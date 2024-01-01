替代項 - SkyShowtime

Crunchyroll

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Crunchyroll, Inc. 是一家美國發行商、出版商和授權公司，專注於串流動畫、漫畫和電視劇。 Crunchyroll 的通路和合作夥伴計畫由加州大學柏克萊分校的一群畢業生於 2006 年創立，為全球 7,000 萬名註冊用戶提供內容。 Crunchyroll 是 Otter Media 的子公司，而 Otter Media 又是 AT&T 旗下 WarnerMedia 的子公司。 Crunchyroll 在舊金山、洛杉磯、基希訥烏和東京設有辦事處，並且是日本動畫協會 (AJA) 的成員。 “Crunchyroll-Hime”，也稱為“Hime”，是Crunchyroll 的官方吉祥物...