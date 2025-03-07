客戶關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

找到合適的軟體和服務。
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CRM軟體是客戶關係管理的簡稱，旨在有效地追蹤和管理客戶關係。它是一個記錄和組織企業、潛在客戶和現有客戶之間互動的綜合系統。該軟體將重要的客戶資料（包括聯絡資訊、互動歷史記錄和交易摘要）整合到集中的最新記錄中。 CRM 軟體主要用於銷售部門，可作為銷售人員自動化 (SFA) 的中心樞紐。它可以與各種其他業務應用程式無縫集成，例如電子商務平台、行銷自動化軟體、客戶服務軟體和CPQ軟體。這種整合可確保在整個客戶旅程中同步且增強的客戶體驗。 一些 CRM 解決方案提供廣泛的整合客戶相關功能，提供一體化功能，包括行銷自動化、幫助台、電子商務工具、ERP、專案管理或網站管理。這種全面的方法無需額外的解決方案，對中小型企業特別有利。另一方面，獨立的 CRM 解決方案主要專注於與銷售相關的功能，例如聯絡人、帳戶和管道管理，沒有廣泛的營銷、幫助台或其他非銷售相關的功能。
提議新的應用程式
Hubspot
hubspot.com
HubSpot提供了一個完整的營銷，銷售，客戶服務和CRM軟件的平台，以及方法，資源和支持，以幫助企業發展更好。開始使用免費工具，並隨著成長而升級。 借助營銷中心，您的所有營銷工具和數據都在一個易於使用，功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間，並獲得所需的所有上下文，以提供個性化的體驗，以吸引和轉換合適的客戶。另外，營銷人員可以將數據保持在他們所做的一切的中心，因為營銷中心是作為HubSpot CRM平台的一部分而建造的。當使用完整的CRM平台時，營銷人員可以實現與銷售的無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗証投資。無論是策略，服務還是軟件，HubSpot都可以使您擴展公司，而不是複雜性。 HubSpot擁有您需要更好成長的一切。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com，Inc。是一家總部位於加利福尼亞州舊金山的美國雲軟件公司。它提供（CRM）客戶關係管理服務，還出售了一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務，營銷自動化，分析和應用程序開發。 2020年，根據員工的滿意度調查，《財富》雜誌在其“工作前100名公司列表”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用Zoho的在線生產力工具和SaaS應用程序進行整個業務。超過5000萬用戶在全球範圍內信任我們。嘗試我們永遠的免費計劃！
HighLevel
gohighlevel.com
Highlevel是一個白色標籤的銷售和營銷平台，適用於數字代理商和顧問。功能包括帶有智能清單的CRM，電子郵件，2向SMS，合併的SMS/Messenger/Instagram DM/WhatsApp/GMB聊天，出口通話，呼叫跟踪，呼叫錄音，電源撥號器，表單構建器，調查構建器，調查構建器，漏斗構建器，漏斗構建器，網站構建器，網站構建器，網站構建器，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，，網站構建器，網站構建器，，構建器，網站構建器，網站構建器，，構建器在線調度，工作流程自動化，報告，Webhooks等！代理商帳戶包括可以克隆的無限子（位置）帳戶，以加快設置的速度。將自己的Twilio＆SMTP憑據帶給您的帳戶供電，使您可以通過電子郵件，電話和短信訪問批發費率。從14天的免費試用期開始！
ConnectWise Manage
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
Pipedrive
pipedrive.com
