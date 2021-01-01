電子郵件範本產生器軟體 - 最受歡迎的應用程式

Maool

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Maool 電子郵件編輯器是一款簡單的電子郵件編輯器，具有重要的進階功能。它具有創建具有視覺吸引力的電子郵件所需的所有功能。只需按一下即可將電子郵件匯出到您首選的 ESP，讓您的行銷活動更上一層樓。無需編碼即可在短時間內建立電子郵件。使用 Maool 電子郵件編輯器建立電子郵件非常有趣。如果您是從頭開始，設計電子郵件是一項艱鉅的任務。即使您使用電子郵件設計工具，它也會消耗您大量的時間和精力。 Maool 電子郵件編輯器包含的功能將使您輕鬆設計電子郵件。我們將強大的拖放式電子郵件編輯器與預先設計的電子郵件範本和模組相結合，讓您能夠為您的品牌創建完美的電子郵件。它包括用於更改文字、圖像、背景圖像、...