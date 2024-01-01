人工智慧聊天機器人軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 喀麥隆

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
AI 聊天機器人代表了人機互動的重大進步，利用尖端的人工智慧 (AI) 技術讓用戶參與與人類互動非常相似的對話。與依賴預先定義腳本的傳統聊天機器人不同，人工智慧聊天機器人採用自然語言理解 (NLU) 和機器學習 (ML) 演算法，以動態且情境相關的方式理解和回應使用者輸入。 人工智慧聊天機器人的核心在於大型語言模型 (LLM)，這是在大量資料集上訓練的複雜機器學習模型。這些模型使聊天機器人能夠產生模仿人類語言模式和細微差別的回應，透過提供個人化和情境適當的互動來增強使用者體驗。透過分析大量數據，法學碩士使聊天機器人能夠理解上下文、預測用戶需求並自主產生有意義的回應。 人工智慧聊天機器人的顯著特徵之一是它們能夠作為獨立產品獨立運行，無需整合到現有應用程式或網站中。雖然一些解決方案提供與專有業務系統的整合功能，但人工智慧聊天機器人被設計為自主運行，為用戶提供無縫、直觀的對話體驗。 人工智慧聊天機器人的多功能性使它們能夠執行廣泛的任務，包括提供資訊、提供建議，甚至產生內容。此外，這些聊天機器人不斷從使用者互動中學習和改進，隨著時間的推移增強其回應能力和功能。透過分析用戶回饋和行為，人工智慧聊天機器人可以適應個人偏好並完善其對話能力，從而提供越來越人性化的體驗。 人工智慧聊天機器人在各個領域都有應用，包括客戶服務、內容生成、個人協助等。它們徹底改變使用者與技術互動的潛力在於它們能夠提供滿足個人需求和偏好的直覺和自適應介面。 要被歸類為人工智慧聊天機器人，產品必須利用NLU 和ML 等先進的人工智慧技術，作為獨立解決方案獨立運行，根據用戶輸入提供個人化回應，從用戶互動中不斷學習和改進，並促進用戶回饋以增強性能。這些標準確保人工智慧聊天機器人能夠提供反映人類互動的複雜對話體驗，同時在不同領域提供實用性。
提議新的應用程式
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT 是一個免費使用的人工智慧系統。使用它進行對話、獲得見解、自動化任務並見證 AI 的未來，所有這些都可以在一處完成。
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一款由人工智慧聊天機器人驅動的研究和會話搜尋引擎，可使用自然語言預測文字回答查詢。 Perplexity 於 2022 年推出，使用網路來源產生答案，並引用文字回應中的連結。
Google Gemini
gemini.google.com
Gemini 讓您可以直接存取 Google 最好的 AI 模型系列，這樣您就可以： - 獲得寫作、腦力激盪、學習等方面的協助 - 從 Gmail 或 Google 雲端硬碟總結并快速查找信息 - 即時產生影像 - 使用文字、語音、照片和相機以新方式獲得幫助 以前稱為巴德。
Claude
claude.ai
Claude 是適合您任務的下一代人工智慧助手，無論規模如何。
Tidio
tidio.com
Tidio 是客戶服務軟體領域的全球領導者。 Tidio 的使用者友善平台使全球 30 萬多家企業能夠為其客戶提供更智慧、更快速的支援。 憑藉全套客戶服務解決方案，Tidio 提供即時聊天、聊天機器人、票務和人工智慧驅動的虛擬支援代理，協助您解決客戶問題並提高轉換率。 Tidio 的軟體可在所有主要內容管理系統、電子商務平台和社群媒體管道上運作。 Tidio 成立於 2013 年，現已擁有 180 多名員工，並在舊金山、甚切青和華沙設有辦公室。 Tidio 為來自 205 個以上國家的各種規模的客戶提供服務，包括梅賽德斯、殼牌和 Praktiker。每月有 5.1 億獨立用戶查看 Tidi...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智慧伴侶。 Microsoft Copilot 利用 AI 的力量來提高工作效率、釋放創造力，並透過簡單的聊天體驗幫助您更好地理解資訊。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資訊。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲端運算服務。該服務於 2011 年 11 月全面推出。 Google Cloud Platf...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客戶服務解決方案，可在自動化和手動支援方面提供無縫的客戶體驗，從而提高客戶滿意度，同時降低成本。我們正在建立一個未來，大多數客戶對話都可以在不需要人工支援的情況下成功解決，使團隊能夠騰出時間來處理更高價值的客戶對話。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在內的超過 25,000 個全球組織依靠 Intercom 提供任何規模的無與倫比的使用者體驗。 Intercom 的平台每月發送超過 5 億則訊息，並可與每月超過 6 億的活躍最終用戶互動。 Intercom 成立於 2011 年，並獲得 Kleiner Perkins、B...