每個公司都需要正確的工具來開花。為了擴展您的業務，您需要可訪問的軟件，提供正確的功能，快速掌握並突出關鍵機會。 PipEdrive是一種以銷售為中心的CRM（客戶關係管理）工具，該工具具有各種大小的愛使用。有100,000多個付費客戶跨越179個國家，我們的CRM簡單而強大的設計將銷售團隊吸引到優先級的可用性。當使用Pipedrive時，沒有什麼可以落在裂縫中，可以使您的團隊花費更少的時間歸檔和更多的時間銷售，而CRM軟件既敏捷又強大。 Pipedrive旨在幫助小型企業發展。十多年來，我們一直致力於建立最好的CRM - 銷售人員和銷售人員的CRM。結果是一種易於使用，有效的銷售工具，可以集中您的數據，幫助您可視化整個銷售流程並贏得更多交易。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise PSA（以前稱為 ConnectWise Manage）專為銷售、服務和支援技術的公司而設計，是全球領先的業務管理平台。技術解決方案提供者 (TSP) 依靠 ConnectWise PSA 來實現更大的責任感、營運效率和獲利能力。 ConnectWise PSA 利用雲端促進業務流程自動化、幫助台管理和客戶服務、銷售、行銷、專案管理和業務分析，從而大大簡化公司的營運。 ConnectWise PSA 是一個集中式樞紐，為 TSP 提供端對端視圖並完全控制其業務。 ConnectWise PSA 也為其用戶提供了強大的創意、專家和解決方案網路。身為科技服務業的資深人士，ConnectWise PSA 15 年來一直是科技公司的首要業務管理平台。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一個為獨立企業主、自由工作者和服務專業人員而設的商業工作區。它以專業體驗連接所有客戶接觸點，包括數位表格、報價、合約、發票、數位支付、通訊、日程安排，甚至客戶入口網站。 Bloom 是一整套適合現代創意人士、自由工作者和小型企業的商業工具。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個世界領先的項目管理平台，旨在為組織自由計劃，跟踪，管理和交付各種複雜項目。 全球有20,000多家企業和6,000個機構信任。該團隊通過提供市場上最先進的產品管理平台來不斷與客戶合作。 無論您是公司所有者，團隊負責人，項目經理還是個人貢獻者，團隊合作都可以為您提供所有無縫管理日常活動的工具。該應用程序提供了與同事在項目上合作的功能，保持工作流程的整體視圖，管理任務，跟踪資源，日誌時間以及最重要的是，按時交付項目。
Copper
prosperworks.com
銅是唯一建議用於Google Workspace應用程序的客戶和項目管理工具。與潛在客戶聯繫，贏交易，交付項目並創建重複客戶。所有這些都易於使用。加入30,000多個服務業務，建立更有價值，持久的關係。 從我們的移動應用程序中收集網站聯繫表或掃描名片的潛在客戶。輕鬆地引導您的銷售管道。管道標誌和報告可幫助您保持一切動態。一鍵單擊將新客戶過渡到您的入職或項目交付管道。直接在管道上管理下一步和任務，而無需單擊項目。 Copper與Google的集成無縫地與您的Gmail，日曆和驅動器無縫合作，您不必切換選項卡即可添加潛在客戶，跟踪電子郵件對話，查找文件並管理您的營銷和銷售過程中的任務。 和一個新人說話？通過我們的Chrome擴展名直接從Gmail添加新觸點。懸停在任何銅接觸上，以獲取豐富的，上下文化的溝通和活動細節。將CRM提醒和任務與Gmail收件箱一起浮出水面。通過電子郵件模板，自動化和合併字段加快電子郵件響應。 根據您的電子郵件互動，Google聯繫人和銅建議添加新的潛在客戶並更新舊線索。手動數據輸入已成為過去。您的Google日曆也進行了改頭換面。您可以直接從Google日曆中查找事件詳細信息，客戶互動和材料，而不會破壞工作流程。 停止尋找文件，它們就是您需要的文件。文件和Google文檔會自動與您的銅聯繫記錄同步。快速在公司跨公司和交易記錄中快速浮出水面，並根據您的電子郵件活動輕鬆地將建議的文件附加到Gmail中。 通過自定義報告構建器將任何數據直接從銅導出到Google表格，或將其連接到Looker Studio以可視化銅數據遠端其他數據源。
Salesflare
salesflare.com
