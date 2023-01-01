Micro Focus
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Micro Focus 是全球最大的企業軟體供應商之一，為全球 40,000 多家客戶提供關鍵任務技術。該公司擁有以大量高級分析為基礎的廣泛產品組合，可協助客戶營運和轉型其業務。這使他們能夠適應不斷變化的市場條件，並在數位經濟中長期有效競爭。 Micro Focus 透過提供彌合現有技術和新興技術之間差距的解決方案來保護 IT 投資來實現這一目標。這就是高科技，低戲劇性。
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