Jasper
jasper.ai
Jasper：商業品牌人工智慧始終以您的品牌聲音在您在線上的任何地方創建內容。 Jasper 是您的創意人工智慧助手，可以以您獨特的品牌語氣學習和寫作。無論你是大膽地、厚臉皮地、正式地說話，還是只在網路上說話（u do u）。此外，Jasper Everywhere 瀏覽器擴充功能使 Jasper 始終陪伴在您身邊，從 CMS 到電子郵件、社交媒體，再到使用 Jasper API 的您自己的公司平台。 最重要的是，Jasper 具有隨著安全協議的發展而保持最新的內建安全功能，可確保您的資料安全和私密。 利用人工智慧創建內容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高品質的 AI 文案工具，...
TypingMind
typingmind.com
Typing Mind 是一個聊天 UI 前端，可讓您透過 API 金鑰使用所有流行 AI 模型的 AI 聊天（ChatGPT、Claude、Azure OpenAI、Gemini 等）。 透過將 API 金鑰與 Typing Mind 等聊天 UI 前端結合使用，您可以享受以下好處： * 您只需按使用量付費（而不是像 ChatGPT Plus 那樣按月訂閱） * 您的聊天對話不會用於 OpenAI/Claude/etc 的訓練。 * 在統一介面內方便地與多個模特兒聊天 * 享受專業、先進的聊天使用者介面和大量功能 * Typing Mind 首先離線且預設私密。您的所有資料、訊息和 API...
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 正在徹底改變內容創建和客戶體驗的格局，成為您製作引人入勝的內容和開發強大的人工智慧聊天機器人的可靠夥伴。我們的平台結合了人工智慧和創造力的力量，為內容創建、音訊生成和圖像製作提供了一整套工具。我們使每個人都可以編寫任何內容、在任何地方發布並以無與倫比的輕鬆方式優化其內容。 我們強大的人工智慧聊天機器人建構器 Botsonic 與 Slack、WhatsApp、Telegram 和 FB Messenger 等平台無縫集成，確保全通路對話不間斷。它還提供人類交接功能，促進從機器人到人類互動的平穩過渡。透過 Zapier 集成，我們可以自動化任務並簡化工作流程，從而增強客戶...