試試 Salesflare，這是一款適用於銷售 B2B 的小型企業的排名第一的簡單 CRM。與 Google 和 Outlook 整合。充分移動。根據現有數據自動化您的 CRM。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 連接您在業務中使用的每個工具和管道，以便在客戶生命週期的每個狀態下吸引客戶。利用來自電子郵件行銷、社交媒體、數位廣告和您的網站的數據，與您的聯絡人量身定制個人化的接觸點，確保您的行銷有效、有吸引力且令人難忘，而不會浪費您的時間。我們讓自動化為您服務，讓您可以專注於使您的業務與眾不同的個人風格，並確保您沒有錯過與任何客戶的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 執行哪些操作？ - 在所有客戶接觸點上實現自動化個人化體驗- 追蹤整個客戶生命週期中的買家偏好、行為和許多自訂屬性，以進行更深入的細分和更有效的推廣- 基於幾乎任何參數自訂發送，以便您的訊息始終針對正確的目標受眾- 使用整個客戶生命週期的數據為每個客戶選擇最佳內容、發送時間和交付渠道- 以最小的努力創建完全定制的營銷活動，然後根據客戶行為即時改善您的發送策略- 複製1-無論您的業務有多大，為每位客戶提供 1 種個人體驗
Podio
podio.com
Progress Podio是一個靈活的自定義協作數據庫，使您能夠加速並簡化工作。一個多合一的解決方案，可加速生產率，數字化基本過程，簡化數據收集並在一個安全工具中自動化文檔工作流程。 Progress Podio可以自動化，運營並確保重要的業務並記錄降低體力勞動並提高效率的過程。通過多功能表單，功能強大的數據收集以及自動化的客戶端和文檔工作流程轉換工作方式，並通過幾個簡單的單擊來自定義。 從創意機構，法律服務，會計師事務所，房地產，建築 /製造業等關鍵行業，再到主要部門領域 - 銷售，人力資源，市場營銷，法律，財務。波迪奧（Podio）連接不同團隊和不同流程的能力有助於成千上萬的公司在一個地方優化其整個運營。 使用Progress Podio，為您的團隊提供一個單個工具，以使及時在一個工具中統一的過程自動化。從簡化客戶端數據收集到自動化客戶端互動和協議，Progress Podio簡化了您的業務最核心活動。
Softr Studio
softr.io
Softr.io 可讓您在幾分鐘內為您的企業建立用戶端入口網站和內部工具，無需編寫程式碼。它可與 Airtable 和 Google Sheets 搭配使用。加入超過 90,000 個團隊，為其客戶或合作夥伴建立入口網站、員工內部網路、專案管理工具、儀表板、CRM 等。
Bigin
bigin.com
Bigin 是專為小型企業打造的輕量級 CRM。它配備了易於使用的介面，使管理管道、添加註釋、更新記錄和安排後續行動變得容易，並有助於專注於最重要的事情 - 完成更多交易。
Deskera
deskera.com
Deskera是一個屢獲殊榮的集成平台，使SMB可以使用更少的工具更快地擴展。從便利店到製造工廠，成千上萬的中小型企業使用Deskera來管理會計，庫存，工資單，銷售和營銷自動化。
Canopy
canopytax.com
擺脫會計師事務所的束縛，從單一的中央中心管理您的團隊、客戶和任務。 Canopy 是一款基於雲端的會計實務管理軟體，專為稅務、簿記和會計師事務所建置。發送提案、接受付款以及介於兩者之間的一切 - 無需額外登入、過多點擊或壓力。實踐管理套件專為適合您的公司而構建，提供運營現代會計師事務所所需的一切，包括客戶管理、時間和計費、文件管理、稅務解決方案（僅舉幾例）以及工作流程和自動化，讓一切變得更加輕鬆。釋放效率。解鎖有意義的客戶關係。解鎖輕鬆上傳的文件、自動化、更快的支付，甚至是人工智慧。使用 Canopy，您可以解鎖您一直想要的公司。免費試用 Canopy 15 天，或與客戶經理聯繫以獲得客製化簡報。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一個統一的 CX 平台，使您的銷售、行銷和支援團隊能夠在單一介面上協同工作。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可幫助公司和企業家內部和外部提高效率的軟件。我們的平台提供CRM，聯絡中心，網站建設者，在線商店，營銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的Intranet，任務和項目管理，實時文件共享和存儲，通信工具和組織。 HR Essentials和AI內置在Bitrix24結構中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一項計劃，該計劃於2012年4月作為基於雲的服務啟動。現在，它可以在雲和本地中使用。 2024年，我們公司擁有超過1200萬個組織。 Bitrix24為從小型組織到財富500家公司的客戶而感到自豪。
Method CRM
method.me
