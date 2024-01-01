SYSPRO
還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop。
網站： syspro.com
使用 WebCatalog Desktop 上「SYSPRO」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
SYSPRO 是一家全球領先的企業資源規劃 (ERP) 軟體供應商，專注於關鍵製造和分銷行業。 40 多年來，SYSPRO 的專家團隊不斷滿足獨特的行業需求，並使客戶能夠輕鬆適應和發展。該解決方案具有可擴展性，可部署在雲端、本地或兩者中，並可在任何裝置上透過網路進行訪問，為客戶提供選擇和靈活性。 SYSPRO 始終專注於合作夥伴和客戶的成功。我們不斷發展的解決方案與行業趨勢保持一致，以利用新興技術，使合作夥伴和客戶能夠確保數位化未來。 SYSPRO 在六大洲 60 多個國家/地區擁有超過 15,000 家獲得許可的公司，作為值得信賴的顧問，為每一步提供指導和支援。
網站： syspro.com
免責聲明：WebCatalog 與 SYSPRO 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。