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
Andi
andisearch.com
Andi 正在利用生成式人工智慧尋找下一代。 Andi 為您提供答案，而不是鏈接，就像詢問聰明的朋友一樣。 Andi 使用語言模型與即時數據結合來產生問題的答案，並解釋和總結來自最佳來源的資訊。 由於 SEO 垃圾郵件、廣告和監視資本主義，搜尋被破壞。 Andi 理清雜亂，讓您直接獲得所需的知識。它以易於理解的方式直觀地呈現它，並保護您免受廣告技術和乾擾。
AfforAI
afforai.com
Afforai 是一個人工智慧聊天機器人，可以搜尋、總結和翻譯多個來源的訊息，以產生值得信賴的研究。將冗長的研究文件提供給一堆乾巴巴的合規性要求，並提取您需要的關鍵發現。 Afforai 是您的第二個大腦，幫助您精煉無限的知識來進行值得信賴的研究。研究人員利用我們從數千份文件中搜尋、總結和提取訊息，不受語言和文化障礙的影響。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一個協作平台，2 至 2000 人的團隊可以在其工作中採用人工智慧。 在一個共享工作空間中學習、協作和掌握 AI。 想像這樣一個世界：您的團隊的集體智慧被人工智慧放大，激發創造力，提高生產力並促進創新。 當然，您認識到像 ChatGPT 這樣的法學碩士的潛力，但說服您的整個團隊並不那麼容易。 您希望建立有效的人工智慧驅動的工作流程並與每個人分享人工智慧見解，但您缺少一個實現這一目標的專用平台。 您甚至想知道，“我的團隊是否充分利用了人工智慧的潛力？” 認識 GPT 團隊。
Magai
magai.co
Magai 是一個基於人工智慧的平台，可幫助內容創作者加速創作過程。憑藉直覺的聊天介面和尖端的人工智慧模型，其強大的工具集使用戶能夠快速且準確地生成和完善內容。改變內容製作方式 - Magai 是內容創作的終極解決方案。 Magai 是一個突破性的平台，有望徹底改變您與人工智慧互動的內容生成、編輯和管理方式。 Magai 受到行業領導者的信賴並在多家媒體上亮相，它不僅提供強大的人工智慧聊天機器人模型，而且還提供大量工具，為您的內容創建過程添加令人難以置信的功能。
Relevance AI
relevanceai.com
Relevance AI 是一個綜合平台，旨在幫助企業建立和管理人工智慧勞動力。它提供了招募人工智慧代理商的工具和解決方案，這些代理商可以自動執行從銷售和行銷到客戶支援和營運的各種任務。該平台提供無程式碼建構器，使任何人都可以輕鬆創建和部署強大的人工智慧代理，而無需高級技術技能。
Cognosys
cognosys.ai
Cognosys 是一款功能強大的新型基於 Web 的 AI 代理，旨在徹底改變生產力並簡化複雜的任務。它利用最先進的人工智慧技術來改善日常生活。 主要特性和優點 * 基於 Web 的平台：透過 Web 應用程式從任何裝置存取 Cognosys。 * 強大的人工智慧技術：利用 GPT-3.5、GPT-4、PaLM2 等模型獲得最佳結果。 * 可自訂：根據您的需求調整目標、提示、設定和模式。 * 生產力最佳化：自動化複雜的目標以節省時間和精力。 * 簡化任務：讓規劃、內容建立、資料分析等變得更容易。 * 程式碼和文字輸出：取得文字、程式碼或電子表格格式的結果。 * 用例多功能性：從個人到企業的...
1min.AI
1min.ai
利用人工智慧提高生產力是改善工作和生活的好方法。然而，針對不同的用例切換或學習新工具並不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一體化人工智慧應用程序，可解鎖所有人工智慧功能。您只需為 1min.AI 使用的內容付費，無需其他地方隱藏成本或設定。 1min.AI的獨特之處在於提供由各種AI模型支援的各種AI功能。您可以透過與許多助理聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒體功能，如內容、圖像、音訊、視訊也可以與不同的模型一起使用，以發揮它們的能力並給出最佳效果。 最後，我們提供信用評估和透明的使用歷史記錄，以便...