Method:CRM 是 QuickBooks 桌面和線上用戶排名第一的 CRM，在 Intuit 的 apps.com 上擁有 1,300 多條五星級評論。使用 Method:CRM 的專利 QuickBooks 整合可實現客戶資訊、發票、付款等的即時雙向同步，讓您的資料始終保持最新！更好的是，您可以將時間重新投入到日常工作中，因為 Method:CRM 可以自動執行銷售線索收集以及估算和發票建立流程。透過 Method:CRM，您的工作效率將大幅提升，並且可以一勞永逸地告別重複資料輸入！方法：CRM 的內建線上客戶入口網站旨在提升您的客戶服務並讓您的客戶回頭客更多。透過 Method:CRM 強大的活動追蹤功能以及即時獲得的每位客戶的 360 度視圖，輕鬆採用數據驅動的行銷和銷售方法。
Salesmate
salesmate.io
大多數 CRM 都是僵化的、不靈活的，並且會為組織帶來大量資金，而 Salesmate 恰恰解決了這些痛點。 Salesmate 是一種靈活、可自訂且經濟高效的解決方案，適用於組織中的多個團隊。該平台透過提供內建工具、節省整合成本和高度客製化功能來解決這些問題。 Salesmate 的核心是 CRM 模組，銷售、行銷和成功團隊可以在其中輕鬆管理聯絡人、潛在客戶、客戶、訂閱者和日常活動。有了這些要素，CRM 模組附帶了一線團隊每天都可以使用的內建工具，例如通話、簡訊、管道管理、交易、對話等等。更高銷售業績的核心原因之一是能夠自動化營運並節省更多銷售時間。這是 Salesmate 提供工作流程和序列的地方。工作流程可自動執行交易分配、任務分配或基於日期的溝通等任務。而序列可以根據您的條款和條件自動進行後續操作。借助業界首款人工智慧副駕駛，銷售團隊中的每個人都可以獲得個人協助。 「Sandy AI」可以為您預訂會議、起草電子郵件或添加註釋。您所需要做的就是 – 只需詢問即可！我們知道，只有當行銷團隊產生高品質的銷售線索時，銷售團隊才能發揮作用。這就是 Salesmate 幫助行銷團隊建立和執行高度個人化的行銷活動並覆蓋更廣泛的受眾的地方。不僅如此，行銷團隊還可以追蹤網站訪客，使用表單或潛在客戶生成機器人收集潛在客戶，對每個潛在客戶進行評分，建立行銷旅程，並將最好的MQL 發送給銷售團隊以獲得更大的成功。最後，優秀的客戶服務團隊可以真正控制企業的留任率、參與度和收入。因此，Salesmate 提供即時聊天、聊天機器人和共享收件匣等工具，為您的客戶提供最佳體驗。當然，您需要洞察力來預測趨勢、保持敏捷並在成長之旅中做出決策。在這裡，儀表板、範本、自訂報告和見解將提供您所需的一切，幫助您了解團隊和業務的進展。從潛在客戶開發到一流的客戶體驗，Salesmate 可以滿足您團隊中每個人的需求。 Salesmate 有 15 天免費試用期，您可以探索平台的每個角落，而無需透露信用卡詳細資訊。它安全可靠，可供團隊中的每個人嘗試。
Attio
attio.com
Attio 是未來的 CRM。 Attio 以數據驅動、完全可自訂且直覺的協作方式提供客戶關係管理，推動您的業務發展。各種規模的公司——從當今發展最快的新創公司到世界上最大的企業——都使用 Attio 來建立他們想要的 CRM。
Freshsales
freshworks.com
通過上下文驅動的銷售加速您的收入 個性化參與度，縮短銷售週期並通過Freshsales發展業務 功能包裝的產品套件，適用於各種尺寸的企業。您的團隊會喜歡的令人耳目一新的雲軟件。支持|銷售| ITSM |雲PBX
Amwork
amwork.com
Amwork 是一個平台，為企業提供強大的建構器來創造獨特的工作空間，從而簡化其業務流程。該公司的建構器旨在使企業能夠使用 CRM、專案管理、人力資源以及與業務工作流程相關的所有內容等模組來建立自訂工作區。這有助於企業更有效、更有效率地協作，讓員工和合作夥伴無縫協作。 使用 Amwork 的主要好處之一是設定流程簡單，不需要編碼知識，使其成為各種規模企業的理想解決方案。該平台提供了一套重要的工具，使企業能夠實現流程自動化並減少手動工作量，從而提高生產力和獲利能力。 透過使用 Amwork，企業可以從有組織且簡化的日常營運方法中受益。此平台的 CRM 模組可協助企業管理客戶交互，而專案管理模組使團隊能夠高效協作和管理專案。人力資源模組有助於管理員工記錄、福利和其他與人力資源相關的任務。借助 Amwork，企業可以在一個中心位置管理所有這些任務，從而簡化工作流程並減少錯誤。 總的來說，Amwork 是一個重要的平台，它為企業提供必要的工具來簡化業務流程並改善協作，從而提高生產力和獲利能力。 簡單的設定流程：Amwork 的平台旨在使設定過程變得簡單，並且不需要編碼知識。這使其成為各種規模企業的理想解決方案，使他們能夠以最少的努力快速入門。 自動化和減少手動工作量：Amwork 提供了一套重要的工具，使企業能夠實現流程自動化並減少手動工作量。
