電子郵件送達工具 - 最受歡迎的應用程式
電子郵件送達工具在使企業能夠監控和增強電子郵件活動、最終提高收件匣放置並在收件者中培養良好聲譽方面發揮著至關重要的作用。事實證明，這些工具在行銷和銷售策略領域具有無價的價值，可以提高開啟率和轉換機會。透過確保電子郵件有效地通過垃圾郵件過濾器並經過精心設計以使其看起來合法，這些工具將成為成功的重要工具。這些工具通常由電子郵件行銷人員或負責向聯絡人清單和潛在客戶發送大量電子郵件的組織團隊使用，有效部署這些工具可以在更廣泛的受眾面前策略性地定位有價值的內容和銷售機會。此外，它們在防止電子郵件遺失或被標記為垃圾郵件方面發揮關鍵作用，確保通訊過程更加無縫和成功。
提議新的應用程式
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 10...
Brevo
brevo.com
Brevo（以前稱為 Sendinblue）可協助您發展業務。透過電子郵件、簡訊、聊天等方式建立客戶關係。在需要時使用您需要的工具。免費試用。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 該公司成立於1995年，後於2015年出售給Endurance International。
MailerLite
mailerlite.com
利用自動化、登陸頁面和調查等功能創建高級電子郵件行銷活動。透過 14 天試用期免費使用高級功能！
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid（也稱為 Twilio SendGrid）是一個位於科羅拉多州丹佛的客戶通訊平台，用於交易和行銷電子郵件。該公司由 Isaac Saldana、Jose Lopez 和 Tim Jenkins 於 2009 年創立，並透過 Techstars 加速器計劃進行孵化。 截至 2017 年，SendGrid 已籌集超過 8,100 萬美元，並在科羅拉多州丹佛市設有辦事處；科羅拉多州博爾德；加州歐文市；加州雷德伍德城；該公司於 2017 年 11 月 16 日在紐約證券交易所上市。Twilio 於 2019 年 2 月收購了 SendGrid。
Mailtrap
mailtrap.io
在將電子郵件樣本交付給客戶之前檢查並調試它們。
Emma
myemma.com
簡單，與您合作，基本上是您最好的朋友電子郵件行銷。 最好的朋友讓人際關係變得容易。他們為你加油，在你困難的時候出現。這就是艾瑪為您的電子郵件所做的事情。
SendPulse
sendpulse.com
自動化您的行銷並將所有交付管道整合到一個平台上：電子郵件、網路推播通知、簡訊、Viber。 © 2021
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation（也寫作 opentext）是一家開發和銷售企業資訊管理 (EIM) 軟體的加拿大公司。OpenText 總部位於加拿大安大略省滑鐵盧，是截至 2014 年加拿大最大的軟體公司，被公認為加拿大百強雇主之一2016 年，Mediacorp Canada Inc.OpenText 軟體應用程式為大型公司、政府機構和專業服務公司管理內容或非結構化資料。 OpenText 的產品旨在滿足資訊管理要求，包括管理大量內容、遵守監管要求以及行動和線上體驗管理。OpenText 在全球擁有超過 14,000 名員工，是一家在納斯達克 (OTEX) 上市的上市公司和多倫多...
Campaign Monitor
createsend.com
透過令人難忘的電子郵件行銷推動成果。使用 Campaign Monitor 簡單的電子郵件行銷和自動化工具，與受眾建立聯繫從未如此簡單。
Zoho ZeptoMail
zoho.com
交易電子郵件服務：有保證的即時交付 您的交易電子郵件包含重要資訊。 ZeptoMail 是一項可靠且安全的服務，可以立即發送這些非常重要的電子郵件。憑藉高速交付和出色的收件匣放置，ZeptoMail 意味著您不再讓客戶等待。
Litmus
litmus.com
Litmus 幫助電子郵件行銷人員更有效率地工作、發現代價高昂的錯誤並加快行銷活動的績效。
SparkPost
developers.sparkpost.com
全球首個預測性電子郵件智慧平台，透過前所未有的數據可見度幫助品牌預測和優化電子郵件效能。
dotdigital
dotdigital.com
了解 dotdigital 的一體化平台如何讓您創建行銷自動化，透過電子郵件、簡訊、社交、推播通知和登陸頁面吸引您的聯絡人。
Warmup Inbox
warmupinbox.com
停止向垃圾郵件發送冷郵件。 Warmup Inbox 是一項電子郵件預熱服務，可透過我們相互通信的收件匣網路自動提高您的電子郵件傳送聲譽。
MailReach
mailreach.co
排名第一的電子郵件預熱服務，可防止陷入垃圾郵件。 MailReach 是一種電子郵件預熱服務，可透過自動引導您的電子郵件產生積極且現實的參與度，從而提高您的電子郵件聲譽。
Bento
bentonow.com
Bento 是一個為線上企業創建的強大的訊息自動化平台，具有強大的電子郵件和簡訊行銷自動化功能。
MailUp
mailup.com
MailUp 是完整的電子郵件和 SMS 傳送解決方案，它將強大的電子郵件行銷工具與 SMTP 中繼以及電子商務、CRM 和 CMS 系統的插件結合在一起。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 將改變您的媒體關係。您可以在一個地方建立媒體清單、分發新聞稿、宣傳您的故事並閱讀新聞稿報告。它使您可以即時、輕鬆地分享新聞。
Levitate
levitate.ai
我們的幸福平台結合了真實的溝通工具、專門的成功專家和人工智慧，幫助您建立持久的關係。
mails.ai
mails.ai