ODIN
getodin.ai
Odin AI 正在改變企業、政府機構和新創公司的遊戲規則。這個全面的人工智慧平台可確保視覺一致性和品牌合規性，提供簡化營運和提高生產力的功能。 透過 Odin AI 釋放 AI 的力量——您的一體化解決方案，用於個人化內容生成、聊天機器人互動、文件協作和可操作的見解。使用 Odin 的尖端功能改變您的商業智慧、行銷、研究和生產力需求。透過人工智慧驅動的創新探索無限可能。
Build Chatbot
buildchatbot.ai
Build Chatbot 是一款易於使用的聊天機器人建構器，可讓企業和個人在幾分鐘內創建自己的 AI 聊天機器人。它可以從各種文件類型（如 PDF、CSV、DOCX 文件、URL，甚至音訊和視訊）中提取詳細資訊。 您可以使用個人資料自動訓練機器人。 Build Chatbot 的真正與眾不同之處在於其獨特的功能，不僅可以從各種文件格式中提取訊息，還可以從音訊和視訊內容中提取資訊。 建立聊天機器人最好的部分是它能夠以類似人類的方式處理客戶查詢。這項獨特的功能提升了客戶互動，促進了客戶參與度和滿意度的提升。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
AgentGPT
agentgpt.reworkd.ai
AgentGPT 是一個自主 AI 代理平台，使用戶能夠直接在瀏覽器中建立和部署可自訂的自主 AI 代理程式。只需為您的人工智慧代理分配一個名稱和目標，然後觀察它踏上激動人心的旅程來實現指定的目標。 AgentGPT 透過連結對大型語言模型（例如 GPT-4）的調用來實現目標，旨在理解目標、實施策略並在無需人工幹預的情況下交付結果。
Anakin.ai
anakin.ai
Anakin.ai 是一個無程式碼人工智慧應用程式建構器，可讓使用者建立客製化的人工智慧應用程式來自動執行任務、產生內容、回答問題等。它包括數千個預先建置的人工智慧應用程序，適用於各種用例，例如文字生成、聊天機器人、圖像生成、工作流程管理和批次處理。該平台還包括訓練 ChatGPT 功能，允許用戶根據自己的資料訓練聊天機器人，以及自動代理構建器，以創建自動解決複雜挑戰的人工智慧助理。此外，用戶可以將他們的人工智慧應用程式連接到任何外部服務，並將智慧技術嵌入現有軟體中。
Salebot
salebot.ai
SaleBot 是一款多功能聊天機器人建構器，旨在簡化 Vkontakte、Telegram、Facebook、Viber、Talk-me、WhatsApp 和 Instagram 等各種訊息平台上的客戶互動。該平台為企業提供了一個全面的工具包，可實現通訊自動化、管理客戶關係並增強用戶參與度，而無需任何程式設計知識。 主要特點： * 多訊息傳遞支援：在單一介面中跨多個訊息傳遞平台整合和管理聊天機器人。 * CRM 整合：利用內建的 CRM 功能有效地組織您的銷售團隊和客戶互動。 * 業務自動化：利用各種工具自動執行重複性任務、管理客戶資料並簡化業務流程。 * 教育平台：創建和管理具有獨特設計...
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先進的公司消除決策中不確定性的方法。憑藉基於經過驗證的人工智慧構建的市場情報和搜索，AlphaSense 可以從值得信賴的公共和私人內容（包括股權研究、公司文件、活動記錄、專家電話會議、新聞、行業期刊和客戶自己的研究內容）中快速提供相關見解。 AlphaSense 總部位於紐約市，在美國、英國、芬蘭、印度和新加坡設有辦事處，擁有 1,000 多名員工。
Twig
twig.so
Twig 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在幫助使用者快速輕鬆地從技術文件中找到所需的答案，而無需花費數小時篩選無休止的文件頁面。 該工具透過語義分析文件、知識庫、過去的支援票證和其他資料來源來運作，為客戶的複雜問題提供準確的答案。 這顯著降低了高達 30% 的客戶支援成本。 Twig 的人工智慧模型接受了公開資料的訓練，使其能夠自信地找到並推薦對使用者問題的相關答案。 推薦的回覆包括引文，透過向用戶展示在哪裡可以找到更多資訊來增加回覆的可信度。 Twig 還透過自動化繁瑣的任務並提供強大的工具，以人類同理心取代繁忙的工作，幫助支援人員提高工作效率。 它使客服人員能夠透過提高回應品質的最...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