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養現有客戶，以在當今的競爭格局中實現收入最大化。 效率觸手可及 透過包含最新變數的預設回覆來節省時間。建立全面的幫助中心來解決常見問題並減少重複查詢。利用自助服務和自動化工具進行更有意義的對話。隨時隨地使用適用於 Android 或 iOS 的 Brevo Conversations 行動應用程式。 無縫整合和數據整合 Conversations by Brevo 無縫整合了 Brevo 產品及其他產品，為您提供統一的客戶指揮中心。透過與 WordPress、Shopify、WooCommerce 等的深度集成，輕鬆管理您的行銷管道等。簡化運輸、退貨、評論、忠誠度計劃和其他基本業務功能。透過將所有相關數據收集並整合到一處，全面了解每位客戶。 加入超過 50 萬家選擇 Brevo 的企業，體驗 Conversations by Brevo 的強大功能和簡單性。無論您是小型企業還是大型企業，我們都有量身訂製的方案來滿足您的需求。
EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、經濟實惠的一體化行銷、銷售和支援 CRM 軟體，為全球 29500 多家成長型公司提供支援。 EngageBay 幫助公司獲取、吸引、培育網路訪客，並將他們轉化為滿意的客戶，並將業務增長 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 簡單而強大的一體化CRM - 易於使用的營銷自動化軟體- 電子郵件營銷- 免費實時聊天軟體- 強大的幫助台軟體- 電子郵件序列- 登陸頁面- 用於捕獲在線潛在客戶的Web 表單- 跨行銷、銷售和支援部門的 360 度客戶視圖 - 預約安排軟體 - 聯絡人管理軟體 - 免費 CRM 軟體等等。
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM 是一個申請人追蹤系統。 Recruit CRM 在 60 多個國家/地區使用，具有強大的功能，如簡歷解析器、行動應用程式、API 整合、電子郵件用戶端和數百個免費招聘板。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一個由人工智慧驅動的行銷平台，受到全球 1000 家企業的信賴，可實現行銷自動化和集中化，同時為受眾提供引人入勝的個人化體驗。機構和合作夥伴直接或透過白標設定使用 VBOUT 來建立自訂計劃、管理子帳戶以及將一個客戶帳戶的資產共享給多個客戶帳戶。 使用 VBOUT，您可以： * 從一處管理您的所有社交媒體。 * 透過建立和發送獲勝的電子郵件活動與您的客戶互動。 * 無需編碼即可設計令人驚嘆的個人化動態登陸頁面。 * 使用直覺的視覺生成器創建自動化。 * 培養潛在客戶，從點擊到成交，甚至更進一步。 * 輕鬆增加和維護您的受眾群體清單。 * 在可自訂的儀表板上追蹤和分析您的所有行銷活動。 該平台具有簡單的拖放登陸頁面和表單、直覺的視覺自動化建構器、社交媒體管理、電子郵件行銷工具以及用於各種行銷活動的不斷增長的預先建立範本庫。深入的本地分析和潛在客戶追蹤使行銷人員能夠全面了解他們的管道、清單參與度和行銷活動績效。 成長型企業和機構信賴 VBOUT 的靈活平台和屢獲殊榮的免費高級支持，幫助他們吸引合適的客戶、將更多訪客轉化為客戶，並在一個易於使用的平台上開展完整的營銷活動。
Keap
keap.com
Keap 是一款一體式 CRM 以及銷售和行銷自動化平台，旨在發展您的業務。透過 Keap，您可以輕鬆捕捉、組織、追蹤和培養所有潛在客戶，以增加銷售額和收入。為了確保您的成功，Keap 還提供專家指導、深入培訓、出色的支援和專門的企業家社群。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地專業服務企業的使用和喜愛，用於管理其客戶工作並實現盈利。基於端到端雲端的平台可以管理客戶工作交付的各個方面，從潛在客戶到付款，包括銷售、專案、票據、保留、時間表、資源等，無論您身在何處。客戶工作管理平台著重時間和金錢，讓您全面了解最新的業務數據和財務績效。將客戶通訊、活動和工作集中在一個平台上，您始終知道事情在哪裡，而無需請求狀態更新。 Accelo 簡化了整個業務和團隊的工作流程並提高了效率，以增強可見度和協調性，幫助領導者經營業務，幫助專業人員專注於最重要的工作。透過利用強大的自動化功能，管理人員能夠輕鬆地在預算範圍內按時交付專案。 Accelo 的最新且安全的分析使領導者有信心做出明智的決策，確保業務的成長和繁榮。
Less Annoying CRM
lessannoyingcrm.com
