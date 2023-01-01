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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Micro Focus 是全球最大的企業軟體供應商之一，為全球 40,000 多家客戶提供關鍵任務技術。該公司擁有以大量高級分析為基礎的廣泛產品組合，可協助客戶營運和轉型其業務。這使他們能夠適應不斷變化的市場條件，並在數位經濟中長期有效競爭。 Micro Focus 透過提供彌合現有技術和新興技術之間差距的解決方案來保護 IT 投資來實現這一目標。這就是高科技，低戲劇性。

網站： microfocus.com

免責聲明：WebCatalog 與 Micro Focus 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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