為是現代協同瀏覽的發明者，它也使參與者能夠 (1) 即時上傳分享文件和視頻 (2) 透過 VOIP 和電話線進行通話或視訊聊天 (3) 編輯敏感輸入欄位或其他螢幕元素 (4) 分享線下內容 (5) 深入分析 (6) 記錄會話 Samesurf 支援多種用例，包括銷售、支援、培訓、遠距醫療和虛擬會議。
Appward
appward.com
軟體公司不了解您的業務。從一組中，您將獲得一個嚴格的解決方案，需要昂貴且耗時的實施。從另一個方面，您將獲得一堆斷開連接的應用程式。他們感受到你的痛苦。 Appward 在極快的私人工作空間中提供了一套包含80 多個應用程式的智慧應用程序，可協助您管理和改進組織中的每項功能，包括ERP、CRM、專案管理、通訊、員工管理、營運、品質、製造和供應鏈。
Tipi
tipihub.com
在您自己的時間、任何地方、經過深思熟慮後做出回應，保留完整的決策歷史記錄。
Cynoia
cynoia.com
團隊厭倦了追蹤資訊流。 Cynoia 整合了一個實現同步通訊的無痛流程。
TalkFreely
talkfreely.com
Talkfreely 提供即時內部溝通管道，連結所有職能部門、地點和時區的每位員工。它易於部署，並且將為您的組織提供建立和衡量員工敬業度所需的工具。
Matilda Workspace
matilda.io
適合現代團隊的全新一體式工作空間 Matilda 秉持著統一工作空間的概念，將一套強大的一流應用程式匯集到一個地方，使全球各地的團隊能夠輕鬆地連接、創建、協調和取悅客戶。 Matilda 的使命是簡化技術，幫助組織以更少的資源做更多的事情，使其成為新創公司和財富 500 強公司的重要工具。 主要特點： - 包含強大的應用程式：Matilda 附帶了一套強大的應用程序，包括文件、專案、表格、聊天、客戶和 Copilot，確保團隊擁有成功所需的所有工具。 - 輕鬆創建：借助文檔，團隊可以即時共同編輯，使文檔創建和協調變得無縫。此功能旨在透過提供更整合和高效的體驗來取代 Google Docs、Notion 和 Coda。 - 簡化的專案管理：Matilda 的專案功能可以輕鬆管理和追蹤專案的各個方面。憑藉自動計劃等功能，它旨在取代 Jira、Trello 和 Asana 等工具。 - 進階資料管理：雖然 Tables 即將推出，但它們承諾透過同步數百個來源的資料或建立新的集合來重新定義資料處理，旨在取代 Airtable、Notion 和 Segment 等工具。 - 無縫溝通：聊天將所有團隊溝通整合到一個地方，跨專案、任務和文件集成，提供了 Slack 和 MS Teams 的替代方案。 - 客戶關係管理：即將發布的客戶功能將允許團隊在簡化的介面中輕鬆追蹤銷售線索並管理客戶交互，旨在取代 Salesforce 和 Hubspot。 - 人工智慧輔助：Copilot 提供客製化人工智慧助手，協助自動化和簡化工作流程，旨在取代 ChatGPT 和 Google Bard 等人工智慧工具。 結論：Matilda Workspace 作為一個包羅萬象的解決方案脫穎而出，不僅承諾簡化團隊的工作方式，而且還以其人工智慧驅動的功能和對永續發展的承諾擁抱未來。無論您是管理專案、與團隊協調、處理客戶關係還是利用 AI 實現自動化，Matilda Workspace 都為各種團隊的蓬勃發展提供了一個直覺、強大且適應性強的平台。立即嘗試 Matilda，體驗未來的工作方式，旨在幫助您每次按時交付專案。
Crypho
crypho.com
Crypho 是一種軟體即服務解決方案，用於端對端加密的企業文件共用和通訊。
Eko
ekoapp.com
Eko 是一款專為遠端員工企業而設的一體化平台。確保您的員工在家工作時保持聯繫、參與和有效率。借助社區功能、通訊工具、專案管理和知識共享中心，隨時隨地有效地工作和協作。透過Eko，您可以加強溝通和協作（1-1/群組聊天和通話、文件共享、專案管理、全公司公告）、實現培訓和發展（公司知識管理系統）、提高營運效率（數位工作流程、任務委派） ）並實現人員管理現代化（員工資料庫、人力資源表格和流程）。 Eko 是多平台、可自訂且易於整合的。
OurPeople
auth.ourpeople.com
團隊溝通有問題？別再猶豫了，我們的人民將提供您所需的一切！ OurPeople 是一項創新的行動優先技術，可讓中小型企業和企業更好地與每個人溝通。 OurPeople 的平台提供正確受眾的獨家傳遞方法，並帶有標籤以確保每個需要接收訊息的人都能接收到訊息。 OurPeople 提供了許多工具來改善第一線團隊的溝通、參與和培訓。
Unipile
unipile.com
整合電子郵件和訊息傳遞 API，以促進在應用程式中透過 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 進行直接對話，從而提高用戶工作效率和滿意度。
Journyz
journyz.com
Journyz 是一個 SaaS 平台，可協助 CXO 配置獨特的業務解決方案並讓所有利害關係人參與這些解決方案。 Journyz 幫助領導者數位化每個企業（甚至企業內的團隊）特有的業務流程，將使用者與有價值的資訊聯繫起來，領導者將能夠更好地做出數據驅動的決策。領導者可以客製化使用者體驗，透過「劇本」讓團隊參與業務流程，其中包括任務管理、資料輸入表單、聊天、調查、遊戲化挑戰、內部社交媒體等。 Journyz 視圖和儀表板為整個組織建立可見性和資料視覺化。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 簡介：與無辦公桌員工的聯繫是一項重大挑戰，您可能不會感到驚訝。他們分佈在多個地點，不坐在電腦後面，沒有企業電子郵件地址，而且通常只是兼職工作，等等。內部網路、電子郵件群發、紙本指南和公告板等老派方法已經不再有效。他們創造了我們所說的
Jumppl
jumppl.com
強大且集中的工具可讓您的團隊保持專注並讓客戶了解情況。 Jumppl 可以阻止您的團隊資料到處傳播。
CommBox
commbox.io
CommBox 是一個企業級人工智慧全通路客戶體驗平台，使品牌能夠透過單一介面跨所有管道吸引客戶，利用全通路通訊、數位參與、業務自動化、對話式人工智慧和生成式人工智慧聊天機器人。 CommBox 幫助組織自動化重複性工作、優化客戶旅程、提高客戶服務團隊的工作效率，並在數位優先的環境中領先於不斷變化的客戶期望。 CommBox 讓支援和銷售團隊能夠透過唯一的自主通訊平台，透過客戶首選的訊息通訊管道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地與客戶互動。 CommBox 的 350 多家企業客戶受益於呼叫中心營運成本的降低、客戶滿意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 體驗：造訪 www.commbox.io