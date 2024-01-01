客戶對客戶 (C2C) 社群行銷軟體 - 最受歡迎的應用程式

C2C 社區行銷軟體使組織能夠建立和監督線上社區，客戶可以在其中與其他使用者聯繫並隨時了解社區活動。這些軟體解決方案提供了促進社區發展、促進會員入職、分發品牌材料、管理和推廣活動以及分析社區指標的功能。企業利用 C2C 社群行銷軟體來提高品牌忠誠度、促進客戶參與度並吸引新客戶。
提議新的應用程式
Facebook Groups
facebook.com
群組是與某些人交流共同興趣的地方。您可以為任何事情創建一個群組——家庭聚會、下班後的運動隊或讀書俱樂部。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位於美國的活動管理和票務網站。該服務允許用戶瀏覽、建立和推廣本地活動。該服務向活動組織者收取費用，以換取線上票務服務，除非活動是免費的。Eventbrite 於 2006 年推出，總部位於舊金山，並於 2012 年在英國開設了第一個國際辦事處。該公司目前在納許維爾、倫敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨爾本、門多薩、馬德里和聖保羅。該公司於2018年9月20日在紐約證券交易所上市，股票代號為EB。
Kommunity
kommunity.com
Kommunity 是一個以社區為中心的終極社交活動平台，可在本地和國際上發展您的社區，輕鬆組織活動並在一個地方與您的會員進行交流。
NationBuilder
nationbuilder.com
旨在為您的組織、運動和活動提供動力的軟體。
DownToMeet
downtomeet.com
DownToMeet 是一個組織、尋找和參加團體活動的平台。如果您想結識您所在地區的人並找到新朋友，那麼您就屬於這裡。
Thonest
thonest.com
圍繞您的產品或服務進行引人入勝的討論 產品和軟體動態討論的終極平台。發起對話、分享見解並無縫協作。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一個由 AI 驅動的婚介 SaaS 平台，可為大規模的策劃介紹提供支援。組織可以無縫地邀請所選受眾選擇加入定期、個人化的一對一或同儕小組聯繫，Orbiit 負責處理所有溝通、配對、安排、回饋收集和分析。使用 Orbiit 報告 87 NPS 的領先公司和社群（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）為參與者帶來了切實的成果，並在這些聯繫上實現了強勁的投資回報率。
Peatix
peatix.com
透過群組發展您的社區，使用 Peatix 強大的網頁和應用程式工具宣傳和管理您的活動。簡單、透明、費用低。以客戶為中心的支援。