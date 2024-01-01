活動企劃軟體 - 最受歡迎的應用程式
活動策劃軟體可有效處理組織會議或活動的營運方面，包括建立時間表、分配員工資源、追蹤費用和付款以及設計展覽佈局等任務。活動策劃者將這些軟體解決方案與其他活動管理工具（例如註冊和票務系統或行動活動應用程式軟體）結合使用，以確保活動的無縫協調和執行。透過整合各種功能，活動策劃軟體簡化了整個活動管理流程，使策劃者能夠專注於為與會者提供卓越的體驗。
提議新的應用程式
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款線上餐飲和活動管理軟體，可增加餐廳、飯店和獨特場所的銷售額並簡化預訂。
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
Aisle Planner
aisleplanner.com
適合現代活動專業人士的簡單、強大且完整的軟體解決方案。
HeySummit
heysummit.com
舉辦精彩的虛擬活動、會議、課程等，與您的受眾互動，並透過活動為基礎的行銷來發展您的社群。
Eventeny
eventeny.com
您有一個事件管理系統！在一個方便的地方輕鬆管理現場活動、混合活動和線上活動中的所有事項！
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay 是貿易展管理者、參展商和活動團隊的貿易展規劃、專案管理和協作工具。
Joi
joi.events
在規劃活動時，您是否會花費數小時手動更新電子表格和文件？如果答案是肯定的，那你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除電子表格難題的活動規劃軟體。 Joi 獨特的架構意味著您可以在幾分鐘內完成通常需要數小時才能完成的任務。建立和分享您的計劃或議程、創建精美的網站和活動應用程式、管理任務、安排所有現場活動並輕鬆協作。所有這些的價格意味著您可以透過使用 Joi 來賺錢。
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics 現已更名為 Map D——最簡單的銷售和舉辦下一場活動的解決方案。使用 Map D 讓展位銷售變得輕而易舉，並將複雜的活動物流從您的待辦事項清單中剔除。在可用的最簡單的解決方案中管理和執行任何類型的活動所需的所有活動規劃功能。
Grip Events
grip.events
Grip 是專為業務關係而建構的人工智慧驅動的活動平台。它可以幫助 SXSW、RX 和 Clarion Events 等活動組織者建立、維護和追蹤多個活動參與者之間的關係。
Groupize
groupize.com
Groupize 是現代會議管理的首選解決方案。 Groupize 是一個專為各種規模的團體、會議和活動而設計的易於使用的綜合平台，將差旅、支出和合規性統一起來，同時為策劃者和與會者提供令人驚嘆的體驗。 Groupize 支援各種規模的會議，將規劃和組織、旅行物流、支出管理和注意義務集中在任何人都易於使用的便利平台上。無論是會議、場外銷售、小型公司會議、培訓和入職靜修、招聘和賓客旅行，還是專案和團隊旅行，Groupize 都涵蓋廣泛的用例，因此公司可以將其會議管理整合到一個地方。從採購到與會者管理和登記，到注意義務跟踪，再到綜合旅行預訂，基於雲端的平台可自動化並簡化企業會議和活動規劃的後勤工作...
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
EventCreate
eventcreate.com
在幾分鐘內創建一個漂亮的活動網站。建立活動網站、收集註冊、出售門票並在線上宣傳您的活動。可靠、安全。受到全球超過 1,000,000 人的信賴，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的規劃者。
Event Staff
eventstaffapp.com
快速找出誰有空工作，透過簡訊聯繫您的員工，透過打卡追蹤時間，並與薪資服務整合。
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Explara
explara.com
Explara 幫助創意企業家和小型企業透過活動、線上銷售、社群和群眾募資獲利。
Sessionize
sessionize.com
Sessionize 是進行論文徵集、日程安排和演講者管理的智慧方式。
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro 是一款簡單易用的日程安排軟體，專為零工經濟中的活動專業人士量身定制。由於員工必須「邀請」並「接受」每項工作，因此普通的日程安排工具不起作用。我們的軟體可讓您建立活動，我們會邀請您的員工，同時監控他們的反應。 Quickstaff Pro 還允許您建立輪班和自訂角色。您可以將重複作業儲存為模板，並直接在應用程式中新增註解、說明和附件。我們的儀表板和日曆為您提供即將發生的事件的快照，並為每個事件提供紅色/黃色/綠色指示器，讓您一目了然地知道自己所處的位置。 Quickstaff Pro 提供 14 天無風險試用，可隨時取消。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor 是領先的基於雲端的活動管理軟體，可協助品牌簡化和集中活動策劃和行銷的所有核心流程。財富 500 強公司和高成長新創公司將我們用作全公司範圍的活動追蹤系統，以管理贊助、貿易展覽、會議、內部活動等。該軟體是根據多年的活動行銷領域經驗而建立的。迄今為止，我們的團隊已共同策劃和管理了 2,000 多場各種類型和規模的活動。
