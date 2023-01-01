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SkyShowtime 是一項全新的串流媒體服務，提供獨家電影和電視劇。 SkyShowtime 是一項全新的串流媒體服務，是熱門娛樂的新家。獨特的目錄充滿了令人興奮和引人入勝的內容，包括新的獨家電視劇和電影、兒童和家庭娛樂、現實生活故事和紀錄片，以及一個充滿了所有喜愛的內容的圖書館。這只是個開始。全世界都迫不及待想要觀賞的標誌性娛樂節目。欣賞來自全球最大工作室的最新、最受歡迎的電影和劇集，全部在一個地方進行串流媒體播放，包括環球影業、天空電視台、尼克兒童頻道、派拉蒙、派拉蒙+、Showtime、夢工廠和Peacock。

網站： skyshowtime.com

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