成千上萬的小型企業使用 Less Annoying CRM 來管理聯絡人、追蹤銷售線索並掌握後續情況。免費客戶服務讓設定變得簡單。
VipeCloud
vipecloud.com
具有令人耳目一新的人性化風格的成長軟體。 CRM、電子郵件行銷、社群貼文、簡訊、影片電子郵件、整合等等。 您獲得的支援越好，您的業務發展就越快。
Markate
markate.com
Markate.com：家庭服務提供者強大的 CRM、工作管理和行銷自動化工具 Markate 應用程式非常適合每個尋求經濟實惠、行動就緒、易於使用的端到端管理解決方案的服務企業。了解 Markate 如何幫助您的業務。 * 您的業務，Markate 為您服務 Markate 與您合作，共同努力實現您的業務目標。 * 簡化您的營運以提高效率 旨在減少文書工作、自動化流程並節省您的時間。 * 經濟實惠、靈活的解決方案，滿足您的需求 旨在為小型企業提供支持，幫助他們更有效率地運營，同時最大限度地減少開支。 * 最大化時間、資源和利潤 它可以簡化您的運營，以便您可以專注於真正推動業務發展的事情。 * 終身留住客戶 配備旨在提高客戶保留率的行銷工具，這是您業務成功的關鍵因素。
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com 專為數位行銷代理商設計。它提供一站式平台，您可以在其中管理搜尋引擎優化、點擊付費、網頁設計和開發以及其他項目，管理銷售、客戶關係發票和帳單以及整體支援。
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全整合的 CRM，具有銷售追蹤、聯絡人管理、行銷自動化、網路分析、雙向電子郵件、電話、幫助台以及簡潔的現代介面。透過敏捷 CRM，中小型企業現在可以： * 使用簡單而強大的拖放編輯器自動化行銷、銷售和客戶保留流程 * 將網站訪客直接轉換為 CRM 中的潛在客戶 - 根據網路或電子郵件活動自動培養、追蹤和評分潛在客戶 * 啟用多管道通信，能夠從同一頁面打電話給聯絡人、發送電子郵件或推文 * 監控客戶行為並獲取客戶活動的即時警報 * 在一個地方管理幫助台票證以及所有客戶歷史記錄 * 在一頁中詳細記錄所有客戶的詳細資料和通訊歷史記錄，並按時間順序排序 * 使用廣泛的整合在一個頁面上查看來自各種其他業務應用程式的客戶數據
Vtiger
vtiger.com
Vtiger是領先的CRM解決方案，該解決方案在行業領先的開源核心上進行了架構。超過300,000家公司信任其核心銷售，營銷和支持功能。 Vtiger一直被頂級評論網站始終被認為是CRM領域的領導者。 借助新的Vtiger Cloud CRM V9，公司可以以一小部分成本訪問AI/ML驅動的企業級CRM功能。使您的團隊能夠在Vtiger的整個客戶購買旅程中提供出色的客戶體驗。註冊無義務15天的自由試驗，以測試平台。 Vtiger的使命是構建軟件，該軟件為中小型企業的面向客戶團隊提供了與客戶建立富有成果和持久關係的能力。 Vtiger CRM在一個地方為您提供了360度的所有客戶信息，並通過實時操作和對話見解來幫助您優化銷售，支持和營銷接觸點。 Vtiger CRM可幫助團隊在整個客戶生命週期中創造令人愉快的體驗 - AI驅動的CRM和強大的自動化工具可幫助銷售團隊專注於合適的交易並實現增長。 借助Vtiger，請獲得統一的CRM打破孤島，並在同一頁面上以單一的真實來源獲得營銷，銷售和支持。 通過多個渠道與客戶互動來提供卓越的客戶體驗和支持。 使用Android和iOS的移動應用程序來管理您的工作。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受團隊喜愛的現代化、經濟實惠的 CRM。它易於使用、易於自訂，並可隨著公司的發展而擴展，解決傳統 CRM 無法解決的常見痛點。 Insightly 協助團隊建立和轉換銷售管道、提高生產力並建立持久的客戶關係。在一款易於使用、靈活且安全且可隨您的業務擴展的CRM 中集中管理您的所有客戶、銷售和業務數據（潛在客戶、聯絡人、電子郵件、事件、報價、項目、任務、機會和業務報告） 。利用 Insightly 的企業級產品、價格手冊和報價 (PPQ) 功能提高銷售效率和透明度。在 Insightly 平台內快速搜尋、追蹤和管理數百萬種不同的產品和服務。將產品和服務與個人機會連結起來，消除人為錯誤、瓶頸和不一致。借助 Insightly 的 PPQ，您的現場團隊只需點擊幾下即可為其機會產生自訂報價、合約和建議。完全控制並了解您銷售的產品、銷售對象、銷售時間和價格。使用 Insightly 的自訂物件和應用程式根據您獨特的業務需求和偏好自訂工作流程和流程，確保高採用率和滿意度。