Hebbia
hebbia.ai
Hebbia 是一款由人工智慧驅動的搜尋引擎，可協助使用者快速且有效率地找到問題的準確答案。它使用戶能夠透過了解用戶需求的人工智慧分析師來搜尋廣泛的市場研究、有針對性的資訊提取等。 Hebbia 的神經搜尋使用尖端的人工智慧技術來檢索人類可能忽略的答案，從而獲得更快、更可靠的研究結果。 Hebbia 成立於 2020 年 8 月，此後已籌集了兩輪融資，並聘請了來自世界各地的多元化人才團隊。赫比亞也為那些充滿熱情和好奇心、想要有所作為的個人提供空缺職位。 該公司致力於為用戶提供盡可能最佳的搜尋體驗，並致力於重塑我們的工作方式。
Swimm
swimm.io
Swimm 是一款程式碼知識管理工具，專為致力於有效知識共享的開發團隊而建置。借助 Swimm，每個開發人員都可以快速理解程式碼並為其做出貢獻。
Gleen AI
gleen.ai
在格倫，我們的使命是讓客戶的客戶滿意。 Glenen AI 是世界上最準確、最有能力的客戶成功團隊生成式人工智慧。我們的生成式人工智慧不會產生幻覺，可以在不到 2 小時內完成部署，與領先的幫助台解決方案集成，不僅僅是透過採取行動來回答問題，還可以自動統一零散的知識。 Glenen 總部位於加州普萊森頓，我們的團隊包括來自 LinkedIn、微軟、Uber、Facebook、西門子、埃森哲和麥肯錫公司的資深人士。要了解更多並創建您自己的免費生成式 AI，請訪問 http://gleen.ai。
ChatGate
chatgate.ai
ChatGate AI是一個集ChatGPT、Gemini、Claude於一體的平台，也是全球數千種AI產品的領航者。 * AI商店：ChatGate AI的最大賣點是AI商店，在這裡你可以找到數千種AI工具和平台來嘗試，涵蓋所有類型的生成式AI。雖然如果您可以對這些工具進行細分以更快地找到您要查找的內容會很方便，但您不能否認所提供的各種選擇。 * GPT：ChatGate AI 還提供針對特定需求客製化的聊天機器人，例如程式碼顧問、激勵助手等。這些工具本質上與 ChatGPT 相同，但進行了全新的繪製，使它們更適合特定需求。雖然這些不同的應用程式目前差異不大，但隨著技術的進步，它們還有很大...
Arconar
arconar.com
Arconar是一個人工智慧模組市場，可以讓我們透過基於人工智慧模型的各種模組來獲得準確的內容結果。該市場包括根據用戶需求量身定制的模組，例如創建 Google 廣告、創建 Instagram 廣告、撰寫部落格文章、為電子商務網站創建產品標題以及許多其他不同的工具。
PocketAI
mypocketai.com
PocketAI - WhatsApp 上的 ChatGPT Plus 直接在 WhatsApp 上提供強大的 AI 聊天機器人體驗。透過 PocketAI，您可以使用先進的 AI 模型（包括 OpenAI 的 GPT-4 Turbo 和 ChatGPT Enterprise）來提高生產力和創造力。以下是 PocketAI 的一些主要功能： * PocketDoc：與文件互動、提出問題、取得摘要和查找資訊。 * 聊天：進行類似人類的對話，以獲取任務協助、快速研究和回答問題。 * PocketMed：存取基於 Microsoft BioGPT 的生物醫學訓練人工智慧模型。 * PocketAr...
iSenseHUB
isensehub.ai
來認識 iSenseHUB：終極人工智慧驅動平台，旨在徹底改變您的創建、設計和優化方式。我們配備了超過 65 種尖端人工智慧工具，我們的使命是幫助個人和企業簡化流程並以閃電般的速度製作高品質的內容。將 iSenseHUB 視為您的個人人工智慧助手，隨時準備好處理各種任務。從生成程式碼、製作 SEO 優化的文章、設計圖形到管理社交媒體貼文 - 我們都涵蓋了。我們的工具旨在簡化複雜的任務，讓您專注於最重要的事情：發展業務並激發創造力。 iSenseHUB不只是一個工具；更是一個工具。它是一整套由人工智慧驅動的解決方案。這就像擁有一整套專家團隊觸手可及，但沒有高昂的價格標籤。無論您是尋求規模擴張的新...