透過無限的電子郵件帳戶擴大外展範圍。 Mails.ai 可協助您進行智慧、自動化、人工智慧驅動的電子郵件活動，以發展您的業務。
Warmy
warmy.io
用於電子郵件交付的自動一體化工具，可讓您的電子郵件管道可靠。 使用最先進的人工智慧自動流程，郵箱已準備好進行電子郵件行銷活動，具有最高的電子郵件送達率。
Bouncer
usebouncer.com
電子郵件驗證和驗證服務，採用酷炫的技術和真正有愛心的人員。最容易使用，但也是最強大的。
Magnews
magnews.it
Magnews 是用於管理客戶旅程和提高客戶價值的一站式解決方案，從整體策略定義到單一活動和行銷活動執行，從旅程設計開始，在連續的衡量和改進週期中。 Magnews 使行銷和銷售團隊能夠共同努力獲取、轉換、發展、吸引和重新激活客戶，並增加他們的品牌價值。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客戶參與和體驗平台（以前稱為 Netcore Smartech）是一個一站式成長平台，使行銷人員、成長和產品經理能夠跨多個接觸點與客戶進行強有力的對話。在 AI/ML 的支援下，Netcore Cloud 使網站和行動應用品牌能夠推動全通路成長。平台提供： - 透過拼接線上和線下管道的使用者數據，可操作的統一客戶檔案。 - 由機器學習支援的數據分析，有助於透過即時報告和產品分析，在正確的時間自動向正確的用戶群體交付個人化多通路行銷活動。 - 以人工智慧為主導的推薦引擎，讓使用者輕鬆發現相關產品，並進一步個人化使用者旅程每個階段的體驗。 - 一個無程式碼平台，可提高...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 現已成為 SAP 公司，為數位行銷領導者和企業主提供唯一的全通路客戶參與平台，旨在加速業務成果。透過快速將所需的業務成果與經過驗證的全通路客戶參與策略（從行業領先品牌眾包）結合起來，我們的平台使您能夠加快實現價值的速度，提供卓越的一對一體驗并快速產生可衡量的結果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客戶的首選平台。加入數以千計的領先品牌的行列，他們相信 Emarsys 能夠提供其業務所需的可預測的盈利成果以及客戶應得的高度個性化的全渠道體驗。欲了解更多信息，請訪問 www.emarsys.com
Pipl.ai
pipl.ai
人工智慧驅動的大規模冷外展 您是否正在發送冷外展？如果是 - 繼續閱讀。如果您像我們一樣 - 您可能對當前冰冷的外展自動化工具不滿意。太貴了。大量的手動操作。送達能力差。我們的使命是改變這一現狀。我們提供以下服務： - 從無限的電子郵件收件匣發送行銷活動（是的。我們不會向您收取連接額外電子郵件帳戶的費用） - 為您的所有帳戶提供無限的預熱- 內建潛在客戶電子郵件驗證- 內建潛在客戶資料豐富& 實現 - AI戰役和序列助理&全序列作家還不夠好？這裡還有更多： - 使用圖像、GIF 和影片進行自動個人化 - 將您的行銷活動人工智慧翻譯為 140 多種語言 - 每日送達率報告和網域健康檢查器。這是一...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激發參與度的電子郵件自動化軟體。 透過可推動轉換的個人化內容吸引您的電子郵件受眾。 Upland Adestra 是全球領先的第一人稱行銷電子郵件和生命週期行銷解決方案提供商，為全球和成長型品牌提供服務。
Interseller
interseller.io
Interseller 透過尋找候選人的電子郵件並發送電子郵件序列，幫助招募人員找到候選人並與其建立聯繫。
Mailmodo
mailmodo.com
沒有獲得足夠的轉化？使用這些適用於每個行業的頂級電子郵件流創意來吸引、培養潛在客戶並將其轉化為付費客戶。
Clever Elements
cleverelements.com
最好的電子郵件行銷。超過 250,000 家公司依靠 d 進行電子郵件行銷 Clever Elements 是德國電子郵件行銷服務。他們提供了一個用戶友好的編輯器來設計用於活動和分析功能的電子郵件。
SendPost
sendpost.io
電子郵件 API + SMTP 中繼 我們為開發人員、企業和 ESP 提供可靠地交付、衡量和優化電子郵件所需的工具、專業知識和支持，以便它們每次都能按時到達客戶的收件匣。
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs 是為那些擁有生成電子郵件系統的人創建的。無論您擁有商店、計費、會計、CRM、ERP、CMS 還是專用的行銷自動化系統 - EmailLabs 都將提高您電子郵件的送達率。 ✅ 由於簡單的 SMTP 集成，該服務很快就可以使用。 RESTful API 將允許您與您的 IT 系統完全整合。您也可以使用現成的庫和程式碼範例。 🌐我們在電子郵件送達領域擁有多年的經驗。我們每年發送超過 60 億則訊息。 🚀 了解更多：https://emaillabs.io/en/
MailChannels
mailchannels.com
確保客戶的電子郵件始終送達。 我們的電子郵件傳送平台可防止伺服器列入黑名單並主動偵測電子郵件安全問題。
Mailazy
mailazy.com
Mailazy 是一個事務性電子郵件平台，可滿足重設密碼電子郵件、OTP 電子郵件、歡迎電子郵件等用例的要求。 Mailazy 平台可協助您無縫發送交易電子郵件並追蹤電子郵件的送達率。 Mailazy 使您的應用程式能夠透過簡單的 HTTP REST API 或簡單的 SMTP 整合發送訊息，並消除發送事務電子郵件的複雜性。無需擔心您的交易電子郵件是否已到達客戶的收件匣，而是專注於諸如建立出色的產品和發展業務之類的重要事情。讓 Mailazy 有效地將電子郵件發送到客戶的收件匣。立即取得存取權限！