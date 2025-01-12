內部通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波蘭

Assembly

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Assembly 是一個現代人工智慧驅動的參與平台，可簡化整個組織的認可、獎勵、內部溝通和協作。這個單一、便利的中心提供全面且多功能的參與解決方案，包括公告、人工智慧工作場所助理、競賽、調查等。 Assembly 提供廣泛的獎勵，例如禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈，培養員工感到受到重視、讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析功能使管理者能夠深入了解公司情緒，確保創造一個讓員工感到被傾聽和理解的環境。以有意義的方式認可您的團隊將核心價值與認可相結合，以鼓勵團隊每天擁抱。透過禮品卡、客製化贈品、文化獎勵和慈善捐贈等大量獎勵來提高知名度。自動化里程碑和週年紀念日識別透過自動自訂喊話來慶祝每個隊友的生日或週年紀念日。與 Microsoft Teams 和 Slack 無縫整合 透過安全整合和即時資料更新，在您已經工作的地方無縫參與。一次輸入資料即可跨平台立即同步。提高員工敬業度 利用執行長和高階主管的最新動態、各種員工調查、每週簽到和滿意度調查來提高敬業度。簡化內部溝通 利用 AMA 範本、動態消息、幫助範本、群組來源、破冰活動、創意管理、內部 wiki 和會議工具等工具來增強溝通工作流程。提高團隊生產力使用每日回顧、議程、會議記錄、產品回饋、勝利清單和輕量級銷售 CRM 來提高生產力。簡化人力資源和招募實施員工福利調查、離職面談、eNPS 分數、內部推薦、面試問題和新員工回饋，以及承包商時間追蹤和其他人力資源範本。