使用 AppConnect 將 Insightly 與 500 多個流行應用程式整合。 Insightly 的本機CRM 整合包括： Gmail Google Workspace 和Google Apps Google Drive Quickbooks Online Xero Slack Dropbox Box MailChimp Evernote Zapier Facebook Lead Ads 等等...使用適用於Android 和iOS 的屢獲殊榮的行動應用程式隨時隨地管理一切。掃描名片並一鍵上傳所有信息，即時更新項目和記錄，並使您的現場團隊能夠在客戶所在地創建和更新機會。 Insightly CRM 在任何垂直領域都很強大，客戶可以在同一平台中添加用於行銷自動化、客戶服務和整合的配套產品。
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Thryv 讓客戶可以輕鬆地： * 透過評分和評論、社交存在和準確的搜尋結果在線找到您。 * 輕鬆即時地互動、接收提醒、發送簡訊和電子郵件以及安排約會。 * 輕鬆付款，立即收到收據，知道它是安全可靠的並選擇付款方式。 * 與要求他們回覆的自動訊息保持聯繫，保持聯繫並要求評論。 Thryv 屢獲殊榮的軟體正在幫助美國、加拿大和澳洲的 45,000 多家企業轉變其開展業務和管理客戶的方式。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齊全的 CRM，可協助您的團隊組織起來，了解日常工作，並透過您的銷售團隊真正喜歡的強大、易於使用的銷售平台完成更多工作。透過即時可見性更聰明、更快速地工作，使銷售團隊能夠事半功倍。透過將所有工具集中在一處，加快週期時間、達成更多交易、節省時間、改進業務流程並確保不會出現任何遺漏。透過 FreeAgent CRM，讓您的業務擺脫電子表格和電子郵件的束縛，贏得您的工作日。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一個多通路行銷自動化平台，用於多方面的業務推廣和客戶保留。 SendPulse 讓您可以發送電子郵件和簡訊行銷活動，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天機器人與客戶合作，並在短短 15 分鐘內建立登陸頁面。 SendPulse 還提供了一個用於創建線上課程的平台。您可以使用 SendPulse 的免費 CRM 輕鬆追蹤所有行銷活動和客戶資訊。
Claritysoft
claritysoft.com
Clarity CRM 獨特地融合了簡單性、實用性和靈活性，透過直覺、完全可自訂的介面提供強大的行銷自動化、銷售自動化、客戶服務工具等。 Claritysoft 的 Clarity CRM 的設計非常注重可用性，旨在增強使用者體驗並最大限度地提高使用者採用率。 Clarity CRM 以極低的成本為您提供企業級的強大功能和功能。
Nimble
nimble.com
Nimble 是一款面向整個團隊的以關係為中心的 CRM。借助可自訂的聯絡人記錄和易於使用的看板式工作流程，管理客戶資訊從未如此簡單。 Nimble 可以輕鬆地與 Microsoft 365 和 Google Workspace 集成，從您的所有平台收集聯絡人和潛在客戶，而我們的自動化工具則可以處理繁忙的工作。專注於最重要的事情 - 發展您的業務和培養關係，因為 Nimble 可以簡化您的工作流程以實現最大生產力。
Snov.io
snov.io
Snov.io 是您發展業務所需的一切！憑藉其屢獲殊榮的潛在客戶開發、電子郵件驗證、自動電子郵件推廣、電子郵件預熱和客戶管理工具，您可以自動化並加速大規模銷售。
Birdy
mybirdy.co.uk
MyBirdy 是一個集中式 CRM 解決方案，可在多個裝置上使用，從世界任何地方管理您的銷售、任務、客戶等。
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
銷售人員的CRM用於銷售人員 Pipeline成立於2006年，是中小型企業最受收養的CRM，賦予了整個行業的銷售團隊的能力，以建立改變遊戲的關係。管道圍繞易於使用且可自定義的用戶體驗，以銷售為中心的功能以及領先的客戶支持和服務構建。如今，60個國家 /地區的18,000多名用戶使用管道來吸引其銷售，加速機會並完成更多交易。 Pipelinecrm是一家全方位的銷售CRM，以其簡單，強大的功能和世界一流的客戶支持而聞名，沒有高價標籤。 這種高級可自定義和自動化的CRM系統幫助許多基於服務的企業輕鬆地管理聯繫人，潛在客戶，廣告系列和團隊合作，以消除用戶消除摩擦，加速銷售並將一次性購買者轉變為終身客戶。 獲取銷售CRM平台，可提供簡單的設置，無縫集成，完整的自定義和直觀的工具。使用Pipeline CRM軟件，您將擁有加速銷售所需的一切。