Persana AI
persana.ai
人工智慧超級銷售智能 在 YCombinator 的支持下，與您在 AI 驅動的銷售提升方面的合作夥伴 Persana AI 一起探索未來。我們致力於擴大您的銷售業績並增加您的收入。 亮點： * AI 自動化：透過數據驅動的見解發現高意圖的潛在客戶。 * 提升管道：透過提高回應率，完成交易的速度提高 2 倍。 * 無縫整合：與 Salesforce、Hubspot、Outreach 等同步。 * 超個人化：快速製作數百封人工智慧產生的電子郵件。 * 統一的人工智慧工作流程：監控行為、自動執行任務並利用洞察力。 * 策略外展：大規模監控銷售線索、追蹤促銷活動和資訊。 好處： - 透過精確分...
AiryChat
airychat.com
AiryChat 是一個由人工智慧驅動的虛擬助理聊天平台，可幫助使用者在工作、學習和生活中取得更多成就。它利用生成式人工智慧等先進的人工智慧功能，透過對話式聊天提供客製化幫助。 用戶可以與行銷、軟體開發、設計等不同領域的人工智慧助理聊天。助理可以幫助完成任務、提供建議、產生內容和回答問題。 AiryChat 使用 GPT-3 等大型語言模型來為其 AI 助理提供支援。用戶可以透過 AiryChat 網路應用程式或行動應用程式與助理聊天。助手能夠理解自然語言對話，並根據訓練做出智慧回應。 AiryChat 工作原理的一些主要功能： * 人工智慧助理使用大型資料集在特定領域進行了預訓練。這使...
Voxal.ai
voxal.ai
Voxal.ai 的建立是為了解決企業在聊天機器人方面面臨的所有現有問題。它提供的不僅僅是基於文字的回應，速度快、價格實惠，並且與任何網站或行業（包括 Shopify、Wordpress）相容。透過 Voxal.ai，您可以輕鬆推動成長並提高客戶參與度、提升品牌知名度並最大限度地提高轉換率。
Octocom
octocom.ai
Octocom 是一個適用於電子商務商店的人工智慧客戶支援平台，可自動執行日常任務的客戶支持，並讓您的團隊只處理特殊情況。與主要電子商務平台和幫助台一鍵集成、售前和售後人工智能支持以及屢獲殊榮的 24/7/365 實時客戶支持，幫助任何規模的品牌設置和集成我們的人工智能 - 所有沒有誇大的成本。
Stunning
stunning.so
Stunning.so 是一個創新平台，旨在簡化網站創建和內容生成的過程。透過利用人工智慧，它為用戶提供了一種無縫的方式來建立定製網站並為社交媒體製作引人入勝的內容，所有這些都透過簡單直觀的介面進行。 該工具非常適合尋求高效解決方案以快速輕鬆地建立強大線上形象的企業。 Stunning.so 非常適合企業家和小型企業，強調用戶友好的技術來增強數位行銷策略。
Ebi.Ai
ebi.ai
EBI.AI是一家由人工智慧驅動的科技公司，專門為企業提供對話式人工智慧解決方案。該公司的目標是利用聊天機器人來幫助企業自動化和簡化其客戶服務和支援操作。 EBI.AI 提供人工智慧驅動的解決方案，可根據每個企業的獨特需求進行客製化，旨在幫助企業提高客戶滿意度、降低成本並提高效率。
