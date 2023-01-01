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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Sorted 可協助您輕鬆準備和提交稅務報告，從而顯著降低會計師的成本。 Sorted 是專門為自由工作者構建的，並擁有自由工作者準備稅務報告所需的所有指導。如果您需要專業協助或指導，Sorted 會在平台上為您聯繫經過認證的稅務顧問。您可以安排與稅務顧問的電話/視訊通話，或透過聊天提出您的問題。

網站： getsorted.de

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