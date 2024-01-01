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SYSPRO 是一家全球領先的企業資源規劃 (ERP) 軟體供應商，專注於關鍵製造和分銷行業。 40 多年來，SYSPRO 的專家團隊不斷滿足獨特的行業需求，並使客戶能夠輕鬆適應和發展。該解決方案具有可擴展性，可部署在雲端、本地或兩者中，並可在任何裝置上透過網路進行訪問，為客戶提供選擇和靈活性。 SYSPRO 始終專注於合作夥伴和客戶的成功。我們不斷發展的解決方案與行業趨勢保持一致，以利用新興技術，使合作夥伴和客戶能夠確保數位化未來。 SYSPRO 在六大洲 60 多個國家/地區擁有超過 15,000 家獲得許可的公司，作為值得信賴的顧問，為每一步提供指導和支援。
目錄:
Business
企業資源規劃系統

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