Jaweb
jaweb.me
Jaweb.me 是一個為各行業提供人工智慧驅動的聊天機器人服務的網站，包括客戶服務、電子商務、銀行、教育等。 Jaweb 提供人工智慧驅動的聊天機器人平台，以實現自動化和增強客戶支援體驗。聊天機器人旨在處理高達 80% 的客戶查詢和問題，從而縮短解決時間。該平台聲稱可以透過智慧、個人化的互動來提高銷售轉換率並提高客戶參與度。
GPT-Trainer
gpt-trainer.com
GPT-Trainer 是一個由人工智慧驅動的客戶參與平台，旨在提高客戶服務效率和個人化。它提供 24/7 的可用性、對查詢的快速回應，並透過減少對人類客戶服務代表的需求來顯著節省成本。該平台支援一系列功能，包括自動化支援、潛在客戶收集、會議安排和高級分析。 GPT-Trainer 受到超過 25,000 家企業的信賴，並與各種 CRM 和訊息傳遞管道無縫整合。
ChatSpark
chatspark.io
ChatSpark 提供由人工智慧驅動的聊天機器人，旨在增強客戶服務和參與度。這些聊天機器人跨多個管道運行，包括網站、社交媒體和訊息應用程序，提供 24/7 支援。主要功能包括自動化客戶服務、銷售協助、預約安排以及與 Square Booking 和 Calendly 等平台的整合。 ChatSpark 的聊天機器人是可自訂的、多語言的，能夠處理大量查詢，適合各種規模的企業。該服務旨在降低成本、提高效率並提供個人化的客戶體驗。
Simulacrum AI
simulacrumai.com
Simulacrum AI 是一個人類等級的文字、語音和視訊對話人工智慧平台。我們幫助企業將語音和文字對話功能嵌入任何環境中。透過一次集成，它可以創建針對特定行業流程和用戶行為的多渠道智慧對話。
DenserAI
denser.ai
Denser 是一款專為企業客戶打造的開創性雲端應用程序，使他們能夠利用自己的企業資料來利用 genAI 功能。 Denser 使用戶能夠提出全面的對話式查詢，並從資料集中獲得精確的回應。
SmythOS
smythos.com
SmythOS 正在徹底改變企業使用人工智慧的方式。我們開創性的人工智慧作業系統是同類產品中的第一個，它連接了專門的人工智慧代理網絡，使它們能夠完美和諧地協同工作。與整體人工智慧不同，這種協調方法可以實現更複雜、更具適應性的解決方案，從而推動超高性能，並使企業能夠在競爭格局中實現前所未有的效率和創新。 協調AI是SmythOS的核心。它將孤立的人工智慧工具轉變為一個有凝聚力的網絡，自動化各個業務領域的複雜工作流程。這種協同作用放大了成果，使人工智慧不僅是一種工具，而且是一種策略合作夥伴。 借助 SmythOS，我們讓這個未來變得簡單、便利且強大，為企業提供在競爭激烈的世界中蓬勃發展所需的工...