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客戶體驗的同時實現收入目標非常困難。 Zendesk Sell 讓一切變得簡單。 Zendesk Sell 是一款現代銷售 CRM，可協助您增加收入，設定快速、直覺且易於喜愛。 Sell 具有生產力工具、高級分析以及從銷售到服務的完整客戶視圖，透過一個集中的工具提供您的銷售團隊所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 產品組合的一部分，旨在創造更好的客戶體驗。 Zendesk 以 30 多種語言為多個行業的超過 160,000 名客戶提供服務。 Zendesk 總部位於舊金山，並在全球設有辦公室。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行動為中心的銷售 CRM，可協助中小型企業控制其銷售。專注於下一步需要做什麼，跟進每一個線索，讓團隊保持一致，並完成更多交易，一次一項銷售行動。節省時間並自動化您的管理和資料輸入。從網路上的任何地方點擊即可產生潛在客戶。透過 iOS 和 Android 行動應用程式隨時隨地獲得 CRM 的優勢。在 37 秒內建立交易並發送銷售報價。有什麼問題嗎？我們透過電子郵件、電話和聊天提供支援。
Indy
weareindy.com
使用 Indy 為自由工作者提供的一體化 CRM 軟體尋找線索、撰寫提案、規劃專案、追蹤工作、與客戶聊天以及發送發票。免費試用！
Shape Software
setshape.com
Shape 是專門建置的銷售和行銷自動化軟體，具有可針對任何企業進行配置的預先建置功能。易於使用的介面為您的團隊提供支持，並將您業務的各個方面整合到一個人工智慧平台中。 Shape Software 為您的團隊提供了一個協作空間，讓他們在所做的一切事情上保持一致和高效，無論是簡化銷售管道、透過行銷序列和數位廣告吸引更多潛在客戶、培養客戶關係、無縫溝通還是追蹤項目。立即開始透過 Shape 增加您的收入。
Striven
striven.com
您的業務處於最佳狀態。 Striven 是一款一體化業務管理軟體，提供您增加收入、高效工作和改善營運所需的一切。 Striven 是一個完整的軟體解決方案 - 我們將會計、銷售、專案、管理和報告所需的所有核心功能組合到一個簡單的系統中。簡化、統一、繁榮。有了 Striven，您將不再需要單獨且未連接的軟體應用程式。最後，您可以在任何地方、任何裝置上運行整個業務。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助您入職，還可以幫助您滿足您的軟體需求。
SaleSmartly
salesmartly.com
全渠道客戶通信平台，集成實時聊天，WhatsApp，Facebook Messenger，Instagram，Telegram，Line，Line，Email，Wechat。 所有功能可幫助您提供更快，更好的支持： *將所有多通道消息集中到一個地方 - 通過實時聊天，Messenger，WhatsApp，Telegram，Instagram，Instagram，Line，Email，Email，Wechat等通過實時聊天，Messenger，WhatsApp，Telegram，Line，Email，Wechat等無縫從事銷售，營銷或服務，確保統一的客戶體驗。 *通過我們的內置自動化消除重複性任務，可以在幾秒鐘內完成客戶支持，而不是數小時 - 降低響應時間並提高效率。更智能工作，不要更努力，因此您可以專注於發展業務。 *共享的聊天使團隊可以有效地與紀律和計劃合作 - 將所有消息傳遞渠道合併為一個後端，並在具有自動化聊天分佈和內部會話分佈的團隊之間有效合作。 *有效，方便地細分，在一個地方跟踪和分析客戶 - 創建聯繫數據庫，訪問完整的聯繫活動歷史記錄，瀏覽歷史記錄並將您的數據與信息系統同步。 *跟踪關鍵指標和趨勢 - 多維視覺指標清楚地顯示了查詢類型，頻道，客戶，產品，銷售等之間的聯繫。使數據易於衡量和共享，以幫助您制定業務計劃。 *講客戶的語言，即使不是您的母語 - 我們的實時翻譯使您能夠自信地與客戶交流並利用國際市場。
Capsule
capsulecrm.com
簡單但功能強大的 CRM。加入超過 10,000 家全球企業，發現管理聯絡人、銷售和發展持久關係的更簡單方法。