Event Smart
eventsmart.com
在您自己的 Event Smart 網站上組織無限量的活動，並以您所在的國家/地區和貨幣免費出售無限量的付費門票。
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net 讓每個人都能更輕鬆地舉辦非凡的活動。我們的活動軟體擁有您規劃真正難忘的活動所需的一切工具 - 一切都在一個方便的地方！我們的平台可讓您發現世界上最好的活動供應商和場地。
EventOnline
eventonline.be
EventOPS 是一款基於網路的軟體，專為各種規模的活動經理、供應商和設計師而設計。
Event Logic
eventlogic.se
在日益數位化的世界中，我們相信挑戰和改變人們尋找、規劃和舉辦會議、活動和會議的方式。為此，我們確保了解活動策劃者及其組織在努力創建人與人之間成功會議的過程中面臨的最困難的挑戰。這催生了 Event Logic，這是一個幫助活動策劃者規劃、尋找和比較供應商以獲得最佳價格和預訂結果的平台。
Reposite
reposite.io
Reposite 是業界領先的規劃工具，可促進供應商發現並簡化團隊規劃人員的協調。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 透過與專案管理和協作功能無縫整合的即時分析來支援資料驅動的決策。 Slingshot 以全面的商業智慧引擎為核心，為用戶提供與其資料來源和平台的直接鏈接，使他們能夠提取有價值的見解，並將其轉化為具有視覺吸引力的儀表板，可以輕鬆地在團隊之間共享。將您的見解轉化為行動，並透過強大的專案管理功能將任務與關鍵舉措無縫結合，確保每個人都透明、清晰地按時完成任務。 Slingshot 提供對超過 75 個預建、可自訂項目、工作區和儀表板模板的廣泛庫的訪問，這些模板專為各種規模的團隊、行業和部門而設計，可簡化他們的日常運營。今天就開始使用 Slingshot！
RSVPify
rsvpify.com
受到 30% 財富 500 強企業信賴的領先線上票務和活動管理平台。輕鬆管理大大小小的活動，讓您的品牌成為焦點。強大的功能包括電子郵件邀請、線上註冊和回覆、自訂資料收集、賓客名單管理、選單首選項、子活動管理、活動隱私/排他性、拖放座位表、簽到等等。
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 為活動場地、餐飲公司和活動專業人士提供強大的線上活動規劃和管理軟體。活動策劃 – 不必擔心 Word 文件、電子郵件以及在不同地方尋找資訊。 MICE 透過完美概述您的所有活動資訊、計畫和文件，讓您充滿信心。預訂小工具 – 透過您網站上的預訂小工具，您可以 24/7 處理活動請求，客戶可以整理她正在尋找的活動。一旦它進入您的收件箱，您的（數位）提案只需幾分鐘即可準備就緒。發票 – MICE 允許您只需點擊幾下即可發送活動發票，按照您想要的方式查看，並使發票變得輕而易舉。它專為活動和酒店業而構建，原生支援每種產品的多種增值稅率。訊息 – MICE 會追蹤您與客戶或...
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直覺的技術，讓您可以輕鬆管理您的活動，同時為您的與會者提供更好、更有吸引力的體驗。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時提供您實現價值最大化所需的資料和見解。以互動為核心，Evenium 使您能夠創建動態的互動式學習環境，讓參與者能夠與內容、演講者以及彼此進行即時互動。票務與註冊 確保每個人（包括您自己）都能享受無縫的註冊流程： • 在一個地方管理註冊、票務和付款。 • 使用我們易於使用的網站建立器建立自訂活動網站。 • 演講者和與會者均可輕鬆線上註冊。 • 自動提醒、後續電子郵件和詳細分析。活動管理 專注於為您的參與者提供引人入勝的體驗，而我們則負責後勤工作： ...
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer（以前稱為 InitLive）為計劃和活動提供一體化的員工和志工管理解決方案。 Bloomerang Volunteer 的解決方案透過網路和行動應用程式簡化了員工和志工的招募、日程安排、管理和通訊。非常適合管理任何規模的員工和志工團隊的組織、非營利組織和活動製作人。 Bloomerang Volunteer 是唯一可以支援活動人員管理和日常志工專案管理的平台。透過使用 Bloomerang Volunteer 實現營運自動化和改善運營，我們的客戶可以擴大他們的計劃和活動，擴展能力，同時減少管理時間，並依靠先進的數據報告來衡量他們的成功。 Bloomer...
Eventee
eventee.co
由於行動和網路應用程式直覺、美觀的介面，我們的客戶每次活動都能覆蓋 70% 以上的用戶群。 Eventee 功能可讓您有效管理活動、提高與會者參與度並改善整體活動體驗。功能包括：活動安排、即時問題和民意調查、直播、研討會預訂、新聞源、網路、合作夥伴展示、自訂整合、自訂品牌、活動分析等。請造訪 https://eventee.co 開始免費試用！
Perfect Venue
perfectvenue.com
立即在 PerfectVenue.com 開始免費試用！無需信用卡。 Perfect Venue 透過提供易於使用且價格實惠的系統來簡化活動銷售流程，為獨立餐廳、飯店集團和所有類型的場所提供協助。 Perfect Venue 使我們的客戶能夠在一處無縫收集潛在客戶、發送提案、管理可用性、產生 BEO 和接受付款。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。