Wali
mywali.co
Wali 是一家領先的人工智慧解決方案提供商，旨在為企業提供可行的情報和見解。我們專注於利用人工智慧的力量來推動業務成長、加強決策並促進創新。我們強大的平台提供了一套專為企業量身定制的人工智慧工具，使我們的客戶能夠在當今快節奏的數位環境中保持競爭優勢。 我們非常重視夥伴關係和協作成長。我們的合作夥伴計畫旨在幫助其他企業擴大產品範圍、開拓新市場並為其客戶提供更多價值。我們與合作夥伴密切合作，確保我們領先業界的人工智慧解決方案易於使用、價格實惠，並根據他們的需求量身定制。
Droxy
droxy.ai
使用 Droxy 將任何內容轉變為引人入勝的 AI 聊天機器人。非常適合加強教育、商業等領域的知識分享。
Owlbot
owlbot.ai
Owlbot 是一款由人工智慧驅動的聊天機器人，可整合和解釋來自各種來源的數據。它簡化了數據分析並以用戶友好的格式呈現見解，使您能夠做出明智的決策。
sitenote
sitenote.ai
sitenote 是用於網站通知、模式和人工智慧聊天機器人的 CMS（內容管理系統）。它可以幫助行銷人員發起活動來提高網站轉換率，而無需任何技術專業知識。
Chat Data
chat-data.com
聊天資料是一個多功能平台，旨在創建人工智慧聊天機器人並將其整合到網站上。這些可自訂的聊天機器人可以使用使用者提供的資料進行訓練，這些資料可以是文件或相關網站內容的連結。 聊天機器人旨在回答與其所教導內容相關的問題，從而協助提供 24/7 客戶支援。除了創建通用聊天機器人之外，聊天資料還提供用於創建醫療聊天機器人的專用模型。 這些醫療聊天模型還可用於開發具有特定語言和個性特徵的聊天機器人。使用者可以選擇 GPT-3.5 Turbo 和 GPT-4 作為其聊天機器人的模型。 該平台支援多種語言，從而確保全球受眾的可用性。聊天數據使用戶能夠與其他人分享他們的聊天機器人創作。 它還強調資料隱私...
AI4Chat
ai4chat.co
AI4Chat：對話式人工智慧的革命 歡迎來到 AI4Chat，這是您獲取尖端對話式 AI 解決方案的首選目的地。在 AI4Chat，我們運用人工智慧的力量來改變企業與客戶互動的方式、簡化營運並增強使用者體驗。 透過 AI4Chat 改變您的客戶參與度和營運效率。
STAN AI
stan.ai
STAN是第一位數位財產經理助理。它使用人工智慧為物業經理 24/7 回覆簡訊和電子郵件。 STAN 於 2019 年由兩位前物業管理高管創立，他們在該行業工作了 20 多年，並曾在北美最大的管理公司工作。 STAN 是一個屢獲殊榮的平台，已獲得羅傑斯、聯邦快遞、國家研究顧問、喬治布朗學院、加拿大新創公司、滑鐵盧加速器中心等機構的認可！
Seam AI
getseam.ai
Seam AI 是一個專注於智慧型裝置和 IoT（物聯網）技術無縫整合的尖端平台。 GetSeam 旨在增強連接性和簡化操作，提供的工具和服務使企業和個人能夠更輕鬆地透過單一、統一的介面管理和控制各種智慧型裝置。 GetSeam 專注於互通性、安全性和易用性，旨在簡化現代智慧技術的複雜性，使用戶更容易使用且高效。
KaraboAI
karabo.ai
使用您自己的資料建立自訂 AI 聊天機器人，這些機器人不僅響應用戶請求，而且還執行操作。
PerfectBot
perfectbot.ai
PerfectBot 是一款先進的人工智慧代理，旨在與 Gorgias 服務台無縫整合。它提供自動化、類人的對話支持，可立即解決客戶問題，從而顯著減少回應時間和營運成本。 主要特點： * 即時人工智慧解決方案：PerfectBot 在 Gorgias 應用程式中工作，為客戶的詢問提供即時答案。 * 多源培訓：人工智慧從您的幫助中心、過去的客戶票證、Shopify 產品詳細資訊、政策和部落格內容中學習。 * 高自動化率：自動化超過 60% 的客戶工單，使人工代理商能夠專注於更複雜的問題。 * 智慧移交場景：PerfectBot 可以將複雜的問題重新指派給人工代理，確保無縫的客戶支援。 * 自訂...
ChatMax
chatmax.ai
ChatMax 是一個先進的人工智慧聊天機器人平台，旨在利用您獨特的業務數據提供高度準確和高效的客戶服務解決方案。 ChatMax 由專有的大語言模型提供支持，提供安全、隱私優先的環境，可與您的企業需求無縫整合。